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Фото: instagram.com/_emma_zinkina
Текст:
«Чемпионат»
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 18-го тура РФПЛ
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 18-го тура РФПЛ.
8 марта 2017, среда. 12:00.
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Как правильно поцеловать ромбик — в мгновениях 18-го тура РФПЛ
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
8 марта 2017, среда
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