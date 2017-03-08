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175 лет назад 2016
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Херард Пике и Шакира
Фото: instagram.com/shakira/
Текст: «Чемпионат»

7 женщин, которые изменили жизнь известных футболистов…

Счастливый материал к 8 марта о том, как повезло Йохану Круиффу, Златану и Луису Суаресу.
8 марта 2017, среда. 09:00. Футбол
Рассказываем о женщинах, которым пришлось непросто со своими избранниками, но они справились. Каждая из них повлияла на карьеру футболиста так, что в конечном счёте ему не пришлось об этом жалеть.

Дэнни Костер и Йохан Круифф


Сын хозяина и хозяйки маленькой овощной лавки, Йохан рос бунтарём и анархистом. Когда он влюбился в мисс Голландия-67 и дочь одного из богатейших людей города, это выглядело немного неудобно для всех. Как минимум для её отца, респектабельного ювелира. Йохан был немного хиппи, мог закурить в раздевалке и в принципе не отвечал семейным требованиям. Тогда Дэнни сама взялась за футболиста. Она заставила его заняться самообразованием и передала ведение всех его финансовых дел в руки своего отца. Дальнейшая карьера Круиффа происходила под присмотром тестя. Многие считали, что жена имела чрезмерное влияние на футболиста, но он не возражал.

Клаудия Вильяфанья и Диего Марадона


Они познакомились, когда Марадоне не было и 18 лет, и долгие годы отношения выдерживали все перегрузки, которым их подвергал футболист. Клаудия здраво оценивала роль Марадоны в истории (и его темперамент) и многое прощала, заодно устанавливая определённые красные линии, за которые нельзя было переступать. Но это потом.

Вначале Клаудия воевала с Марадоной, чтобы тот не забывал о тренировках: в конце 70-х он ещё не до конца был уверен в своём будущем. Позже был трудный переезд в Европу, в Неаполе жена часто исполняла роль пресс-секретаря звезды и помогала ему отбиться от фанатов. Регулярные измены не поколебали её невозмутимость и не уничтожили брак. Не уничтожил его и кокаиновый скандал в 1994-м. Отношения продлились ещё 10 лет, а потом Марадона ушёл. Сам. Но влияние Клаудии никуда не делось: она осталась другом, стала его агентом и, по признанию дочери, даже даёт советы в том, что касается девушек.

Хелен Сведин и Луиш Фигу


Хелен – одна из первых профессиональных топ-моделей, которая вошла в футбольный мир. И она всерьёз озаботилась карьерой мужа. Когда они встретились, Фигу только перешёл в «Барсу» и провёл в ней пять лет. Хелен не возражала против трансфера в «Реал», который сделал Фигу самым ненавидимым в Испании человеком. С другой стороны, он добавил на свою трофейную полку два чемпионских титула в Испании и кубок чемпионов.

А вот от предложения поехать в Англию она отказалась. И убедила отказаться Луиша. Плохой погоде и скучной английской жизни пара предпочла Милан. Там Хелен продолжила работать моделью, а Фигу за четыре года выиграл с «Интером» семь трофеев, закончил карьеру и стал послом клуба. Он остаётся им до сих пор, и семья по-прежнему живёт в Милане.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм


Спорный вопрос, насколько влияние бывшей певицы Spice Girls пошло на пользу Бекхэму. Сэр Алекс Фергюсон как-то сказал, что чрезмерное внимание СМИ и увлечённость имиджем мешали Дэвиду играть. Известный эпизод с брошенной бутсой случился именно на почве этой темы. Но Бекхэм не пошёл навстречу тренеру и был продан в «Реал», где окончательно превратился в поп-звезду. Он выиграл чемпионат Испании и под конец карьеры — чемпионат Франции и пару кубков MLS, а заодно основал линию одежды, выступал за проведение Олимпиады-2012 в Лондоне (сэр Пол Маккартни, Жозе Моуринью, принц Уильям и десяток других звёзд считают победу английской заявки именно его заслугой). Недавно он начал сниматься в кино. Взяв от футбола всё, что можно, Бекхэм после футбола не заскучал, а вышел на новый уровень популярности.

Хелена Сегер и Златан Ибрагимович


Модель и финансист. Хелен Сегер с детства была достаточно практичной, чтобы понимать: одной внешности недостаточно. Поэтому в перерывах между фотосессиями она получила экономическое образование и устроилась на работу в сфере маркетинга. Со Златаном она познакомилась на улице, встреча началась руганью из-за неправильно припаркованной машины Златана. И поняла, что неуправляемый югослав – достойный вызов её амбициям. Отношения развивались трудно и медленно, поскольку Сегер требовала постоянной работы над собой. Златан поменял стиль одежды, любимые рестораны, машины – и в какой-то момент прошёл фейс-контроль. Он научился точнее подавать себя на публике, стал отрабатывать стиль общения с прессой – и достиг совершенства.

Шакира и Херард Пике


Шакира помогла футболисту преодолеть сложности, причиной которых она и стала. Они с Шакирой вначале пытались скрывать отношения и стали объектом охоты папарацци. Огромное внимание прессы к Пике мешало ему тренироваться, он даже потерял место в старте «Барселоны». Гвардиола потребовал разобраться с личной жизнью, тогда Пике и Шакира наконец перестали делать из отношений секрет. Затем певица, которая с юности вынуждена практически всю жизнь проводить на публике, взялась за имидж футболиста. Его неуёмное чувство юмора стало всё чаще проявляться в «Твиттере». Пике постепенно стал медийной звездой. У него по-прежнему меньше подписчиков, чем у Шакиры, — 14 млн против 43 млн, но отрыв сокращается. Пожалуй, Шакира – единственный пример женщины, которая помогла футболисту стать медийной персоной без ущерба для спорта.

София Бальби и Луис Суарес


Когда в амбициозную девушку из благополучной семьи влюбился малоуправляемый парень из трущоб, это не предвещало ничего хорошего. Она требовала от него совершенствоваться и в какой-то момент напомнила, что сделать карьеру футболиста – значит переехать в Европу. Чтобы подстегнуть Лиуса, София отправилась туда сама. Работала в Барселоне, училась, скучала, отвечала на бесконечные телефонные звонки. А Луис пахал на тренировках, чтобы иметь возможность оказаться рядом с ней. Через год его купил голландский «Гронинген». До Барселоны было далеко, но уже намного ближе. Сейчас Суарес чуть ли не в каждом интервью говорит, что обязан карьерой именно Софии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Диего Марадона Дэвид Бекхэм Златан Ибрагимович Йохан Круифф Луис Суарес Луиш Фигу Херард Пике Фото
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