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Рамос и ещё 5 защитников, которым неинтересно защищаться в ЛЧ

Серхио Рамос забил «Наполи» и вошёл в клуб защитников, забивавших в Лиге чемпионов 10 мячей – представляем всех членов этого клуба.