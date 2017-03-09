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175 лет назад 2016
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Валерий Карпин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Карпин: такого, чтобы женщина просто сидела в шоу, мне не нужно

Валерий Карпин вернулся в Виго, где его помнят все. И рассказал, что ждёт «Краснодар» и как он чувствует себя в роли телезвезды.
9 марта 2017, четверг. 13:00. Футбол
Пресс-конференция перед матчем «Краснодара» с «Сельтой» могла превратиться в шоу, но Валерий Карпин был исключительно тактичен и уважителен. Он тихо зашёл в зал, незаметно встал у двери за столбиком и молча скрестил руки, когда Константин Генич предложил задавать вопросы Игорю Шалимову. Галисийские журналисты нашли одного из любимых игроков клуба лишь после окончания официальной части: фотографы сбежали с верхних рядов вниз, корреспонденты смешивали вопросы с шутками, Карпин отвечал жестами и пальцами, пока, абсолютно довольный, и вовсе не указал на кресло у стола:

— Может, мне ещё туда сесть?!

Кажется, от этого здесь вряд ли кто-то бы отказался.
Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Егоров, "Чемпионат"

Хотя за час до этого тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо, когда-то игравший вместе с российскими легионерами, сам подкалывал отсутствующего Валерия.

— Вы бы выпустили тех самых Карпина и Мостового в основе своей команды?
— Конечно нет.

— Кстати, вам Мостовой привет просил передать.
— Спасибо большое. Ему тоже привет, но я бы их всё равно не выпустил.

Карпина история про Бериццо умилила.

— Но это его право! – посмеялся Валерий. – Тренер решает. Что тут ещё сказать?!

— Валера сейчас стал добренький, — прервёт нас и тепло поздоровается с Карпиным журналист галисийской газеты Faro Армандо Альварес. – А ты знаешь, как с ним было тяжело? Но за это его и любили.

Об отношении к себе в Виго Карпин знает.

— Нет, я тут не символ. Но люди помнят, всегда подходят, когда гуляю по городу.

В последнее время Карпин часто бывает в Виго. Месяц назад «Матч ТВ» снимал здесь историю «Ла Лига Карпина». Фильм, вышедший в прошлую пятницу, стоит посмотреть не только для понимания, что русских легионеров в конкретном городе могут любить примерно все – от журналистов до водителей автобусов. Но и для демонстрации того, от чего человек может отказаться ради переезда в Москву. Во время съёмок Карпин впервые познакомил журналистов с одной из своих дочерей и показал свой дом — современную стильную виллу на берегу океана.

— Когда я смотрел эту часть эфира, то не понимал, как можно от этого всего отказаться?!
— Может, и вернусь когда-то сюда, на старости лет. Выйду на пенсию, буду смотреть на океан в том доме… А пока я ещё молодой.

— Почему вы тогда решили приехать на матч «Сельты» с «Краснодаром», а не «МЮ» с «Ростовом», о котором говорят чуть больше?
— Что значит – решил? — в условиях ограниченного времени во время открытой части тренировки «Краснодара» ответы Карпина ещё более лаконичные. – Мы вместе с руководством решили. Во-первых, «Сельта», мягко говоря, знакомая для меня команда, а российский клуб с ней играет. Всё логично?

— Логично. Вы будете комментировать и работать в студии?
— Студии не будет. Это раз. Комментатор у нас – Константин Генич, а я в роли эксперта рядом с ним. Это абсолютно разные вещи…

Разделение на комментатора и эксперта – принципиальная позиция Карпина на новой управленческой роли. Он за структуру, когда один человек отвечает за эмоциональную часть репортажа, а другой – за разбор конкретных эпизодов. При этом до матча спрашивать у Карпина о секретах команд бесполезно.

— Вы имеете представление, как «Сельта» будет играть с «Краснодаром»?
— Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте.

— Мы спросили. Он, например, сказал, что поражение от «Барселоны» 0:5 пойдёт команде в плюс.
— Не в минус точно. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.

— На «Краснодар» придут болельщики?
— Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.

— Стадион сильно изменился за эти годы?
— Разве что добавили ложи на центральной трибуны – VIP-сектора, комментаторские.
Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Reuters

Где-то там, на верхотуре, будет оценивать команды и сам Карпин.

— «Краснодар» привыкает к игре через три дня на четвёртый…
— Шалимов же сказал, — прерывает эксперт, – что в игре через три на четвёртый проблем нет. Это не через два на третий. Другое дело, что у них есть проблемы с составом на конкретный матч: травмы, дисквалификации, потеря Смолова. Она будет чувствительной, учитывая, что того же Ари сейчас нет.

— В «Краснодаре» сейчас выходят несколько футболистов, которые не наигрывались зимой. Кто-то из них вас впечатлил?
— Как можно судить по одному матчу? Тот же Жигулёв, может, впервые в жизни вышел на поле в игре такого уровня. Увидел «Спартак» и не понял, куда вообще попал. Но во втором тайме освоился – и всё было нормально.

— Он сам сказал, что ничего страшного.
— Я не знал, но об этом и говорю. Другое дело, как он будет показывать себя дальше. Будут матчи – посмотрим и тогда сделаем выводы.

— Вы чувствуете, что «Краснодар» начал играть иначе: больше вертикальных передач, быстрее выход из обороны?
— Да нельзя сказать, что они стали играть иначе. Как получается, так и играют. Когда «Спартак» опускался к своим ворота – они уже не проходили центр быстро. Вот и всё. Увидим, что будет с «Сельтой».

— Вы за кого будете болеть?
— За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда. Всё.

«Программа пока сыровата»


— Вы сейчас сами делаете шоу через два дня на третий. В понедельник был «Тотальный разбор», в четверг – первый матч в эфире. Усталость похожа на футбольную?
— Она другая. После футбола важно восстановиться физически. Нет такого, что я прихожу домой после эфира и падаю. Здесь скорее больше психологического напряжения. Хотя в футболе оно тоже есть после поражений, плохих игр.

— «Тотальный разбор» вам понравился?
— Что значит понравилось?! Пока сыро, недоработано. Но для первого раза – более-менее.

— Следите за откликами публики?
— Никогда. Как тренер не следил, а сейчас тем более.

— Тогда объясните, что значит «сыро»?
— Да та же графика. Игроки, например, были расставлены неправильно. Простые вещи, которые, наверное, не успевали сделать.

— Как зритель я не понял статичности. Вы сидите, не подходите к экрану – движения не хватает. Почему так?
— Потому что монитора не было. Он был не в порядке. Скажем так, просто сломался.

— Девушки в вашем шоу будут?
— Может, будут, не знаю. Вопрос не ко мне. С женщиной так с женщиной. Без так без.

— Ну, в Италии она ведь просто сидит, не мешает.
— Такого, чтобы просто сидела, мне не нужно.

— Вы сейчас сами держите студию. Активно отвечаете, провоцируете эксперта по судейству, быстро реагируете и прерываете ведущего. Это ваш стиль или сценарий?
— Это вообще не стиль, а характер. Реакция такая. Каким был – такой и есть. Хоть сидя тренером на пресс-конференции, хоть в студии. Что я вам – изменюсь, что ли, на телевидении?!
Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сельта ФК Краснодар Валерий Карпин Матч ТВ
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