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175 лет назад 2016
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Лига чемпионов. «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1
Фото: Reuters
Текст: Олег Лысенко

Что ты делаешь, «Барса»?! Сумасшедший камбэк на «Камп Ноу»

«Камп Ноу» стал свидетелем самого феноменального отыгрыша в истории Лиги чемпионов: «Барселона» прошла-таки «ПСЖ» после 0:4 в первом матче!
9 марта 2017, четверг. 01:05. Футбол
«Если такая команда, как «ПСЖ», забила нам четыре мяча, мы можем забить шесть», — в духе бывшего одноклубника Моуринью выступил накануне Луис Энрике. Кого-то его смелый пассаж позабавил, кого-то – привёл в негодование («Какой самоуверенный наглец!»). Главное, слова тренера правильно истолковали основные адресаты послания – футболисты «блауграна». Без непоколебимой веры в себя каталонским футболистам нечего было и выходить из раздевалки «Камп Ноу». Отыграть «минус четыре» в Лиге чемпионов никогда и никому не удавалось. «Барселона» взялась доказать, что невозможное – возможно. И сделала это!

… Ситуация требовала от Энрике отваги не только в речах, но и в стратегии. Главный барселонец её тоже
проявил. В ответном матче гранатово-синие выстроились по ультраатакующему шаблону – 3-1-4-2. Формально за разрушение в нём отвечала тройка центральный защитников да их ближайший сосед по полю Бускетс. На деле в тотальном гранатово-синем наступлении не участвовал лишь один человек – вратарь тер Штеген (да и тот — до поры до времени). Все остальные не вылезали с чужой половины поля. За весь первый тайм парижанам считанное число раз удалось вывести мяч за центральную линию и лишь раз – попасть мячом в створ.

Хозяевам хватило двух с половиной минут и одного удара Суареса, чтобы повести в счёте. Менье настиг и вынес мяч уже после того, как он на полметра залетел за зачётную линию. Стадион взревел. Окрылённая успехом «Барса» ринулась забивать ещё.

Эмери засуетился в прямоугольнике технической зоны и быстро покрылся испариной. И было от чего: у одной команды получалось практически всё, у другой – почти ничего. «Барса» методично втаптывала противника в его штрафную площадь и ещё до перерыва на 50% выполнила задачу-минимум на матч. Полагаю, 4:0 в основное время её полностью устроили бы.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2017, среда. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
6 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 – Суарес – 3, 2:0 – Курзава – 40 (автогол), 3:0 – Месси – 50 (пен), 3:1 – Кавани – 62, 4:1 – Неймар – 88, 5:1 – Неймар – 90+1 (пен), 6:1 – Роберто – 90+5
Вторым голом каталонцы обязаны гениальности своего капитана. Маркиньос, боюсь, так и не понял, как Иньеста: а) исхитрился стащить мяч у него из-под носа и б) пяточкой прострелить вдоль ворот. Для Курзавы проворство Андреса тоже явилось сюрпризом со знаком минус. Одно неуклюжее движение ногой – и пожалуйста, автогол, 2:0 – и гарантия ещё большей нервотрепки после перерыва.

Когда судья Айтекин сразу после отдыха наградил «ПСЖ» анекдотичным пенальти (Минье, падая, врезался Неймару в ногу… головой!), а Месси неотразимо врезал с «точки», на Эмери стало совсем больно смотреть. На его глазах сбывалось зловещее пророчество Энрике…

А когда минутами позже в штангу с убойной позиции зарядил Кавани, показалось, что даже высшие силы желают «Барселоне» беспрецедентной победы. Парижанам, соответственно, полного краха.

Больше часа барселонский стотысячник верил в чудо, с каждой минутой становившееся всё более зримым. И вдруг смолк. Со второй попытки Кавани попал-таки в створ, да так, что тер Штеген даже руки вскинуть не успел: бесполезно! Всё, финиш?

Как бы не так!

Быть может, гости внутренне и подуспокоились, сочтя свою миссию полностью выполненной. И совершенно напрасно. То, что случилось в концовке матча, обязательно займёт место в анналах мирового футбола – под каким-нибудь пафосным названием вроде «Чуда на «Камп Ноу».

Когда Неймар со штрафного попал под перекладину, стадион поощрительно похлопал. Две минуты до конца основного времени – где уж тут интриге быть? Когда Неймар забил с «точки», на «Камп Ноу» заволновались даже самые уравновешенные граждане. Когда свеженький Серхи Роберто вонзил мяч в сетку после навеса всё того же Неймара, на арене сошли с ума примерно все. Подавляющее большинство – от внезапно свалившегося счастья и кучка гостей из Франции – от горя. До конца компенсированного времени оставалось секунд 20, не больше. А заметили, кто заработал штрафной на чужой половине поля, предшествовавший голу? Герр тер-Штеген собственной персоной…

6:1 – и «Барселона» идёт дальше. Луис Энрике знал, что говорил…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона
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