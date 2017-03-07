По кличке Гиена. Кто он – новый президент «Палермо»?

Итальянец американского происхождения

На прошлой неделе Дзампарини подал в отставку со своего поста, поставив точку в истории своей 15-летней диктатуры в клубе.

Бывший шоумен

Экс-баскетболист

Если на YouTube вбить имя Пола Баккальини, то можно наткнуться на несколько видео, которые характеризуют его как человека с отсутствием каких-либо комплексов.

Любитель экстравагантности

Любитель тату

Владелец инвестиционной компании

Что обещает

Параллельно с кривляньями на камеру Баккальини активно развивался в сфере бизнеса.

Если вы вдруг думали, что более экстравагантного президента, чем, не существует, то сильно ошибались. С той самой минуты, как знаменитый итальянский журналистзапостил в «Твиттере» фото нового президента «Палермо», первые полосы спортивных газет и порталов Италии в большинстве своём посвящены 33-летнему американцуНесколько дней назад на специальной пресс-конференции, которому продал все акции «Палермо». За короткое время стороны сумели достичь соглашения, а на прошлой неделе Дзампарини подал в отставку со своего поста, поставив точку в истории своей 15-летней диктатуры в клубе.Для большинства фигура Баккальини покрыта тайной, потому стоит рассказать о нём подробнее. Пол родился и рос в США, но по окончании школы вернулся на историческую родину (его мать – итальянка) и закончил финансовый институт. Однако по окончании обучения попробовал себя в шоу-бизнесе и незаметно сам для себя стал популярным в стране шоуменом.Если на YouTube вбить имя Пола Баккальини, то можно наткнуться на несколько видео, которые характеризуютего как человека с отсутствием каких-либо комплексов. Он прыгает со сцены в толпу, в агрессивной манере, светит голой пятой точкой на камеру… ну и много чего ещё. Благодаря своей харизме Пол в своё время был популярен в медиасфере: вёл передачи на телевидении (например, программу «Свидетель» на MTV) и радио (RTL 102.5). За свой вызывающий стиль и привычку выпучивать глаза при работе в кадре Баккальини получил прозвище Гиена, которое скоро сделал своим псевдонимом.Прежде чем стать Гиеной, Пол попробовал себя в спортивной сфере. Будучи студентом, он выступал за молодёжную команду «Падовы», был капитаном, а в 2006-м даже пытался попасть в NBA, но не был задрафтован. Поняв, что в спорте проявить себя не получится, юноша переключился на другие сферы жизни, в которых преуспел.Логично предположить, что Баккальини любит подурачиться. Например, однажды он запустил акцию против уничтожения лимонов, снялся в соответствующей фотосессии, забросав себя цитрусовыми, а затем выпустил ролик, где в роли лидера «Лимонной партии» в экспрессивной манере. Показал свой нрав Баккальини и на первой пресс-конференции в качестве президента «Палермо». Чтобы продемонстрировать свою любовь к клубу, он расстегнул рубашку и показал недавно набитое тату с гербом «Палермо» на груди.К слову, татуировки покрывают Пола с головы до пят. Тут и цветы, и ласточки, и червовый король, и голова чёрта, соседствующая с образом Девы Марии. На теле Баккальини почти нет свободного места, потому откровенные фото нового президента «Палермо» наталкивают на мысль, что Дзампарини подыскал на роль своего сменщика персонажа, который в будущем будет «жечь» не хуже его самого.У вас сложился в голове образ разгильдяя по жизни и человека, которому плевать на адекватность? Возможно, всё это правда. Но возникает очевидный вопрос: откуда у телеведущего, пусть и популярного, взялась солидная сумма на покупку клуба Серии А?Дело в том, что параллельно с кривляньями на камеру Баккальини активно развивался в сфере бизнеса. Получив образование трейдера, Пол при поддержке партнёров из крупных американских и британских банков учредил фонд Integritas Capital, консалтинговой фирмы, базирующейся в Нью-Йорке. Integritas занимается раскруткой и инвестициями в различные проекты. Проект Баккальини стремительно развивался и позволил ему накопить серьёзное состояние. Кроме того, на протяжении последних двух лет Пол является членом совета директоров и финансовым секретарём американского Международного фонда, инвестирующего в гуманитарные проекты по всему миру.Американец ещё в прошлом году пытался приобрести «Палермо», однако тогда соглашение заключить не удалось. После долгих и упорных переговоров Дзампарини сдался и ушёл со своего поста, продав все акции клуба компании Баккальини. Решающим доводом стали обещания молодого бизнесмена вывести команду в еврокубки, построить новый стадион и реконструировать базу команды, а также согласие инвестировать деньги в нефутбольные проекты Дзампарини – торговые центры, жилье, фермы и гостиницы. Синьор Маурицио на такие условия согласился, но уточнил, что останется советником в клубе, аргументировав это тем, что «новое руководство ни черта не смыслит в футболе».Кому не разбираться в футболе лучше, чем человеку, более 50 раз говорившем тренерам упоенное «уволен!». Остаётся надеяться, что Дзампарини понимает, что в случае чего так просто распрощаться с новыми владельцами любимого клуба у него вряд ли получится.