Стихи от Павлюченко. Как футболисты поздравляли с 8 марта

Футболисты всего мира постоянно посвящают голы своим любимым женщинам – мамам, сёстрам, бабушкам, жёнам, дочерям, девушкам. В Международный женский день 8 марта мы решили узнать, как же игроки РФПЛ поздравили прекрасную половину человечества.
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме
поздравляет сразу всех женщин мира. Гилерме живёт в настоящем женском коллективе, ведь помимо жены у него ещё и две дочери.
Нападающий «Рубина» Максим Канунников
поздравляет любимых женщин – жену и дочку.
Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо
поздравляет всех женщин с праздником, а особенно свою любимую жену. Подарил всего одну красную розу, как бы доказывая, что главное – это внимание.
Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов
поздравляет всех своих близких и родных дам.
Защитник «Локомотива» поделился красивым стихотворением для своей самой любимой – дочери Николь.
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков
желает всем женщинам счастья, любви и здоровья. Он убеждён, что женщины всем очень нужны. Трудно не согласиться.
А у голкипера «Урала» Николая Заболотного
сегодня тоже праздник! В его семье пополнение – родилась вторая дочь!
Вот как с Международным женским днём поздравили игроки «Локомотива» Неманья Пейчинович и Соломон Кверквелия
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А вот нападающий «Урала» Роман Павлюченко
решил поддержать акцию президента России Владимира Путина #вамлюбимые и прочитал красивое стихотворение.
Футболисты «Рубина» посетили отделение онкологии ДРКБ, где поздравили с праздником всю прекрасную половину отделения. Красивый поступок настоящих мужчин!
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский
поздравляет свою жену и дочь.