Выше, чем космос. Как «Барселона» остановила время

Вы можете ненавидеть «Барсу», но это была великая игра. Лучшая из всех, что я видел. И мне плевать, кто теперь выиграет эту Лигу чемпионов. Главное я уже увидел. Ни один финал в мире не может подарить таких эмоций, потому что в истории главного клубного турнира еще никогда не было такой фантастики.Тяжело писать, когда внутри тебя все бурлит, взрывается, пальцы мажут по клавиатуре. От этого футбола натурально трясет. Признаюсь, были у меня в журналистике некоторые преувеличения, но, скука, не сейчас. Отыграться после 0:4! Кто в это верил? Мои коллеги не очень.И позиция вполне понятна. «Барса» уже вроде пережила свой золотой период с Гвардиолой. Тем удивительнее случившиеся на «Ноу Камп». Это было чудо, кого еще не видел футбол. «Барселона» – гениальна. И пускай кто-то начнет жаловаться на судейство или еще на что-то. Вообще положить. Положить на весы просто футбол и все остальное. Тогда вопросы сразу отпадут. «ПСЖ» с первых минут прижали так, что было понятно: в этой игре еще все возможно.А что касается сомнительного пенальти на Суаресе… Даже не так. Что касается абсолютно левого пенальти на Суаресе, то я могу сказать одно. Игра забудется, а счет останется. Я бы еще понял жалобы, если оба матча должны были заканчиваться со счетом 0:0, а тут бац и подсудили с 11-метровым. Но тут без того голов хватало. И каждый, кто смотрел этот матч будет детям рассказывать: «я это видел».За выдуманный пенальти на Суаресе не стыдно. Стыдно только за то, что разбудил дома родных. Судя по публикациям друзьей в социальных сетях, у них такая же ситуация. Разве не это главное в футболе – эмоции? Я вообще не понимаю, как можно после финального свистка выключить телевизор, почистить зубы и пойти спать. Даже если ты ненавидишь «Барсу». Хотя все ценители футбола точно должны сказать «спасибо» за такое невероятное зрелище. Недавно я общался с главной звездой «Спартака» Промесом. Он в интервью сказал фразу, которая мне очень близка.Хотя ведь все знаю, что Неймар – симулянт. Но это не меняет уникальности случая. И давайте уже честно. Вот вы за кого болеете? Произнесите про себя название этой команды. Произнесли? А теперь скажите, что никто в этой команде не симулировал. Тяжело соврать, правда? Увы, это часть футбола. Не самая привлекательная, но слышать это оправдание больше не хочется. В конце концов, это проблема гостей, что они не могли отодвинуть игру от своих ворот. «Барсе» оставалось только демонстрировать все заготовки. И тут уже все средства хороши, потому что футбол – это война.Спасибо Богу за этот вечер. Сочувствую тем, кто смотрел какой-то там параллельный матч. Еще больше сочувствую тем, кто выключил футбол после гола Кавани. Я бы на месте этих людей застрелился. Возможно, до конца существования этой планеты никто не сможет повторить ничего подобного. И тут хоть тресни, но это войдет в историю. 8 марта – женский день? Давайте найдем для наших замечательных девушек другой день. А эту дату отныне будем считать днем футбола. Днем, когда самые дерзкие мысли стали реальностью. День, когда фантастический сценарий стал явью. Только в отличие от кино тут нет хороших и плохих. Тут есть победители и проигравшие.У нас в голове есть несколько устоявшихся результатов: Аргентина – Ямайка – 5:0 или Бразилия – Германия – 1:7. Теперь все это прах и тлен. Потому что в мире отныне нет ничего важнее, чем «Барселона» и «ПСЖ». Билеты с этого матча уже выкладывают в интернет-аукционах. Но это для тех кому от футбола нужны в первую очередь деньги. А если вам нужен кайф, то вы просто насладились моментом. Перед нами другой, дотоле неведомый, футбол, озаренный полярным сиянием «Барселоны». Сине-гранатовая глыба! Искры, радуги, солнца – сотни солнц, миллиарды радуг.