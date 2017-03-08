Её шанс. Как 28-летняя девушка-тренер попала в Лигу чемпионов

В 11 лет она впервые ударила по мячу сама, на бетонной площадке возле своего дома, и ей быстро стало понятно, что быть с этой стороны футбола ещё интереснее, чем с болельщицкой.

Ей повезло познакомиться с тренером, который не видел ничего особенного в том, что такой работой будет заниматься девушка-студентка университета географии.

Видит Чжань Юаньдин и то, как её футболисты выкладываются на тренировках — мужчины не могут себе позволить расслабиться, когда ими руководит женщина.

К основному времени второго тайма матча Лиги чемпионов добавлено три минуты, и когда они подходят к концу, хозяева улетают в контратаку. Её срывает опорник соперников, судья показывает ему вторую жёлтую карточку и удаляет с поля, но разыграть штрафной не позволяет и даёт финальный свисток. Вся команда хозяев подрывается к арбитру — ярость обусловлена не тем, что им не дали завершить атаку, а тем, что они знали: по ходу игры почти каждый стандарт приносил опасность, а однажды мяч даже попал в перекладину. Тренеру хозяев приходится вмешиваться и по одному в буквальном смысле слова отдирать своих игроков от судьи и силой отправлять их в раздевалку. Пока вроде бы ничего странного — таких историй достаточно в каждом турнире.Но кое-что удивительное всё же есть. Тренер хозяев — не деспотичный мужчина с сединой, как можно было бырешить по толчкам в спину собственных озлобленных игроков, а 28-летняя девушка. И только что она в очередной раз переписала историю футбола, став первой женщиной-тренером, набравшей очки в континентальном турнире мужских команд.Её зовут, она руководит клубом «Истерн» из Гонконга и мечтает уметь управлять людьми в команде так, как. В прошлом году она привела «Истерн» к первой за два десятка лет победе в чемпионате страны и квалифицировалась в Лигу чемпионов, но, оценивая свой потенциал и стремления, она уверена, что это всего лишь первый шаг. Чжань признаётся, что идёт с опережением графика — она полагала, что раньше 30 лет её не позовут работать в достаточно крупный хотя бы по меркам Гонконга клуб. «Но когда предложение появилось, я не могла устоять», — говорит она.Её история начиналась так же, как и любого влюблённого в футбол — сначала ты цепляешься за определённого игрока или команду, а затем уже не можешь остановиться. Юной Чжань нравился— вместе с ним в её жизни появился «Манчестер Юнайтед», а затем и английская Премьер-лига в целом. В 11 лет она впервые ударила по мячу сама, на бетонной площадке возле своего дома, и ей быстро стало понятно, что быть с этой стороны футбола ещё интереснее, чем с болельщицкой. «На самом деле, это было что-то вроде любви с первого взгляда», — говорит Чжань.Однажды маленькийувидел тренировку профессиональной команды, вернулся домой и заявил родным, что хочет стать тренером — не футболистом, а именно сразу тренером. Ван Гал уже в том возрасте проявлял генеральские замашки — у Чжань же с футбольной карьерой и не могло сложиться. Футболистке из Гонконга пробиться наверх очень сложно, а потому уже в 21 год она стала аналитиком тренерского штаба мужской команды. Ей повезло познакомиться с тренером, который не видел ничего особенного в том, что такой работой будет заниматься девушка-студентка университета географии. С самого начала это помогло ей обойти футбольные стереотипы: «Теперь я понимаю, что мы мыслим совершенно по-разному. Мне кажется, в каждом тренерском штабе должны быть и женщины, и мужчины». Параллельно с аналитической работой она начала тренировать и учиться. «Учиться» — любимое слово Чжань Юаньдин. Она три года подряд повышала свою квалификацию, и к моменту, когда тренер «Истерна» уехал на повышение в чемпионат Китая, она оказалась единственным человеком в штабе, имеющим нужную для азиатской Лиги чемпионов лицензию.Её мысли о стратегическом планировании не отличаются от мыслей других тренеров. «Главная проблема в перспективе — инфраструктура. Без хороших полей для профессиональных и тем более юношеских команд у тебя не будет толковых тренировок и квалифицированных игроков — не говоря уже о конкурентоспособности лиги», — говорит она и отмечает, что не станет работать с клубом, который не заботится о развитии. Её страхи не отличаются от тех, с которыми сталкиваются другие тренеры. В первые несколько недель она боялась ошибиться и даже жалела, что согласилась стать главным, но сначала «Истерн» выиграл 6:1, а затем обыграл главного конкурента по чемпионату. Её девиз — «верить значит видеть», и она видит, что борется против гендерных предрассудков в любимой игре. «Я могу быть хорошим примером для женщин-тренеров. Всё зависит от региональной культуры. В Гонконге нет дискриминации женщин», — говорит Чжань, но отмечает, что с так называемыми культурными ограничениями сталкиваться всё же пришлось. «Родители считали, что девочка должна петь, танцевать, рисовать или заниматься чем-то таким, но не спортом, и тем более не футболом. Они видели меня учителем, и было сложно доказать, что я делаю правильный выбор».Видит Чжань Юаньдин и то, как её футболисты выкладываются на тренировках — мужчины не могут себе позволить расслабиться, когда ими руководит женщина. Чжань знает, что с начала века все крупные международные турниры в женском футболе выиграли тренеры-женщины, хотя тренеров-мужчин по-прежнему намного больше. Женщины умеют принимать более взвешенные решения и умеют тренировать и развивать игроков, но мешают те самые футбольные стереотипы. Женщины не получают шансов в мужском футболе, и Чжань Юаньдин понимает, что должна бороться за свой.«Никакими особыми методами заслужить доверие мужчин, кроме как тяжёлой работой, я пользоваться не собираюсь. Думаю, если я буду делать свою работу хорошо, они и сами поверят мне», — говорит Чжань. Австралийский защитник «Истерна»подтверждает слова тренера: «Она всегда на позитиве, всегда работает страстно и стремится учиться. Иногда мне приходится ловить себя на мысли, что она, если что, младше среднего возраста нашей команды!». В первом в истории матче женщины-тренера в мужском континентальном турнире «Истерн» проиграл «Гуанчжоу Эвергранд» 0:7, но коллега Чжань из китайского гранда Луис Фелипе Сколари признал, что счёт не отражал разницы в подготовке команд — чемпион Гонконга более часа играл вдевятером. «Я рада, что соперник не дал нам поблажек. Нам предстоит ещё много работы», — сказала после игры тренер «Истерна».Уже через неделю «Истерн» сыграл вничью с бронзовым призёром чемпионата Японии «Кавасаки Фронтале», а футболисты после матча атаковали не давшего закончить атаку судью. Чжань не одобрила методов, но посчитала реакцию в целом верной: «Мы недовольны ничьей, и это правильный менталитет».