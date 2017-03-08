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Жозе Моуринью
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Ростов встречает Моуринью и Ибрагимовича. Главное — в обзоре дня

«Реал» и «Бавария» вышли в четвертьфинал ЛЧ, ЦСКА уступил в 1/4 юношеского турнира, «МЮ» прилетел в Ростов-на-Дону — главные события дня.
8 марта 2017, среда. 02:05. Футбол

«Бавария» опять разгромила «Арсенал» — 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов


«Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте Тео Уолкотт на скорости ворвался в штрафную «Баварии» и сумасшедшим по силе ударом пробил в ближний верхний угол. В дебюте второго тайма Лоран Косельнитолкнул в спину Роберта Левандовского в собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку и заработал
пенальти. Косельни начал спорить с арбитром и получил второй «горчичник», а Левандовски спокойно развёл голкипера и мяч по разным углам.

В середине второго тайма Давид Оспина сделал ужасную передачу на ближайших партнёров, и «Арсенал» потерял мяч, после чего Арьена Роббена вывели один на один с голкипером, и голландец уложил мяч в дальний угол. На 78-й минуте гости прорвались в контратаку три в одного, и Дуглас Коста с линии штрафной неотразимо пробил в дальний угол.

Две минуты спустя перепасовка у своей штрафной завершилась потерей мяча и последующим выходом на ударную позицию Артуро Видаля, который забил четвёртый мяч «Баварии». На 85-й минуте мюнхенцы поймали соперника на попытке создать искусственное положение вне игры — и Видаль оформил дубль.

«Бавария», победившая в Мюнхене со счётом 5:1, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» покинул турнир.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
07 марта 2017, вторник. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 – Уолкотт – 20, 1:1 – Левандовски – 55 (пен), 1:2 – Роббен – 68, 1:3 – Коста – 78, 1:4 – Видаль – 80, 1:5 – Видаль – 85
Удаления: Косельни, 54 – нет

«Реал» одержал победу в ответном матче с «Наполи» и вышел в 1/4 финала ЛЧ


«Реал» одержал победу над «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:3.

На 24-й минуте Марек Гамшик получил мяч перед чужой штрафной и сделал проникающий пас на левый край на Дриса Мертенса, который из-под Пепе здорово пробил под дальнюю штангу и открыл счёт. В начале второй половины игры Серхио Рамос восстановил равенство, переиграв Рауля Альбиоля при подаче с углового, а на 57-й минуте капитан «сливочных» попал мячом в Мертенса, от которого снаряд полетел в створ. Перед финальным свистком Альваро Мората установил окончательный счёт в матче.

Первая игра между командами закончилась победой мадридцев со счётом 3:1. «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Наполи» покидает турнир.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
07 марта 2017, вторник. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Мертенс – 24, 1:1 – Рамос – 51, 1:2 – Мертенс – 57 (автогол), 1:3 – Мората – 90+1

Моуринью раздал автографы болельщикам в Ростове-на-Дону


Самолёт с игроками, тренерами и персоналом «Манчестер Юнайтед» в ночь с 7 на 8 марта приземлился в ростовском аэропорту, сообщает «Блокнот». 9 марта «красные дьяволы» и «Ростов» проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олимп-2».

Все футболисты были в тёплых клубных куртках. Игроки не останавливались ни на секунду. Они быстро пробегали вдоль клубного автобуса, заходили в него и занимали места. Огромная толпа из тысячи фанатов, собравшихся встречать своих кумиров, окружила ростовский аэропорт. Некоторые пытались прорваться через полицейское оцепление, но большинство просто скандировали фамилии и имена звёздных игроков.

Единственным, кто подошёл к фанатам, оказался главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Португальский специалист в чёрной куртке с красной эмблемой команды прошёл несколько метров вдоль железного ограждения вместе с охранниками британского клуба и ростовскими правоохранителями. С непроницаемым лицом культовый тренер дал автографы буквально обезумевшим болельщикам. Жозе расписывался на майках, мячах и даже на частях тел. Несколько фанатов, получивших заветную роспись, расплакались от счастья. «Он расписался!» — эмоционально кричали стоявшие возле Моуринью болельщики, от избытка чувств добавляя нецензурные слова.

Другая звезда «Юнайтед», швед Златан Ибрагимович, лишь помахал ростовчанам рукой. Под бурные аплодисменты автобус с командой отправился в гостиницу. Там «дьяволов» ждали больше сотни человек.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Болельщики «Арсенала» — Венгеру: мы хотим, чтобы ты ушёл!


Болельщики лондонского «Арсенала» устроили акцию протеста против главного тренера команды — Арсена Венгера, сообщил журналист Роб Харрис в «Твиттере». В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» фанаты «канониров» собрались у стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» с плакатами, призывающими не продлевать со специалистом контракт, истекающий в конце текущего сезона.

«Венгер, мы хотим, чтобы ты ушёл!» — скандировали поклонники лондонского клуба.

Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года


Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года. Конкурс, по традиции, проходит на сайте StadiumDB.com. В 2015 году стадион «Спартака» «Открытие Арена» вошёл в тройку лучших.

Жюри состоит из пяти архитекторов, которые получили признание при проектировании стадионов. При оценке стадиона они руководствуются тремя критериями: визуальное воздействие арены, её окрестности и инновационная часть. Изначально в шорт-листе было 29 стадионов-претендентов (включая стадион ЦСКА).

Стадион, занявший второе место в голосовании, и победитель конкурса будут названы позднее.
Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года

Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года

Фото: fckrasnodar.ru

ЦСКА проиграл «Бенфике» в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА


ЦСКА проиграл «Бенфике» в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу португальского клуба.

На 16-й минуте последовала длинная передача из центрального круга, Павел Овчинников далеко вышел из ворот, но поскользнулся и упал, а Диогу Гонсалвеш, воспользовавшись ошибкой вратаря, поразил пустые ворота.

В дебюте второго тайма португальцы заработали стандарт на чужой половине поля. После подачи в штрафную Кирилл Леонов срезал мяч в свои ворота.

ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА, «Бенфика» вышла в полуфинал турнира.
Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала
07 марта 2017, вторник. 16:00 МСК
ЦСКА U19
Москва, Россия
0 : 2
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
0:1 – Гонсалвеш – 16, 0:2 – Леонов – 47 (автогол)

«Кубань»: рассчитываем, что клуб будет существовать, но всякое может случиться


Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал слова агента Николая Пырнэу о том, что клуб не нашёл спонсора и будет расформирован по окончании сезона. Пырнэу представляет интересы бывшего главного тренера краснодарцев — Дана Петреску.

«Будет ли расформирована «Кубань» по окончании сезона? В первый раз такое слышу от вас. У меня таких планов нет. Рассчитываем, что клуб будет существовать и в следующем сезоне, но всякое может случиться в нашей жизни.

Со спонсорами и правда сложная ситуация, есть долги перед игроками, кредиторами. Всё это правда, мы не скрываем и работаем над этим, боремся. На ситуацию с существованием «Кубани» это не должно повлиять», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Бавария Кубань Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Жозе Моуринью
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01:38 Зидан: не считаю, что «Реалу» повезло в матче с «Наполи»
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00:40 «Бавария» установила рекорд клуба, выйдя в 1/4 финала ЛЧ в шестой раз подряд
00:35 «Бавария» опять разгромила «Арсенал» 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:35 «Реал» одержал победу в ответном матче с «Наполи» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
00:29 Моуринью раздал автографы болельщикам в Ростове-на-Дону
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7 марта 2017, вторник
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