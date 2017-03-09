Карпин: такого, чтобы женщина просто сидела в шоу, мне не нужно

— Может, мне ещё туда сесть?!
Кажется, от этого здесь вряд ли кто-то бы отказался.
Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Егоров, "Чемпионат"
Хотя за час до этого тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо, когда-то игравший вместе с российскими легионерами, сам подкалывал отсутствующего Валерия.
— Вы бы выпустили тех самых Карпина и Мостового в основе своей команды?
— Конечно нет.
— Кстати, вам Мостовой привет просил передать.
— Спасибо большое. Ему тоже привет, но я бы их всё равно не выпустил.
Карпина история про Бериццо умилила.
— Но это его право! – посмеялся Валерий. – Тренер решает. Что тут ещё сказать?!
— Валера сейчас стал добренький, — прервёт нас и тепло поздоровается с Карпиным журналист галисийской газеты Faro Армандо Альварес. – А ты знаешь, как с ним было тяжело? Но за это его и любили.
Об отношении к себе в Виго Карпин знает.
— Нет, я тут не символ. Но люди помнят, всегда подходят, когда гуляю по городу.
В последнее время Карпин часто бывает в Виго. Месяц назад «Матч ТВ» снимал здесь историю «Ла Лига Карпина». Фильм, вышедший в прошлую пятницу, стоит посмотреть не только для понимания, что русских легионеров в конкретном городе могут любить примерно все – от журналистов до водителей автобусов. Но и для демонстрации того, от чего человек может отказаться ради переезда в Москву. Во время съёмок Карпин впервые познакомил журналистов с одной из своих дочерей и показал свой дом — современную стильную виллу на берегу океана.
— Когда я смотрел эту часть эфира, то не понимал, как можно от этого всего отказаться?!
— Может, и вернусь когда-то сюда, на старости лет. Выйду на пенсию, буду смотреть на океан в том доме… А пока я ещё молодой.
— Почему вы тогда решили приехать на матч «Сельты» с «Краснодаром», а не «МЮ» с «Ростовом», о котором говорят чуть больше?
— Что значит – решил? — в условиях ограниченного времени во время открытой части тренировки «Краснодара» ответы Карпина ещё более лаконичные. – Мы вместе с руководством решили. Во-первых, «Сельта», мягко говоря, знакомая для меня команда, а российский клуб с ней играет. Всё логично?
— Логично. Вы будете комментировать и работать в студии?
— Студии не будет. Это раз. Комментатор у нас – Константин Генич, а я в роли эксперта рядом с ним. Это абсолютно разные вещи…
Разделение на комментатора и эксперта – принципиальная позиция Карпина на новой управленческой роли. Он за структуру, когда один человек отвечает за эмоциональную часть репортажа, а другой – за разбор конкретных эпизодов. При этом до матча спрашивать у Карпина о секретах команд бесполезно.
— Вы имеете представление, как «Сельта» будет играть с «Краснодаром»?
— Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте.
— Мы спросили. Он, например, сказал, что поражение от «Барселоны» 0:5 пойдёт команде в плюс.
— Не в минус точно. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.
— На «Краснодар» придут болельщики?
— Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.
— Стадион сильно изменился за эти годы?
— Разве что добавили ложи на центральной трибуны – VIP-сектора, комментаторские.
Валерий Карпин
Фото: Reuters
Где-то там, на верхотуре, будет оценивать команды и сам Карпин.
— «Краснодар» привыкает к игре через три дня на четвёртый…
— Шалимов же сказал, — прерывает эксперт, – что в игре через три на четвёртый проблем нет. Это не через два на третий. Другое дело, что у них есть проблемы с составом на конкретный матч: травмы, дисквалификации, потеря Смолова. Она будет чувствительной, учитывая, что того же Ари сейчас нет.
— В «Краснодаре» сейчас выходят несколько футболистов, которые не наигрывались зимой. Кто-то из них вас впечатлил?
— Как можно судить по одному матчу? Тот же Жигулёв, может, впервые в жизни вышел на поле в игре такого уровня. Увидел «Спартак» и не понял, куда вообще попал. Но во втором тайме освоился – и всё было нормально.
— Он сам сказал, что ничего страшного.
— Я не знал, но об этом и говорю. Другое дело, как он будет показывать себя дальше. Будут матчи – посмотрим и тогда сделаем выводы.
— Вы чувствуете, что «Краснодар» начал играть иначе: больше вертикальных передач, быстрее выход из обороны?
— Да нельзя сказать, что они стали играть иначе. Как получается, так и играют. Когда «Спартак» опускался к своим ворота – они уже не проходили центр быстро. Вот и всё. Увидим, что будет с «Сельтой».
— Вы за кого будете болеть?
— За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда. Всё.
«Программа пока сыровата»
— Вы сейчас сами делаете шоу через два дня на третий. В понедельник был «Тотальный разбор», в четверг – первый матч в эфире. Усталость похожа на футбольную?
— Она другая. После футбола важно восстановиться физически. Нет такого, что я прихожу домой после эфира и падаю. Здесь скорее больше психологического напряжения. Хотя в футболе оно тоже есть после поражений, плохих игр.
— «Тотальный разбор» вам понравился?
— Что значит понравилось?! Пока сыро, недоработано. Но для первого раза – более-менее.
— Следите за откликами публики?
— Никогда. Как тренер не следил, а сейчас тем более.
— Тогда объясните, что значит «сыро»?
— Да та же графика. Игроки, например, были расставлены неправильно. Простые вещи, которые, наверное, не успевали сделать.
— Как зритель я не понял статичности. Вы сидите, не подходите к экрану – движения не хватает. Почему так?
— Потому что монитора не было. Он был не в порядке. Скажем так, просто сломался.
— Девушки в вашем шоу будут?
— Может, будут, не знаю. Вопрос не ко мне. С женщиной так с женщиной. Без так без.
— Ну, в Италии она ведь просто сидит, не мешает.
— Такого, чтобы просто сидела, мне не нужно.
— Вы сейчас сами держите студию. Активно отвечаете, провоцируете эксперта по судейству, быстро реагируете и прерываете ведущего. Это ваш стиль или сценарий?
— Это вообще не стиль, а характер. Реакция такая. Каким был – такой и есть. Хоть сидя тренером на пресс-конференции, хоть в студии. Что я вам – изменюсь, что ли, на телевидении?!
Валерий Карпин
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"