Карпин: такого, чтобы женщина просто сидела в шоу, мне не нужно

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Егоров, "Чемпионат"

Валерий Карпин Фото: Reuters

«Программа пока сыровата»

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Пресс-конференция перед матчем «Краснодара» с «Сельтой» могла превратиться в шоу, нобыл исключительно тактичен и уважителен. Он тихо зашёл в зал, незаметно встал у двери за столбиком и молча скрестил руки, когдапредложил задавать вопросы. Галисийские журналисты нашли одного из любимых игроков клуба лишь после окончания официальной части: фотографы сбежали с верхних рядов вниз, корреспонденты смешивали вопросы с шутками, Карпин отвечал жестами и пальцами, пока, абсолютно довольный, и вовсе не указал на кресло у стола:— Может, мне ещё туда сесть?!Кажется, от этого здесь вряд ли кто-то бы отказался.Хотя за час до этого тренер «Сельты», когда-то игравший вместе с российскими легионерами, сам подкалывал отсутствующего Валерия.— Конечно нет.— Спасибо большое. Ему тоже привет, но я бы их всё равно не выпустил.Карпина история про Бериццо умилила.— Но это его право! – посмеялся Валерий. – Тренер решает. Что тут ещё сказать?!— Валера сейчас стал добренький, — прервёт нас и тепло поздоровается с Карпиным журналист галисийской газеты Faro. – А ты знаешь, как с ним было тяжело? Но за это его и любили.Об отношении к себе в Виго Карпин знает.— Нет, я тут не символ. Но люди помнят, всегда подходят, когда гуляю по городу.В последнее время Карпин часто бывает в Виго. Месяц назад «Матч ТВ» снимал здесь историю «Ла Лига Карпина». Фильм, вышедший в прошлую пятницу, стоит посмотреть не только для понимания, что русских легионеров в конкретном городе могут любить примерно все – от журналистов до водителей автобусов. Но и для демонстрации того, от чего человек может отказаться ради переезда в Москву. Во время съёмок Карпин впервые познакомил журналистов с одной из своих дочерей и показал свой дом — современную стильную виллу на берегу океана.— Может, и вернусь когда-то сюда, на старости лет. Выйду на пенсию, буду смотреть на океан в том доме… А пока я ещё молодой.— Что значит – решил? — в условиях ограниченного времени во время открытой части тренировки «Краснодара» ответы Карпина ещё более лаконичные. – Мы вместе с руководством решили. Во-первых, «Сельта», мягко говоря, знакомая для меня команда, а российский клуб с ней играет. Всё логично?— Студии не будет. Это раз. Комментатор у нас – Константин Генич, а я в роли эксперта рядом с ним. Это абсолютно разные вещи…Разделение на комментатора и эксперта – принципиальная позиция Карпина на новой управленческой роли. Он за структуру, когда один человек отвечает за эмоциональную часть репортажа, а другой – за разбор конкретных эпизодов. При этом до матча спрашивать у Карпина о секретах команд бесполезно.— Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте.— Не в минус точно. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.— Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.— Разве что добавили ложи на центральной трибуны – VIP-сектора, комментаторские.Где-то там, на верхотуре, будет оценивать команды и сам Карпин.— Шалимов же сказал, — прерывает эксперт, – что в игре через три на четвёртый проблем нет. Это не через два на третий. Другое дело, что у них есть проблемы с составом на конкретный матч: травмы, дисквалификации, потеря Смолова. Она будет чувствительной, учитывая, что того же Ари сейчас нет.— Как можно судить по одному матчу? Тот же Жигулёв, может, впервые в жизни вышел на поле в игре такого уровня. Увидел «Спартак» и не понял, куда вообще попал. Но во втором тайме освоился – и всё было нормально.— Я не знал, но об этом и говорю. Другое дело, как он будет показывать себя дальше. Будут матчи – посмотрим и тогда сделаем выводы.— Да нельзя сказать, что они стали играть иначе. Как получается, так и играют. Когда «Спартак» опускался к своим ворота – они уже не проходили центр быстро. Вот и всё. Увидим, что будет с «Сельтой».— За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда. Всё.— Она другая. После футбола важно восстановиться физически. Нет такого, что я прихожу домой после эфира и падаю. Здесь скорее больше психологического напряжения. Хотя в футболе оно тоже есть после поражений, плохих игр.— Что значит понравилось?! Пока сыро, недоработано. Но для первого раза – более-менее.— Никогда. Как тренер не следил, а сейчас тем более.— Тогда объясните, что значит «сыро»?— Да та же графика. Игроки, например, были расставлены неправильно. Простые вещи, которые, наверное, не успевали сделать.— Потому что монитора не было. Он был не в порядке. Скажем так, просто сломался.— Может, будут, не знаю. Вопрос не ко мне. С женщиной так с женщиной. Без так без.— Такого, чтобы просто сидела, мне не нужно.— Вы сейчас сами держите студию. Активно отвечаете, провоцируете эксперта по судейству, быстро реагируете и прерываете ведущего. Это ваш стиль или сценарий?— Это вообще не стиль, а характер. Реакция такая. Каким был – такой и есть. Хоть сидя тренером на пресс-конференции, хоть в студии. Что я вам – изменюсь, что ли, на телевидении?!