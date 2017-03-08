5 причин, почему «Барселона» пройдёт «ПСЖ»

“Барселона” в порядке
Простая и важная причина. В Париже “Барселона” влачила жалкое существование, хозяева разбили каталонский лагерь вероломно и жестоко. Это было кошмарно – если вы болеете за “Барсу”, конечно.
И именно ту игру автоматом вспоминают перед ответной, что вполне логично. Но. После матча в Париже “Барселона” сыграла четырежды и четырежды победила. Если вымученные три очка с “Леганесом” особо никого не порадовали (в том числе не радовавшегося победному голу Месси), то гостевая виктория над властелином “Висенте Кальдерон” “Атлетико” и шикарные разгромы “Спортинга” (6:1) и “Сельты” (5:0) показали: “Барселона” в порядке, никакого долгоиграющего кризиса в команде нет и в помине. “Барса” хороша и функционально, и психологически, и, собственно, в игровом плане. Убийственное трио МСН набрало отличную форму, а это уже 90 процентов успеха каталонцев. Намного лучше и энергичнее, по сравнению с февралем, смотрится Ракитич – да даже Пако Алькасер забивает. Чего уж говорить про Неймара, Месси и Суареса.
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“Барселона” мотивирована
Да ещё как! У “Барсы” хватает важнейших целей на предстоящий матч. Во-первых, ей нужно, хотя бы отчасти, реабилитироваться за парижский кошмар. Для этого не обязательно выходить в следующую стадию Лиги чемпионов, но уверенно, смачно обыграть “ПСЖ” требуется. “Барселона” Гвардиолы была абсолютно лучшей командой мира, любые люди расслабляются, понимая собственное доминирование. Сейчас “Барса” не штампует победы с той же лёгкостью, что прежде, но всё равно: на “Парк Де Пренс” приехала сытая, немотивированная, выхолощенная “Барселона”.
Таких каталонцев вполне реально нейтрализовать и, собственно, обыграть. Эмери идеально построил игру “ПСЖ”, постоянно получая численное преимущество против футболиста “Барсы” с мячом. Но при всём великолепии парижан, “Барселона” была настолько аморфна, что сама дала возможность хозяевам творить всё, что угодно.
В парижском матче “Барселона” влачила жалкое существование.Однако на “Камп Ноу” эта история не повторится: “Барселоне” нужно совершать чудо – по человеческим меркам. А точнее, просто выдать классный матч – по меркам “Барселоны”. Каталонцы на грани вылета из Лиги чемпионов, в таком положении не будет никакой расслабленности и потухших глаз. Напротив, они зажгутся, как и десятки тысяч смартфонов болельщиков на “Камп Ноу”. Естественно, низка вероятность, что они снимут видео выхода “Барсы” в следующий раунд. Но настоящую “Барсу” фанаты и их смартфоны, вполне возможно, увидят.
Потому что Месси
И больше не нужно слов. Тяжело представить, что Лионель пропадёт в двух важнейших матчах Лиги чемпионов. Тяжело представить, что оборона “ПСЖ” снова остановит самого неудержимого форварда нашей Солнечной системы. Тяжело представить, что Месси вчистую проиграет битву своему соотечественнику Ди Марии. В первой игре в Париже блистал именно Анхель. Теперь пора Месси устраивать шоу топ-уровня.
Шесть голов в четырёх матчах фиксируют неплохое состояние Лионеля. Для него это именно что “неплохо”, пока так. Очевидно, что для Месси этот матч будет особым – ну не может аргентинец позволить себе так безвольно проиграть Лигу чемпионов. Если у Месси пойдёт – то и вся “Барселона” заведётся до предела.
Зажгутся глаза игроков “Барсы” — как и десятки тысяч смартфонов болельщиков на “Камп Ноу”.А сдержать Месси на кураже миссия почти невыполнимая. Не верите – спросите у Джерома Боатенга.
Потому что камбэк “Барсы” нужен Лиге чемпионов
Лига чемпионов давным-давно – важнейший футбольный продукт, приносящий огромную прибыль. Для этого необходимы лучшие команды мира сего, самые популярные клубы планеты. И вылет “Барселоны” на ранней стадии – немаленький имиджевый удар по ЛЧ. К тому же турниру всегда нужны безумные сюжеты и невероятные камбэки. Если “Барса” умудрится выиграть, скажем, 5:0, это привлечёт к последующим стадиям турнира еще большую аудиторию.
Негласные правила игры УЕФА прекрасно понимают судьи. Понятно, что откровенно убивать “ПСЖ” никто не будет – на дворе ведь не лихие 90-е. Но помимо собственной силы и домашних трибун “Барса” вправе рассчитывать на некоторую благосклонность арбитров. Уж мешать “Барселоне” провести крутой матч, рефери точно не будет.
Потому что Луис Энрике точно уйдёт
“Время пришло. Руководство просило меня не торопиться с этим решением, но тянуть нет смысла: я не буду работать с “Барселоной” в следующем сезоне”, — заявил Луис Энрике 2 марта 2017 года. Едва ли время для такого важного выступления выбрано случайно – главный тренер “Барсы” наверняка думал взбодрить команду. Между прочим, после объявления об уходе Энрике “Барса” успела уничтожить “Сельту” – 5:0.
“Дело Месси и Ко – просто играть. А они это умеют блестяще.Но вообще, это не история про безудержную эйфорию или жуткую депрессию. Здесь важен момент ментального спокойствия. Нет больше истерии вокруг кандидатуры Луиса Энрике – да, со следующего сезона у “Барсы” точно будет новый тренер, но сейчас с Месси и Ко работает испанец. Звёзды “Барселоны” понимают, что ждёт команду завтра, через неделю и даже через полгода. Теперь их дело – просто играть. А они это по-прежнему умеют блестяще.