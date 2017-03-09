Судьба вернула «Боруссии» долг четыре раза. Немцы в 1/4 ЛЧ

Составы

Статус-кво

Провал «Бенфики»

Те зрители, которые смотрели первый матч, помнят, что «Боруссия» в гостях не забила на одного гола за 90 минут каким-то чудом. Не хватило десятка опасных моментов, тройки голевых и пенальти. Ну, и вратарь «Бенфики» Мораес добросовестно отработал двойную ставку. Поэтому можно было ожидать, что в Дортмунде немецкое давление будет ещё выше. После неудобного выездного поражения 0:1 упросто не было альтернатив. Да и фанаты устроили перформанс, после которого не устроить на поле боевик было бы просто неловко.Вообще, у «Боруссии» сезон слишком не задался, и дело отнюдь не в месте в турнирной таблице. После 23 туров дортмундцы набрали 43 очка – они проигрывают самим себе прошлогоднейдавности 11 очков. Сразу двое игроков младше 20 лет играют в основе (),, который уже стал одним из лидеров команды, всего 21. «Боруссии» может не хватать стабильности банально в силу возраста. Трудно сказать, насколько осечки в чемпионате повлияли на борьбу за титул: «Бавария» набирает очки в автоматическом режиме большую часть сезона. Но прогресса по сравнению с первым сезоном Тухеля точно не случилось. Вылет от «Бенфики» в 1/8 Лиги чемпионов – совершенно не то, что нужно команде, чтобы считать сезон более-менее удачным. «Бенфика» борется с «Порту» за первое место в чемпионате, и задачу-минимум в еврокубках уже выполнила.Тухель внёс минимальные изменения. Вновь получил травму бедняга, на этот раз дёрнул мышцу в игре с «Байером». Вместо него вышел Кристиан Пулишич, который заменял как раз Ройса в первом матче 1/8. Пулишич в порядке и забил на выходных, но, конечно, потеря Ройса серьёзна. Тем более, что он набрал отличную форму, что отметил и тренер «Боруссии». Другим изменением стал выходвместо Рафаэла Геррейро. Португалец не был идеально готов, а Кастро также выходил на замену в Лиссабоне.Перейдём к «Бенфике».поменял расстановку, отказавшись от игры в два форварда. Вместо травмированногона «Сигнал Идуна Парке» в старте вышли сразу два опорника: Алмейда и Самарис. На крыльях атаки Сальвио и Франко Серви, а в центре поля, как всегда, оказался Пицци. Ну и Костас Митроглу должен был цепляться за мячи в одиночестве в отсутствие«Боруссия» явно хорошо запомнила свои упущенные моменты в первом матче. И забила первым же ударом в сторону ворот. Пулишич, кажется, хотел пробить по воротам, но получилось продлить подачу с углового на дальнюю штангу, где Обамейянг передал Элизеу и другим защитникам «Бенфики» привет. Простой гол.1:0 на пятой минуте – кажется, после такого начала «Боруссия» должна была только увеличить обороты. Как ни странно, случилось наоборот. «Бенфика» собралась и через минут 15 не то чтобы перехватила инициативу, но просто стала организованно защищаться, отодвинув игру чуть подальше от штрафной. К середине тайма гости провели пару позиционных атак. К концу могли остаться в большинстве, но арбитрне стал удалятьза грубый подкат через минуту после жёлтой карточки. В общем, тайм получился равным.После перерыва случились сразу две вещи. Во-первых, «Бенфика» бросила отбиваться и начала бороться за инициативу, отвечая атакой на атаку. После ошибки Пищека Серви оказался один с мячом перед воротами, но замешкался на секунду и позволил тому же Пищеку спасти ситуацию подкатом. А Обамейянг вспомнил, как он умеет НЕ забивать в голевых моментах. Кстати, он дважды бил из офсайда, который не заметил Аткинсон. Но– вратарь со смайликами за ушами – тащил всё.Судьбу обоих матчей решили пять минут. У «Боруссии» и раньше получилось играть в чужой штрафной: принимать передачи, разворачиваться, бить. Не было голов. Но это исправил Пулишич. Он получил пас на линии штрафной и эффектно подсёк мимо вратаря. Защита недоработала.Провалы в защите не прекратились. Третий гол был забит сразу же и тоже получился простым. На этот раз для Луизао и Линделёфа стало сюрпризом присутствие Обамейянга на позиции центрфорварда. Защитники просто отпустил на два метра его на линии вратарской.За 60 минут «Бенфика» не наиграла на гол, поэтому верить в то, что за полчаса она забьёт два, было трудно. Не поверили и футболисты. Даже завладев мячом, гости не могли превратить территориальное преимущество в опасные моменты. А «Боруссия» могла забить ещё. Пулишич на кураже на 78 минуте пошёл в обводку на троих. Почти прошёл, но сбился с шага. На 83 минуте после подачи с угловогопопал в штангу. Чуть позже гол всё-таки состоялся: Обамейянг получил пас с фланга от Дурма и оформил хет-трик. Правда, Обамейянг был в офсайде, но арбитров это устраивало весь матч, и гол засчитали.«Боруссия» выиграла разгромом, хотя довольно долго выглядела неуверенно. Команда Тухеля сохраняет нестабильность даже в рамках одного матча. Но если в четвертьфинале она будет в хорошем настроении – обыграет кого угодно.