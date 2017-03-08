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Билеты на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» 9 марта 2017: репортаж
Фото: instagram.com/manchester_united_r/
Текст: Алина Матинян

«Билет на «МЮ»? Дешевле поехать в Англию» Что творится в Ростове

Невозмутимый Златан и необщительный Погба приехали в Ростов, который стоит на ушах перед матчем. Ростовчане тщетно ищет билеты.
8 марта 2017, среда. 19:00. Футбол
О том, что все билеты на матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» проданы, стало известно ещё в понедельник. Но это не избавило стадион «Олимп-2» от очередей. Утром, перед предматчевой пресс-конференцией «Манчестера», люди активно толпились у выхода, куда после тренировки должны были выйти футболисты. Одни ждали их, другие – искали билеты.
– Говорят, у касс стоят перекупщики, но я ни одного не нашёл, – рассказал один из болельщиков «Ростова». — Я сам местный, но билет купить не успел.

На этом месте в разговор вмешался другой мужчина и начал настаивать на том, что возможность взять билеты на матч была у всех.

– Сами посчитайте! 9000 абонементов, вместимость стадиона – 15 840 зрителей. Кто хотел – тот купил. Я, например, взял три, и никаких проблем не было.

Правда, те, кто ходил на предыдущие матчи, признались: такого ажиотажа даже перед «Баварией» не было.

– Все хотят увидеть Златана и Погба вживую. Даже к ограждению не пропихнуться.

Желающих посмотреть на «Манчестер Юнайтед» своими глазами действительно сегодня было много. Везде, откуда только можно было разглядеть кусочек поля, на котором тренировалась команда, толпились люди. На мой вопрос, есть ли среди болельщиков те, кто приехал не из Ростова и успел взять билет, отвечали тишиной.
Только через несколько секунд один мужчина признался, что приехал из Санкт-Петербурга в надежде купить билет:

– Думал, приеду и куплю, но уже ничего нет. У перекупщиков нет билетов дешевле пяти тысяч. В Интернете можно найти только от 25. Видел, что продают и за миллион. Дешевле в Англию на ответный матч в Манчестере съездить.

Пока я обходила очередь, чтобы попытать удачу с другой стороны, меня остановили два парня.

– Дайте бейджик, пожалуйста, – обратился ко мне один из них. Смеясь, он показывал на аккредитацию, но в голосе ещё слышалась надежда. — Хотели взять билеты в понедельник. Даже не думали, что так быстро распродадут. Слышал, что люди тут ночевали, занимая очереди, лишь бы взять билеты на «Манчестер».

Депрессивный настрой среди болельщиков исчез, только когда на огороженную территорию у автобуса стали выходить стюарды. Толпа становилась больше и активно скандировала имена футболистов «МЮ». Первым вышел главный тренер Жозе Моуринью. Журналисты ещё на пресс-конференции оценили его общительность с болельщиками. После тренировки он лишь ещё раз это подтвердил. Моуринью терпеливо фотографировался, раздавал автографы и переходил от одной ограды к другой.

→ Моуринью: полем газон «Олимпа-2» назвать нельзя

Примеру своего наставника последовали и футболисты «Манчестера». Генриха Мхитаряна встретили громкими овациями. Он, кажется, дольше всех общался с болельщиками. Не отходил от фанатов и Златан Ибрагимович. С его выходом в толпе началась давка – каждый хотел оказаться как можно ближе к легенде.
Пожалуй, единственным, кто отказался от общения, был Поль Погба. Он вальяжно прошёл до автобуса, даже не посмотрев в сторону кричащих его имя фанатов. Пока одни, расстроившись, начали расходиться, другие с упоением демонстрировали трофеи. Один из самых юных болельщиков, например, радостно показывал родителям автографы, оставленные на куртке и телефоне.

– Билет взять не удалось, – признались родители. — Но зато вон половина команды расписалась. Теперь куртку стирать не будем.
Но даже после того как белоснежный автобус «Манчестер Юнайтед» покинул территорию «Олимпа-2», болельщики отказывались расходиться. Со всех сторон то и дело раздавались возгласы: «Сельмаш! Сельмаш! Не смейте уходить и встречайте команду, которая подарила вам этот праздник!».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Генрих Мхитарян Жозе Моуринью Златан Ибрагимович
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