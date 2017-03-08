Стихи от Павлюченко. Как футболисты поздравляли с 8 марта

Футболисты всего мира постоянно посвящают голы своим любимым женщинам – мамам, сёстрам, бабушкам, жёнам, дочерям, девушкам. В Международный женский день 8 марта мы решили узнать, как же игроки РФПЛ поздравили прекрасную половину человечества.Голкипер «Локомотива»поздравляет сразу всех женщин мира. Гилерме живёт в настоящем женском коллективе, ведь помимо жены у него ещё и две дочери.Нападающий «Рубина»поздравляет любимых женщин – жену и дочку.Полузащитник «Спартака»поздравляет всех женщин с праздником, а особенно свою любимую жену. Подарил всего одну красную розу, как бы доказывая, что главное – это внимание.Защитник «Ростова»поздравляет всех своих близких и родных дам.Защитник «Локомотива» поделился красивым стихотворением для своей самой любимой – дочери Николь.Нападающий «Зенита»желает всем женщинам счастья, любви и здоровья. Он убеждён, что женщины всем очень нужны. Трудно не согласиться.А у голкипера «Урала»сегодня тоже праздник! В его семье пополнение – родилась вторая дочь!Вот как с Международным женским днём поздравили игроки «Локомотива»А вот нападающий «Урала»решил поддержать акцию президента России Владимира Путина #вамлюбимые и прочитал красивое стихотворение.Футболисты «Рубина» посетили отделение онкологии ДРКБ, где поздравили с праздником всю прекрасную половину отделения. Красивый поступок настоящих мужчин!Полузащитник «Краснодара»поздравляет свою жену и дочь.