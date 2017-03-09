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175 лет назад 2016
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«Барселона» — «ПСЖ» — 6:1. 8 марта 2017. Судья помог победить каталонцам
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Если бы не идиотский пенальти… Почему видеоповторы всё равно зло

Главный на данный момент матч года стал бы самым обыкновенным, если бы кино в футболе уже было легализовано.
9 марта 2017, четверг. 09:00. Футбол
Есть два события.

Примерно 10 минут назад мой редактор сказал, что по мотивам матча на «Камп Ноу» у нас будет текст в стиле «10 матчей, которые мы будем помнить до смерти». Примерно год назад я написал текст о том, почему
видеоповторы не нужны в футболе. Притом что другие технологии так или иначе победят и уже побеждают самое консервативное зрелище в мире (после российского парламента, конечно). Притом что любые другие технологии я одобряю категорически.

Тогда я получил свою самую низкую оценку за всё время на сайте, даже текст о геях в футболе был принят лучше. Не то чтобы я сильно расстраивался из-за этого, но меня всё же занимало и интересовало, почему люди так отреагировали.

→ Не Северная Корея. Почему видеоповторы в футболе — зло

Теперь, когда я знаю, что матч «Барселоны» и «ПСЖ» будет включён в список тех, что останутся в памяти до смерти, всё встало на свои места. В момент, когда вышел тот текст, просто не было пульсирующего, обсуждаемого примера. Теперь вот он, появился.

Если вы знакомы с моей работой, то знаете, что я страшный зануда. И вот что я вам скажу: любите вы «Барселону» или ненавидите (возможно, это единственный клуб в мире, к которому невозможно относиться нейтрально), но если бы не Дениз Айтекин, вы бы действительно пошли спокойно спать. Париж прошёл бы в четвертьфинал, Унаи Эмери не сжимал бы глаза так, словно еле сдерживает ливень слёз. В старости вы не вспомните, кто судил эту игру, не вспомните, что второй пенальти был взят даже не из воздуха — из вакуума. Если бы система видеоповторов уже работала, вы бы не получили одни из самых крутых эмоций от игры за всю жизнь.

Скажу больше: два самых грандиозных камбэка последних лет построены на грубейших судейских ошибках. Помимо этой игры были ещё два гола дортмундской «Боруссии» в ворота «Малаги» за две минуты, при этом победный был забит, когда то ли три, то ли пять немецких игроков находились в офсайде. Кто вспомнит об этом, кроме причастных к «Малаге»? Никто. А эмоции от той игры живы до сих пор у всех, даже у болельщиков «Малаги».

Победители и проигравшие в футболе будут всегда, но нельзя оставлять проигравшими зрителей. Это совершенно не значит, что нужно судить плохо — это значит, что в данном случае великая несправедливость лучше серой справедливости. Самая прагматичная игра в мире — шахматы — переживала лучшие времена в истории, когда в неё вошёл гениальный оборванец Роберт Фишер, которому было плевать на любые правила. «Берёт разбег от Токио до Варны. // Говорунов немыслимая прыть. // И все за это Бобби благодарны. // За то, что есть о ком поговорить», — так писали тогда о Фишере.

Справедливости в жизни нет и в гораздо более серьёзных вещах — так зачем её требовать от игры? Игра должна быть такой, чтобы о ней говорили, даже когда эта игра — шахматы. Если бы Дениз Айтекин не поставил идиотский пенальти, о матче «Барселона» — «ПСЖ» сказали бы в сто раз меньше. Если бы видеоповтор отменил пенальти, мы бы окончательно потеряли эмоции от самого факта игры (конкретно эту мы теперь будем помнить до смерти).

А так — это эмоции в прямом эфире. Для кино пока ещё есть кинотеатры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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