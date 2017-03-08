Ростов встречает Моуринью и Ибрагимовича. Главное — в обзоре дня

«Бавария» опять разгромила «Арсенал» — 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
На 20-й минуте Тео Уолкотт на скорости ворвался в штрафную «Баварии» и сумасшедшим по силе ударом пробил в ближний верхний угол. В дебюте второго тайма Лоран Косельнитолкнул в спину Роберта Левандовского в собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку и заработал пенальти. Косельни начал спорить с арбитром и получил второй «горчичник», а Левандовски спокойно развёл голкипера и мяч по разным углам.
В середине второго тайма Давид Оспина сделал ужасную передачу на ближайших партнёров, и «Арсенал» потерял мяч, после чего Арьена Роббена вывели один на один с голкипером, и голландец уложил мяч в дальний угол. На 78-й минуте гости прорвались в контратаку три в одного, и Дуглас Коста с линии штрафной неотразимо пробил в дальний угол.
Две минуты спустя перепасовка у своей штрафной завершилась потерей мяча и последующим выходом на ударную позицию Артуро Видаля, который забил четвёртый мяч «Баварии». На 85-й минуте мюнхенцы поймали соперника на попытке создать искусственное положение вне игры — и Видаль оформил дубль.
«Бавария», победившая в Мюнхене со счётом 5:1, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» покинул турнир.
«Реал» одержал победу в ответном матче с «Наполи» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
«Реал» одержал победу над «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:3.
На 24-й минуте Марек Гамшик получил мяч перед чужой штрафной и сделал проникающий пас на левый край на Дриса Мертенса, который из-под Пепе здорово пробил под дальнюю штангу и открыл счёт. В начале второй половины игры Серхио Рамос восстановил равенство, переиграв Рауля Альбиоля при подаче с углового, а на 57-й минуте капитан «сливочных» попал мячом в Мертенса, от которого снаряд полетел в створ. Перед финальным свистком Альваро Мората установил окончательный счёт в матче.
Первая игра между командами закончилась победой мадридцев со счётом 3:1. «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Наполи» покидает турнир.
Моуринью раздал автографы болельщикам в Ростове-на-Дону
Самолёт с игроками, тренерами и персоналом «Манчестер Юнайтед» в ночь с 7 на 8 марта приземлился в ростовском аэропорту, сообщает «Блокнот». 9 марта «красные дьяволы» и «Ростов» проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олимп-2».
Все футболисты были в тёплых клубных куртках. Игроки не останавливались ни на секунду. Они быстро пробегали вдоль клубного автобуса, заходили в него и занимали места. Огромная толпа из тысячи фанатов, собравшихся встречать своих кумиров, окружила ростовский аэропорт. Некоторые пытались прорваться через полицейское оцепление, но большинство просто скандировали фамилии и имена звёздных игроков.
Единственным, кто подошёл к фанатам, оказался главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Португальский специалист в чёрной куртке с красной эмблемой команды прошёл несколько метров вдоль железного ограждения вместе с охранниками британского клуба и ростовскими правоохранителями. С непроницаемым лицом культовый тренер дал автографы буквально обезумевшим болельщикам. Жозе расписывался на майках, мячах и даже на частях тел. Несколько фанатов, получивших заветную роспись, расплакались от счастья. «Он расписался!» — эмоционально кричали стоявшие возле Моуринью болельщики, от избытка чувств добавляя нецензурные слова.
Другая звезда «Юнайтед», швед Златан Ибрагимович, лишь помахал ростовчанам рукой. Под бурные аплодисменты автобус с командой отправился в гостиницу. Там «дьяволов» ждали больше сотни человек.
Видео можно посмотреть на YouTube.
Болельщики «Арсенала» — Венгеру: мы хотим, чтобы ты ушёл!
Болельщики лондонского «Арсенала» устроили акцию протеста против главного тренера команды — Арсена Венгера, сообщил журналист Роб Харрис в «Твиттере». В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» фанаты «канониров» собрались у стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» с плакатами, призывающими не продлевать со специалистом контракт, истекающий в конце текущего сезона.
«Венгер, мы хотим, чтобы ты ушёл!» — скандировали поклонники лондонского клуба.
Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года
Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года. Конкурс, по традиции, проходит на сайте StadiumDB.com. В 2015 году стадион «Спартака» «Открытие Арена» вошёл в тройку лучших.
Жюри состоит из пяти архитекторов, которые получили признание при проектировании стадионов. При оценке стадиона они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие арены, её окрестности и инновационная часть. Изначально в шорт-листе было 29 стадионов-претендентов (включая стадион ЦСКА).
Стадион, занявший второе место в голосовании, и победитель конкурса будут названы позднее.
Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года
Фото: fckrasnodar.ru
ЦСКА проиграл «Бенфике» в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА
ЦСКА проиграл «Бенфике» в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу португальского клуба.
На 16-й минуте последовала длинная передача из центрального круга, Павел Овчинников далеко вышел из ворот, но поскользнулся и упал, а Диогу Гонсалвеш, воспользовавшись ошибкой вратаря, поразил пустые ворота.
В дебюте второго тайма португальцы заработали стандарт на чужой половине поля. После подачи в штрафную Кирилл Леонов срезал мяч в свои ворота.
ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА, «Бенфика» вышла в полуфинал турнира.
«Кубань»: рассчитываем, что клуб будет существовать, но всякое может случиться
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал слова агента Николая Пырнэу о том, что клуб не нашёл спонсора и будет расформирован по окончании сезона. Пырнэу представляет интересы бывшего главного тренера краснодарцев — Дана Петреску.
«Будет ли расформирована «Кубань» по окончании сезона? В первый раз такое слышу от вас. У меня таких планов нет. Рассчитываем, что клуб будет существовать и в следующем сезоне, но всякое может случиться в нашей жизни.
Со спонсорами и правда сложная ситуация, есть долги перед игроками, кредиторами. Всё это правда, мы не скрываем и работаем над этим, боремся. На ситуацию с существованием «Кубани» это не должно повлиять», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.