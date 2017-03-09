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175 лет назад 2016
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«Барселона» – «ПСЖ» – 6:1. Альтернативный взгляд на матч
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Величайший момент или гибель футбола? Другой взгляд на «Барсу»

Возможно, для вас ночью случился лучший матч в истории футбола – для одного из наших авторов футбол умер.
9 марта 2017, четверг. 03:16. Футбол
Вы можете читать этот текст с дикими эмоциями и приливом эндорфина – как взрослые мужики просыпались после «МЮ», «Баварии» и Оле-Гуннара Солскьяра, когда я ходил пешком под стол; как вставали после феерического Стамбула. Но у меня камбэк «Барселоны» вызывает только недоумённый крик и мысли «Почему так?». Такое скверное чувство футбол вызывает во второй раз в моей жизни; случаи разные – один уложился в 90 минут, другой тянулся годами – но их объединяет итоговое непонимание: почему всё сложилось именно так?
Почему всё так несправедливо? Этот камбэк «Барселоны» принять очень сложно; при всей заряженности сине-гранатовых на матч, при всём их эмоциональном подъёме это кажется несправедливостью.

У меня всего два довода, чтобы дописать текст до последней точки, найти стул, на котором пишу текст, и затянуться в петлю от непонимания такого футбола, и оба очень важные.

Первый. Три недели назад «Пари Сен-Жермен» восхищал всех нас – Унаи Эмери сделал команду с совершенной формой, по-французски изящную, будто напевающую под нос Джо Дассена во время кропотливой работы. Там Марко Верратти цеплялся за каждый мяч, там Анхель Ди Мария рассказывал нам, что мы скучно празднуем дни рождения, там пример всем 20-летним пацанам показывали Кимпембе и Рабьо – парни, про которых вы вряд ли много слышали до эпических 4:0. «ПСЖ» сожрал «Барселону» прессингом, выключил Месси, выкопал громадную яму в центре поля и умудрился сыграть так, что из четырёх забитых мячей на защиту-то не возложишь ни один.

Тот «Пари Сен-Жермен» был готов стать великим. Про «Пари Сен-Жермен», приехавший в Каталонию, всё скажет один скриншот.
Париж начал огорчать уже с 3-й минуты, когда позволил проснуться хищным инстинктам «Барселоны». В нынешнем сезоне такой сценарий каталонцев стоит считать матчем сурка: пока «Барса» не забьёт один-второй, она расклеивается и еле-еле находит себя на поле, но стоит почуять кровь, и команда превращается в отряд убийц. «ПСЖ» сделал худшее, что вообще мог – отодвинулся к своим воротам, допустил быстрый гол, который изначально был единственным ключом к перелому противостояния, и окончательно испугался всего вокруг: трибун, Месси, Неймара, судью, самого себя. Важно, что свои лучшие минуты «Пари Сен-Жермен» провёл, когда хоть ненадолго перестал бояться – смелый проход Менье породил гол Эдинсона Кавани, контратаки заканчивались моментами, которые нужно было реализовывать. Вы уже не вспомните про промахи Кавани и Ди Марии, но будь они точнее, никакого камбэка бы не случилось.

В критические минуты «ПСЖ» был ужасен. Умница Марко Верратти пнул по ногам тер Штегена, а без красной карточки остался лишь чудом. Защита с хвалёным Тиаго Силвой проиграла всё – удивительно, но с Кимпембе порядка было намного больше. Ди Мария оставался надолго лежать в чужой штрафной, когда «Барселона» уже в восемь человек бежала на чужую половину. Эмери менял вингера Дракслера на защитника Орье – это показательная замена, когда ты проигрываешь 1:3 (пусть и после 4:0 в первом матче).
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2017, среда. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
6 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 – Суарес – 3, 2:0 – Курзава – 40 (автогол), 3:0 – Месси – 50 (пен), 3:1 – Кавани – 62, 4:1 – Неймар – 88, 5:1 – Неймар – 90+1 (пен), 6:1 – Роберто – 90+5

За день до Парижа плей-офф кончился для «Наполи». История один в один – «Наполи» здорово начинал в каждом из матчей, дома под децибелы Беллини выдал лучший тайм в сезоне, но стоило Серхио Рамосу замкнуть одну подачу с углового, как итальянцы рассыпались. Перестал работать прессинг, в головах игроков сбились все настройки, и «Реал» спокойно довёл матч до победы по лекалам первого матча. В Мадриде «Наполи» тоже сильно начал, а до 1:3 играл на автомате, отбиваясь и глубоко садясь в защиту. Но если в случае с матчами «Реала» и «Наполи» мы можем говорить, что это Мадрид задушил соперника (сюжетные повороты игр об этом говорят), то здесь очевидно – Париж сам приехал с мыслями о поражении 1:5.

Второй довод. Вы видели, чем Неймар и Луис Суарес занимались во втором тайме? Они выпрашивали пенальти. Неймар заработал свой 11-метровый, зацепившись за голову Тома Менье. В параллельном матче дортмундской «Боруссии» и «Бенфики» рефери почему-то не ставил пенальти за неумышленное попадание мяча в руку Лукашу Пищеку – возможно, потому что поляк никак не мог повлиять на эпизод, испариться и убрать руку. Та же история с Менье, который поскользнулся на вираже и вовсе не хотел нарушать правила, но дал Неймару повод упасть. По букве закона это похоже на фол, но Неймар явно сильнее хотел упасть, чем защитник – сыграть головой в катящийся мяч.

Эпизод с пенальти, когда счёт стал 5:1 – так вообще комедия. Луису Суаресу понадобилось лёгкое касание руки Маркиньоса, чтобы упасть и выплакать 11-метровый для «Барселоны». Маркиньос не обнимал соперника, как часто бывает на угловых в каждом матче – он положил руку на плечо. Был контакт? Конечно, да. Ставят ли адекватные судьи пенальти в такой ситуации, перед финальным свистком? Конечно, нет.

А если вы хотите оправдать Суареса, то я напомню, что Суарес ещё при счёте 3:1, когда камбэк казался куда более реальным, картинно упал в штрафной «ПСЖ» и получил жёлтую карточку за симуляцию. Нужно ли что-то ещё добавлять?!

Нет сомнений, этот матч останется в истории. Такого камбэка никто не делал, и скорее всего, нескоро кто-то сделает; это гораздо сложнее, чем выиграть хоккейную серию со счёта 0-3 – а за 100 сезонов существования НХЛ такое удавалось всего четырём командам. Но ТАКОЙ камбэк порождает в моей голове гораздо больше вопросов. Почему тренеры поддаются страху и отвергают тактику, которая сильно работала? Почему общественное мнение накачивает нас, что «Барселона» должна, обязана отыграться с 0:4? Почему ключевые решения в таком матче принимает живой человек, чьи ошибки легко разглядеть, а не компьютер или видеогол-рефери, как в том же хоккее?

Раз уж на то пошло, то такому «ПСЖ» «Барселона» действительно могла бы забить шесть настоящих мячей, доказав своё величие – но не голов, придуманных судьёй и «ныряльщиком». Но камбэк, который случился на наших глазах, заставляет лишь недоумевать.

Мой футбол умер во второй раз.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Барселона Луис Энрике Унаи Эмери
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Беспрецедентный камбэк "Барселоны" - это в первую очередь заслуга...
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