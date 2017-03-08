Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жозе Моуринью
Фото: РИА Новости
Текст: Алина Матинян

Моуринью: полем газон «Олимпа-2» назвать нельзя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и защитник Дейли Блинд – о проблемах с полем, сильных сторонах «Ростова» и болельщиках.
8 марта 2017, среда. 15:05. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вошёл в зал для пресс-конференций крайне раздражённым. Причину своего раздражения он скрывать не стал и сразу поспешил её озвучить:

– Мне трудно поверить, что мы завтра будет играть на этом поле, — признался Моуринью. — Если это вообще можно назвать полем. Не знаю, кем и как мы завтра будем играть. Не знаю, сыграет ли Мхитарян. Я думал, мы будем играть в более подходящих условиях. Была похожая ситуация в Китае, и тогда мы отказались выходить на поле. Но, видимо, завтра нам придётся выходить и играть в таких условиях.

– Можете ли описать этот газон?
– Он бежевый и мягкий.

– Боитесь, что кто-то из игроков может на нём травмироваться?
– До приезда мы ни с кем не обсуждали состояние поля. После – со мной общался только один представитель УЕФА, который сказал, что поле подходит для игры и можно не переживать.
Мне трудно поверить, что мы завтра будет играть на этом поле. Если это вообще можно назвать полем.

– Вы вчера приехали вечером и общались с российскими болельщиками. Со всеми так поступаете или есть фанаты, которых не уважаете?
– В таких ситуациях представляю не только себя, но и всю команду. Каждый раз, когда мы путешествуем по миру, стараемся общаться с болельщиками – это наша обязанность. Я не могу общаться с ними часами, но должен хотя бы показать своё уважение, сфотографироваться и раздать несколько автографов.

– С таким плотным графиком и количеством травмированных может ли УЕФА или клуб повлиять на ситуацию?
– Мы анализировали выступление «Ростова» в прошлых матчах против «Аякса» и «Баварии», и в них поле было удовлетворительным. Сегодня же я удивлён тем, что увидел.

– Опасаетесь ли нападающего Сердара Азмуна и знаете ли как его сдержать?
– Помимо него в «Ростове» есть ещё четыре атакующих футболиста, и трое из них особо опасны. Не знаю, кто будет играть – Дмитрий Полоз, Александр Бухаров или кто-то ещё. Они опасны в контратаках так же, как и все остальные 10 игроков, которые обороняются у своих ворот.

Следом за Моуринью в зал вышел Дейли Блинд. Его присутствия, кажется, никто сразу не заметил – журналисты увлечённо обсуждали реакцию Жозе Моуринью, представляя, как «Манчестер» отказывается выходить на матч и «Ростову» присуждают автоматическую победу. В итоге зал пришлось долго успокаивать.

– Я тоже посмотрел поле, — поддержал тренера Блинд. — Оно далеко не из лучших. Может, качество самой игры будет другим. Состояние газона не должно быть оправданием для нас. Мы должны завтра играть и пытаться выигрывать, потому что это то, за чем мы сюда приехали.

– Вы, как профессиональный футболист, должны знать, насколько плохо играть на таких поверхностях.
– Это не очень хорошо для безопасности, могут быть травмы. Но это не должно нас отвлекать, мы должны фокусироваться на завтрашней игре и показать хороший футбол. Вот что сейчас действительно важно.

– Что можете сказать о сопернике?
– Мы анализировали их и знаем их сильные и слабые стороны. Насколько мне известно, на этом стадионе «Ростов» сыграл 31 игру и только однажды проиграл. Мы не должны недооценивать их, чтобы победить.
Я тоже посмотрел поле. Оно далеко не из лучших.

– Недавно на ВВС вышел фильм про российских хулиганов, в котором рассказывается о насилии с их стороны и возможности проблем на чемпионате мира в России. Насколько вы оцениваете опасность от наших фанатов? Считаете, что ли это провокация?

Но не успел Блинд начать отвечать на вопрос, как представитель «Манчестера» опередил его: «Это не то, о чём мы пришли сюда говорить». Журналисты грустно выдохнули и приготовились дальше слушать жалобы на поле.

– Мхитарян вернулся к команде. Каково играть с ним, учитывая, что вы играете на похожих позициях?
– Мы рады, что Микки вернулся. У него много хороших качеств, которые помогают нам на поле. Он очень умный и квалифицированный игрок. Играть с ним – одно удовольствие.

Жозе Моуринью называют особенным. Как бы вы охарактеризовали Курбана Бердыева?
– Мы анализировали «Ростов», но не анализировали Бердыева. Не могу ничего сказать о ростовском менеджере.

– Устроит ли «Манчестер» ничья на выезде и победа дома?
– Самое важное – стремиться выиграть и сделать отличный результат в обоих матчах. Нужно помнить, что обе игры могут стать решающими, и держать это в голове. Ничья бы нас, конечно, устроила, но для начала нужно забить гостевой гол. А дома да, хочется выиграть.

После пресс-конференции «Манчестер» отправился на основное поле «Олимпа-2» на тренировку. Многочисленные болельщики толпились у выходов на стадион, стараясь хоть краем глаза увидеть настоящих легенд воочию, а команда всё не появлялась и не появлялась. «Манчестер» задержался на полчаса, но здесь на это даже внимания не обратили. Ближайшие два дня болельщики готовы прощать им и недовольство полем, и длительное ожидание.

Возьми лидеров «МЮ» в свою команду и выиграй классные призы!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 44
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Дейли Блинд Жозе Моуринью
Новости. Футбол
8 марта 2017, среда
17:16 Видаль: хотел бы встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов
16:59 Данильянц: «Ростову» в матче с «МЮ» хорошо бы забить и не пропустить
16:53 Полоз и Джанаев в составе «Ростова» готовятся к матчу с «Манчестер Юнайтед»
16:47 Мевля: «Ростов» силён командными действиями, попытаемся обыграть «МЮ»
16:36 Данильянц: поле будет одинаковым для всех, это просто надо принять как данное
16:32 Жена Бонуччи: мы целый день обсуждали с Леонардо возможный переход в «МС»
16:15 Капитан «Вердера» Фриц перенёс операцию и может пропустить остаток сезона
16:13 Матч между сборными России и Чили пройдёт на стадионе ЦСКА или «Локомотива»
15:58 Гунько: «Спартак-2» выполнил план на игру с «Тюменью», но реализация подвела
15:55 «Тамбов» разгромил «Сокол», «Зенит-2» проиграл в Нижнекамске
15:38 Гамейро из-за травмы досрочно завершил тренировку «Атлетико»
15:35 Гвидетти: то, что «Краснодар» выбил из борьбы «Фенербахче», уже говорит обо всём
15:34 Жигулёв: любой игрок «Сельты» может доставить неприятности обороне «Краснодара»
15:19 «Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл один тайм
15:18 Ф. Торрес вернулся к тренировкам после полученной травмы головы
15:04 «МЮ» перед матчем с «Ростовом» провёл тренировку на главной арене «Олимп-2»
15:00 Тихонов: футболисты «Енисея» бились головой о стену, но не смогли её пробить
14:59 Гол Давыдова не принёс «Спартаку-2» победу над «Тюменью»
14:37 «Фиорентина» и «Интер» договорились о трансфере Бернардески за € 40 млн
14:36 Феллайни: не готов покинуть «Манчестер Юнайтед» ради карьеры в Китае
14:35 Главный тренер «Луча-Энергии»: ребята совершили подвиг, ничья для нас как победа
14:16 Конте близок к продлению контракта с «Челси»
14:06 Сборная России в июне проведёт товарищеские матчи с Венгрией и Чили
14:00 15 самых красивых болельщиц 18-го тура РФПЛ. Фотообзор
13:57 Блинд: «МЮ» попытается обыграть «Ростов», и поле не должно быть оправданием
13:48 Робиньо: я не отличался примерным поведением в «Реале»
13:40 Моуринью: кроме Азмуна у «Ростова» ещё трое опасных атакующих игроков
13:39 Моуринью: «МЮ» придётся играть на поле «Ростова», если это можно назвать полем
13:34 Васкес: очевидно, что у «Реала» с Роналду, Бэйлом и Бензема дефекты в обороне
13:32 Защитник «Боруссии» Д Геррейро может не сыграть против «Бенфики»
13:29 Л. Суарес: «Барселоне» не нужно сходить с ума в первые несколько минут
13:17 Агент: у Зозули достаточно вариантов, пока не хочется их озвучивать
13:16 Касемиро признаёт, что «Реал» в матче с «Наполи» не был на должном уровне
13:00 «Енисей» и «Луч-Энергия» не выявили победителя в матче 25-го тура ФНЛ
12:58 Гвардиола: Зане нужно время. Он может совершенствоваться и развиваться в «МС»
12:35 Румменигге: не мечтаю о трёх титулах для «Баварии», мы ещё в четвертьфинале
12:34 Васкес в преддверии матча «Наполи» — «Реал» нашёл на поле гвоздь
12:27 «Ростов» и «МЮ» договорились не тренироваться на стадионе «Олимп-2»
12:26 Вратарь «Селтика» Гордон продлил контракт до 2020 года
12:19 Аршавин выйдет в стартовом составе «Кайрата» в 1-м туре чемпионата Казахстана
11:59 Рашфорд: поездка в Ростов-на-Дону – это полезный опыт для молодых игроков «МЮ»
11:56 Карвахаль не хочет встречаться с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов
11:54 Аллегри требует от «Ювентуса» четырёхлетний контракт и € 5 млн за сезон
11:50 «Манчестер Сити» — «Сток Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
11:33 Во время матчей КК-2017 въезд на Крестовский остров будет ограничен
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отыграется ли "Барселона" после 0:4 в Париже?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+