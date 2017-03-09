«Где-то в Питере сейчас смеётся Дзюба»

— Теперь я видел ВСЁ!!!— Не умаляю достоинств «Барсы», но «ПСЖ» — позорище просто. Нечего им делать в 1/4. Да, матч в Париже был прекрасен, но так позорно и трусливо играть… Рад, что в борьбе остался более сильный клуб.— Если бы не левая пенка Суареса…— Собственно, первый пенальти тоже сомнительный, Неймар просто споткнулся о лежачего игрока «ПСЖ». Но второй пенальти — просто нечто! Примерно за такое же Суаресу дали одну жёлтую, а тут пенка. Видеоповторы нужны, слишком уж ошибки одного человека могут ломать всё, чего многие добиваются годами, дичайшим трудом.— Ну теперь, надеюсь, здесь не будут гнать на судей в РФПЛ)— Худшее судейство в истории, просто подарок «Барселоне» на 8 Марта.— Те, кто пишет, что судья повлиял на исход противостояния, в котором первый матч был 4:0, мне вас искренне жаль.— Не завидую тем, кто ушёл спать после гола «ПСЖ»)))— Представляете эмоции тех, кто смотрел матч на стадионе?!— Кокорин: я тоже так могу, но не хочу и не буду.— Сегодня был убит футбол. Не имеет значения, как ты тренируешься, как играешь. Судья проведёт дальше ту команду, выступление которой приносит больше денег.— Можете говорить всё что угодно, но это один из самых потрясающих по накалу и драматургии матчей, что я видел! Таких эмоций не испытаешь в других матчах! Это историческая игра, ее будут разбирать, критиковать, восхвалять, ругать, но это историческая игра!— Это чудо. Но всё-таки заслужили. Что не отменяет того, что Суарес — актёрище.— 1999 и 2017 год, стадион «Камп Ноу». Эти 2 игры будут помнить всегда!!!— Ай, хорошо! 9,25 зашла!)))— А ведь я ста-а-а-арый болельщик «Барселоны»… Был когда-то. В 1990-2000-х. Но сейчас, пока в ней играют типы типа Суареса, которые позорят весь футбол, для меня этой команды нет. Разбудите меня, когда «Барса» снова станет командой мужчин.— Вопрос: если ты учишь свою команду играть в атаку, у тебя фора в 4 мяча и, скорее всего, тебе забьют, какого дьявола ставить «автобус»?! Ты же не «Атлетико» или «Ростов»!— Хотя поддерживал французов в этом матче, но, считаю, лучше смотреть на игру симулянтов, чем таких трусов, как «ПСЖ».— Засудили. Футбол умирает. Пора назначать судей-роботов. Наверное, только такими левыми пенальти можно помешать «Спартаку» стать чемпионом.— Когда «Барселона» забила шестой гол, у меня сдали нервы. Я просто заплакал! За 32 года в качестве болельщика это самый феноменальный футбол в исполнении одной команды! Никогда в жизни не видел такой скорости мысли и обработки мяча!Не согласен с комментаторами относительно качества судейства. Во втором тайме судья просто не справился. Второй пенальти был, откровенно, очередной симуляцией Суареса. Думаю, арбитр решил дать «Барселоне» и всему миру шанс на чудо.С другой стороны, этот матч «ПСЖ» должен был доигрывать вдевятером. Если в первом тайме судья раздавал карточки направо и налево, то во втором он просто отключил эту опцию.Всех сине-гранатовых — с победой! «Барса» — великая!!!— Сейчас можно признаться, что я гeй, и этого никто не заметит.— Где-то в Питере сейчас Дзюба ржёт с Эмери.— Хоть и не люблю «Барселону» всей душой, и никогда не любил, но сегодня снимаю шляпу и встаю на одно колено.