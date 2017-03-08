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Лига чемпионов. «Наполи» — «Реал» — 1:3
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Серхио Рамос опять сделал это. Как «Реал» прошёл «Наполи»

Пение болельщиков и гвоздь в газоне не помогли. «Наполи» напугал «Реал» и провёл лучший тайм в сезоне, но проиграл.
8 марта 2017, среда. 01:00. Футбол
Домашняя победа со счётом 3:1 обеспечила «Реалу» в Неаполе зону комфорта, которой мало кто может похвастаться на стадионе «Сан Паоло». Со своей стороны, команда Маурицио Сарри разочаровала в Мадриде и собиралась если не сотворить сенсацию, то хотя бы реабилитироваться. Поэтому расклад был довольно предсказуемым. Обеим командам было очень трудно друг друга удивить.

Предсказуемость


«Думаю, «Наполи» придётся много атаковать с первых минут. У них просто нет выбора», — заметил накануне
матча Зидан. Сарри попытался устроить mind games, сказав, что это «Реал» будет под давлением, как лучший клуб Европы, который должен постоянно побеждать. Но вряд ли это кого-то обмануло. «Реал» вполне комфортно чувствует себя в игре на контратаках и не стесняется отсиживаться в обороне. Логично было ожидать, что «Наполи», который в первом матче был сам на себя не похож, будет смелее гостей.

Так и получилось. С первых минут «Наполи» забрал мяч и попытался навязать быстрый футбол с умными перемещениями в группе атаки. После потерь хозяева выигрывали большинство подборов, при неудачах на подборах прессинговали защитников «Реала». Трусости, которая так и не позволила «Наполи» сыграть в свой футбол в Мадриде, не было с первых минут. Всё это сопровождалось фантастическим пением болельщиков.

Болельщики


Марек Гамшик просил их поддержать команду так, чтобы было слышно в Турине. Сарри до матча сказал, что «Наполи» может быть не лучшей командой в Европе, но у неё лучшие в Европе болельщики. И они не подвели. Они начали собираться на стадионе с утра. За пять часов до начала матча на «Сан Паоло» было 10 тысяч человек!
Стадион официально рассчитан на 61 тысячу зрителей. Матч с «Реалом» собрал больше 65. Гул трибун был слышен из динамиков лучше, чем голос комментатора. Этим никого не удивишь, но когда прошло 25 минут, а громкость так и не уменьшилась – ну, это было круто. Кроме шумовой поддержки болельщики устроили и визуальную. Их поддержка зашкаливала и оставила здравый смысл далеко позади. Неизвестно, чем руководствовались фанаты (или кто-то ещё?), когда воткнули в газон гвоздь, но это факт. Гвоздь был, торчал из травы, и его не заметили инспекторы, которые проверяют поле перед матчем. Заметил гвоздь Лукас Васкес. К счастью, до игры.
Сила «Наполи»

Удивила. Всех, в том числе и «Реал». Гости и в первом матче не гнались за мячом и территорией, но при этом их контратаки сбивали «Наполи» с темпа, быстро лишили уверенности и заставили ошибаться. На «Сан Паоло» «Реал» играл на отбой. Бился в подкатах Бэйл, выбивал в аут Навас. Зацепиться за мяч не получалось, мадридцы просто выстроились в две линии перед собственной штрафной, оставив впереди одного Криштиану Роналду. Марсело, Карвахаль и Касемиро пытались выйти из обороны через пас, но чаще просто играли на отбой. Преимущество «Наполи» воплотилось в гол на 23-й минуте, но до этого они нанесли ещё пять ударов!
Гол получился типичным. Хозяева постоянно пытались играть пасом через центр, и наконец им удались сразу три вертикальных паса. Кулибали – Инсинье – Гамшик – гол Мертенса. Это было красиво, но в первую очередь очень быстро.

После гола ещё какое-то время «Наполи» продержал осаду ворот Кейлора Наваса, прежде чем сбавил темп. Тепловая карта первых 30 минут красноречивее объяснений. Кроме Роналду, на чужой половине поля никто толком не отметился.
На исходе получаса «Реал» попытался вернуться в игру. Удалась одна контратака: Роналду накрутил защитников, Рейну и попал в штангу. Следом полуопасный момент создал Бэйл. Но игра на встречных курсах оказалась опасной для обеих команд. Своей штангой отметился и Мертенс. В последние 10 минут первого тайма, когда команды заиграли без середины поля, «Наполи» нанёс четыре удара против нуля в исполнении гостей. Уже в добавленное время Кулибали продвинулся вперёд, отдал мяч Гамшику, а тот разрезающим вертикальным пасом начал ещё одну фирменную атаку, однако довести её до удара не удалось. Свисток на перерыв стал для мадридцев чем-то вроде спасательного круга.
Лукас Васкес нашёл воткнутый в газон гвоздь, который не обнаружили инспекторы, проверявшие поле.
В первом тайме «Наполи» выиграл 12 подборов и сделал два перехвата на чужой половине поля. У «Реала» пять подборов и ни одного перехвата. По угловым 5:1. Пусть «Наполи» не извлёк из них выгоды, угловые – это ещё одно свидетельство постоянных подходов к воротам Наваса.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
07 марта 2017, вторник. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Мертенс – 24, 1:1 – Рамос – 51, 1:2 – Мертенс – 57 (автогол), 1:3 – Мората – 90+1

Развязка


Случилась довольно рано. Серхио Рамос забыл, что ещё не началось добавленное время и что это ещё не финал Лиги чемпионов, — и всех спас. Заодно показав «Наполи», как надо использовать угловые. Учитывая, каким был первый тайм, этот эпизод стал холодным душем на грани града. До гола хозяева были в одном мяче от победы, после – в двух голах от овертаймов. Кстати, Рамоса изначально никто не держал, а за подачу он в итоге боролся с Альбиолем и Инсинье.
Впрочем, «Реал» начал второй тайм совершенно не так, как провёл первый. Команда действовала интенсивнее, вернула мяч и обосновалась с ним в центре поля. Пошёл вязкий футбол, в котором креатива у Гамшика и Инсинье заметно поубавилось. Уже «Реал» диктовал ход игры.

Окончательно всё стало ясно через пять минут, когда «Реал» заработал ещё один угловой. На этот раз наученные горьким опытом неаполитанцы персонально к Рамосу приставил Калиду Кулибали – самого высокого в команде. Не помогло. Хотя Кулибали (195 см) на 12 см выше испанца. Мало. Чтобы остановить Рамоса, который собрался забивать головой после углового, мало быть на 12 см выше. Наверное, это в принципе невозможно. Или сразу сбивать: всё-таки пенальти может отбить вратарь, а Рамос шансов не оставляет. Пять минут — и лучший тайм в сезоне у «Наполи» перестал иметь значение.
Болельщики притихли. Лёгкость, с которой «Реал» убил интригу противостояния, обескуражила их. Действительно, нельзя сказать, что матч потребовал от подопечных Зидана каких-то сверхусилий. Они создали с игры всего один голевой момент, дисциплинированно отбились в защите, а в нужный момент рационально использовали свой козырь. Просто итальянская прагматичность. Трудно сказать, насколько «Реал» изначально собирался играть в эконом-режиме, но постфактум кажется, что Зидан так и не включил механизм своей команды на полную мощность. Не самая яркая игра, но сколько в ней уверенности.

Последние полчаса команды доигрывали. Спасибо болельщикам, которые в концовке опять затянули песни. И «Реалу», который даже в расслабленном режиме провёл ещё пару атак. Этого хватило, чтобы забить третий гол. Вы когда в последний раз видели настолько прагматичную команду?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Наполи ФК Реал Мадрид Серхио Рамос
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