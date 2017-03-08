Моуринью: полем газон «Олимпа-2» назвать нельзя

– Мне трудно поверить, что мы завтра будет играть на этом поле, — признался Моуринью. — Если это вообще можно назвать полем. Не знаю, кем и как мы завтра будем играть. Не знаю, сыграет ли Мхитарян. Я думал, мы будем играть в более подходящих условиях. Была похожая ситуация в Китае, и тогда мы отказались выходить на поле. Но, видимо, завтра нам придётся выходить и играть в таких условиях.
– Можете ли описать этот газон?
– Он бежевый и мягкий.
– Боитесь, что кто-то из игроков может на нём травмироваться?
– До приезда мы ни с кем не обсуждали состояние поля. После – со мной общался только один представитель УЕФА, который сказал, что поле подходит для игры и можно не переживать.
Мне трудно поверить, что мы завтра будет играть на этом поле. Если это вообще можно назвать полем.
– Вы вчера приехали вечером и общались с российскими болельщиками. Со всеми так поступаете или есть фанаты, которых не уважаете?
– В таких ситуациях представляю не только себя, но и всю команду. Каждый раз, когда мы путешествуем по миру, стараемся общаться с болельщиками – это наша обязанность. Я не могу общаться с ними часами, но должен хотя бы показать своё уважение, сфотографироваться и раздать несколько автографов.
– С таким плотным графиком и количеством травмированных может ли УЕФА или клуб повлиять на ситуацию?
– Мы анализировали выступление «Ростова» в прошлых матчах против «Аякса» и «Баварии», и в них поле было удовлетворительным. Сегодня же я удивлён тем, что увидел.
– Опасаетесь ли нападающего Сердара Азмуна и знаете ли как его сдержать?
– Помимо него в «Ростове» есть ещё четыре атакующих футболиста, и трое из них особо опасны. Не знаю, кто будет играть – Дмитрий Полоз, Александр Бухаров или кто-то ещё. Они опасны в контратаках так же, как и все остальные 10 игроков, которые обороняются у своих ворот.
Следом за Моуринью в зал вышел Дейли Блинд. Его присутствия, кажется, никто сразу не заметил – журналисты увлечённо обсуждали реакцию Жозе Моуринью, представляя, как «Манчестер» отказывается выходить на матч и «Ростову» присуждают автоматическую победу. В итоге зал пришлось долго успокаивать.
– Я тоже посмотрел поле, — поддержал тренера Блинд. — Оно далеко не из лучших. Может, качество самой игры будет другим. Состояние газона не должно быть оправданием для нас. Мы должны завтра играть и пытаться выигрывать, потому что это то, за чем мы сюда приехали.
– Вы, как профессиональный футболист, должны знать, насколько плохо играть на таких поверхностях.
– Это не очень хорошо для безопасности, могут быть травмы. Но это не должно нас отвлекать, мы должны фокусироваться на завтрашней игре и показать хороший футбол. Вот что сейчас действительно важно.
– Что можете сказать о сопернике?
– Мы анализировали их и знаем их сильные и слабые стороны. Насколько мне известно, на этом стадионе «Ростов» сыграл 31 игру и только однажды проиграл. Мы не должны недооценивать их, чтобы победить.
Я тоже посмотрел поле. Оно далеко не из лучших.
– Недавно на ВВС вышел фильм про российских хулиганов, в котором рассказывается о насилии с их стороны и возможности проблем на чемпионате мира в России. Насколько вы оцениваете опасность от наших фанатов? Считаете, что ли это провокация?
Но не успел Блинд начать отвечать на вопрос, как представитель «Манчестера» опередил его: «Это не то, о чём мы пришли сюда говорить». Журналисты грустно выдохнули и приготовились дальше слушать жалобы на поле.
– Мхитарян вернулся к команде. Каково играть с ним, учитывая, что вы играете на похожих позициях?
– Мы рады, что Микки вернулся. У него много хороших качеств, которые помогают нам на поле. Он очень умный и квалифицированный игрок. Играть с ним – одно удовольствие.
– Жозе Моуринью называют особенным. Как бы вы охарактеризовали Курбана Бердыева?
– Мы анализировали «Ростов», но не анализировали Бердыева. Не могу ничего сказать о ростовском менеджере.
– Устроит ли «Манчестер» ничья на выезде и победа дома?
– Самое важное – стремиться выиграть и сделать отличный результат в обоих матчах. Нужно помнить, что обе игры могут стать решающими, и держать это в голове. Ничья бы нас, конечно, устроила, но для начала нужно забить гостевой гол. А дома да, хочется выиграть.
После пресс-конференции «Манчестер» отправился на основное поле «Олимпа-2» на тренировку. Многочисленные болельщики толпились у выходов на стадион, стараясь хоть краем глаза увидеть настоящих легенд воочию, а команда всё не появлялась и не появлялась. «Манчестер» задержался на полчаса, но здесь на это даже внимания не обратили. Ближайшие два дня болельщики готовы прощать им и недовольство полем, и длительное ожидание.
Возьми лидеров «МЮ» в свою команду и выиграй классные призы!