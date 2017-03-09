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175 лет назад 2016
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Александр Мостовой – о «Сельте» и «Краснодаре», Бериццо и Шалимове
Текст: Олег Лысенко

Мостовой: выйдет «Сельта» — хорошо, выйдет «Краснодар» — отлично!

Мостовой поиграл с тренерами обеих команд, встречающихся в Виго: с Бериццо – в «Сельте», с Шалимовым – в «Спартаке» и сборной. Ему слово.
9 марта 2017, четверг. 12:00. Футбол
В «Сельте» конца прошлого – начала нынешнего века Мостовой был не богом, но Царём. Вполне официально. Газетчики его так и называли: El Zar – настолько велико было влияние русского полузащитника на игру местной команды и непререкаем авторитет на «Балаидосе». Галисийские инчас даже на прижизненный памятник кумиру скидывались — жаль, так и не поставили…

Эдуардо Бериццо в «царской свите» если и выделялся, то универсализмом и самоотверженностью. Зато тренер из добротного защитника вырос классный. В этом качестве аргентинец пошёл дальше всех партнёров по «Сельте» сезона-2003/04, единственного для галисийцев в Лиге чемпионов. С Бериццо небесно-голубые добились лучшего результата в Примере за 10 лет (шестое место). Для сравнения: с героем минувшей ночи Луисом Энрике они финишировали только девятыми.

«Бериццо балаболил с юмором и со смыслом»


— Жёстким защитником был нынешний тренер «Сельты»? – интересуюсь у Мостового.
— Не сказал бы. Тото грамотно выбирал позицию, правильно отдавал пас, мог начать атаку. Хорошая левая нога. Головой играл вообще отлично – не раз забивал со стандартов, в том числе с моих передач. Единственным недостатком Бериццо была невысокая скорость. Впрочем, для центрального защитника это вполне нормально.

— Самый памятный эпизод с его участием?
— Гол «Атлетико» на выезде. Победный. Я со штрафного выполнил передачу метров на 25-30, Тото головой вонзил мяч в ворота. Мы часто на тренировках обсуждали, куда ему бежать, а мне подавать. Работало!

— В жизни Эдуардо – суров?
— Что вы, наоборот! И сам хохмил, и шутки окружающих нормально воспринимал. Тото был, скажем так, не очень симпатичным внешне, и ребята по этому поводу постоянно юморили. Бериццо смеялся вместе со всеми. Весёлый парень, с самоиронией.

— После совместных выступлений связь прервалась?
— Буквально перед началом этого сезона разговаривали по телефону. Бериццо встретил в ресторане в Виго моего сына, а потом мне перенабрал. Несколько раз эсэмэсками обменивались. А не виделись давно. Вы же знаете, как это происходит в спорте. Сегодня ты в команде и все вокруг тебя крутятся-вертятся. Завтра убрали – глядишь, через месяц и не здоровается никто.

>>> История в фотографиях. Александр Мостовой

— Вас удивило его назначение в «Сельту»?
— Как только объявили круг претендентов на лавку в «Сельте», сразу подумалось: Бериццо будет одним из главных кандидатов. Так оно и получилось. Аргентинцы по натуре любят балаболить. А Бериццо балаболил с юмором и со смыслом – постоянно подсказывал, даже учил партнёров.

— Бериццо, Симеоне, Сампаоли, Пеллегрино… В чём секрет популярности аргентинских кадров в Примере?
— Аргентинцы вообще в Испании замечательно приживаются. Для них это вторая родина. Язык, культура, менталитет, ритм жизни – всё одинаковое. Плюс не надо забывать, что Аргентина – это Аргентина. Большая футбольная история. Иностранцу из любой другой страны там будет заведомо сложнее.

— Чья «Сельта» вам импонировала больше, Луиса Энрике или Бериццо?
— Сюда ещё и нашу «Сельту» можно приплести.

— Ну, ваша-то была вне конкуренции.
— Это да (смеётся). Луис Энрике строил команду, привлекая хорошо знакомых футболистов. При этом я чётко понимал, что он там надолго не останется. У Бериццо ситуация другая: он работает с тем, что есть, но вдолгую. Думаю, он ещё задержится в Виго, и, возможно, не на один сезон.

— Как «Сельта» пять мячей на «Камп Ноу» пропустила?
— Для меня это большой сюрприз был. Огромный! Догадывался, конечно, что проиграют, но чтобы так… «Сельта» ведь всегда с «Барселоной» неплохо играет. В первом круге вообще отвозила их (4:3. – Прим. «Чемпионата»). А тут, видимо, физическая и моральная усталость накопилась. Плюс попали «Барсе» под горячую руку. Париж её так разозлил, что она потом две или три игры крупно выиграла.

— Кого краснодарским защитникам следует опасаться?
— Обе команды равные, играющие. Стиль примерно одинаковый. И каждая располагает ярко выраженным лидером. Жаль, «Краснодару» Смолов не поможет. Для команды он значит очень много, и ещё больше – после ухода Ари. А у «Сельты» Яго Аспас сейчас в порядке. Много забивает. Я с его старшим братом Хонатаном поиграл в Виго.

«На фоне ЦСКА – «Зенит» в Краснодаре космос был!»


— За 30 лет знакомства с Шалимовым у вас были разные периоды: закадычной дружбы, охлаждения на фоне «письма четырнадцати», примирения… Как бы охарактеризовали отношения сейчас?
— Во-первых, я очень рад, что люди, много лет отдавшие футболу, снова становятся востребованными. А то у нас всё не игравшие на первых ролях. Хочу, чтобы у Шалимова получилось. Что касается наших с Игорем отношений, то спартаковский период – это десятка по десятибалльной системе. После письма она превратилась в тройку. Сейчас – хорошая такая семёрка-восьмёрка.

— На днях Широков критично оценил стиль игры «Краснодара».
— А мне последняя игра в Краснодаре понравилась. Моменты, сюжеты, голы – зрелище! На фоне ЦСКА – «Зенит» это вообще космос был!

>>> «С такой игрой «Зенит» не догонит «Спартак». Широков о 18-м туре

— Болеете за «Краснодар»?
— Двоякие ощущения. Честно скажу: в матче со «Спартаком» больше переживал за «Краснодар». А в паре «Сельта» — «Краснодар» мои симпатии разделены поровну – 50 на 50. Пройдёт «Сельта» — хорошо, пройдёт «Краснодар» — тоже отлично. Я для себя так решил: буду болеть за красивый футбол, а кто победит – тот победит.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сельта ФК Краснодар Александр Мостовой
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