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175 лет назад 2016
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Артём Дзюба
Фото: РИА «Новости»
Текст: Михаил Георгиев

«Где-то в Питере сейчас смеётся Дзюба»

Хейтеры и фанаты «Барсы», призывы к видеоповторам и судьям-роботам – обсуждение матча «Барселона» — «ПСЖ» на «Чемпионате» получилось жарким.
9 марта 2017, четверг. 02:15. Футбол
→ Что ты делаешь, «Барса»?! Сумасшедший камбэк на «Камп Ноу»

Namajdani:
— Теперь я видел ВСЁ!!!

parovoz-turbo:
— Не умаляю достоинств «Барсы», но «ПСЖ» — позорище просто. Нечего им делать в 1/4. Да, матч в Париже был прекрасен, но так позорно и трусливо играть… Рад, что в борьбе остался более сильный клуб.

4x4:
— Если бы не левая пенка Суареса…

dimon63rus:
— Собственно, первый пенальти тоже сомнительный, Неймар просто споткнулся о лежачего игрока «ПСЖ». Но второй пенальти — просто нечто! Примерно за такое же Суаресу дали одну жёлтую, а тут пенка. Видеоповторы нужны, слишком уж ошибки одного человека могут ломать всё, чего многие добиваются годами, дичайшим трудом.

fanat-loko76:
— Ну теперь, надеюсь, здесь не будут гнать на судей в РФПЛ)

great-ukraine:
— Худшее судейство в истории, просто подарок «Барселоне» на 8 Марта.

egall:
— Те, кто пишет, что судья повлиял на исход противостояния, в котором первый матч был 4:0, мне вас искренне жаль.

pavlov2:
— Не завидую тем, кто ушёл спать после гола «ПСЖ»)))

Lkjhgf:
— Представляете эмоции тех, кто смотрел матч на стадионе?!

odin-v-odin:
— Кокорин: я тоже так могу, но не хочу и не буду.

fifa2015:
— Сегодня был убит футбол. Не имеет значения, как ты тренируешься, как играешь. Судья проведёт дальше ту команду, выступление которой приносит больше денег.

soloaires:
— Можете говорить всё что угодно, но это один из самых потрясающих по накалу и драматургии матчей, что я видел! Таких эмоций не испытаешь в других матчах! Это историческая игра, ее будут разбирать, критиковать, восхвалять, ругать, но это историческая игра!

Aganimrogue:
— Это чудо. Но всё-таки заслужили. Что не отменяет того, что Суарес — актёрище.

Yahooyariu:
— 1999 и 2017 год, стадион «Камп Ноу». Эти 2 игры будут помнить всегда!!!

Vardy:
— Ай, хорошо! 9,25 зашла!)))

Mcfris:
— А ведь я ста-а-а-арый болельщик «Барселоны»… Был когда-то. В 1990-2000-х. Но сейчас, пока в ней играют типы типа Суареса, которые позорят весь футбол, для меня этой команды нет. Разбудите меня, когда «Барса» снова станет командой мужчин.

Kazzzakov:
— Вопрос: если ты учишь свою команду играть в атаку, у тебя фора в 4 мяча и, скорее всего, тебе забьют, какого дьявола ставить «автобус»?! Ты же не «Атлетико» или «Ростов»!

ghost-95:
— Хотя поддерживал французов в этом матче, но, считаю, лучше смотреть на игру симулянтов, чем таких трусов, как «ПСЖ».

Oserzinit:
— Засудили. Футбол умирает. Пора назначать судей-роботов. Наверное, только такими левыми пенальти можно помешать «Спартаку» стать чемпионом.

graf-olenev:
— Когда «Барселона» забила шестой гол, у меня сдали нервы. Я просто заплакал! За 32 года в качестве болельщика это самый феноменальный футбол в исполнении одной команды! Никогда в жизни не видел такой скорости мысли и обработки мяча!

Не согласен с комментаторами относительно качества судейства. Во втором тайме судья просто не справился. Второй пенальти был, откровенно, очередной симуляцией Суареса. Думаю, арбитр решил дать «Барселоне» и всему миру шанс на чудо.

С другой стороны, этот матч «ПСЖ» должен был доигрывать вдевятером. Если в первом тайме судья раздавал карточки направо и налево, то во втором он просто отключил эту опцию.

Всех сине-гранатовых — с победой! «Барса» — великая!!!

spartak-petersburg:
— Сейчас можно признаться, что я гeй, и этого никто не заметит.

liar-liar:
— Где-то в Питере сейчас Дзюба ржёт с Эмери.

Germannazarov:
— Хоть и не люблю «Барселону» всей душой, и никогда не любил, но сегодня снимаю шляпу и встаю на одно колено.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 22
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ПСЖ ФК Барселона Комментарии читателей
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