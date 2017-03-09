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175 лет назад 2016
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«Барселона» — «ПСЖ»
Фото: Reuters
Текст: Илья Джапаридзе

Вопрос дня. А вы не уснули прошлой ночью?

Известные футболисты, тренеры и другие неравнодушные к футболу люди – о том, как они смотрели матч в Барселоне и что чувствовали.
9 марта 2017, четверг. 13:48. Футбол
После матча в Париже, где «Барселона» сенсационно крупно уступила «ПСЖ» со счётом 0:4, мало кто верил, что сине-гранатовые продолжат борьбу в Лиге чемпионов. Казалось, надежда окончательно угасла на 62-й минуте ответного матча, когда Эдинсон Кавани сделал счёт 1:3. И те, кто выключил телевизор и лёг спать в этот момент, не увидели один из величайших камбэков в истории футбола. Все ли футболисты и специалисты избежали искушения сном перед рабочим днём в момент, когда шансы барселонцев стремились к нулю?

>>> Что ты делаешь, «Барса»?! Сумасшедший камбэк на «Камп Ноу»

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Смотрел ли я матч до конца? Смотрел, конечно. Потом даже не мог уснуть в течение часа. Очень впечатляющий матч, очень поучительный. Думаю, что такие матчи очень редки на уровне таких команд, но в то же время из серии, когда невозможное возможно. Предполагал победу с разницей в 2 мяча, 3:1 например, но трудно себе было представить 6:1.

Владислав Радимов, бывший защитник сборной России:
— Я не то чтобы сильно болел за «Барселону», мне просто хотелось верить в чудо, в то, что такое возможно. И, конечно же, был рад, что всё так произошло.
Только так и получаются команды-чемпионы. После гола Кавани спать не ушёл, но, признаюсь, не верил, что «Барса» отыграется. А после финального свистка уснул с мыслью, что это было супер! Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, то нынешний розыгрыш будет лучшим в истории.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Это какое-то футбольное чудо! Так может только «Барселона». Мог себе представить что-то подобное, но только не в матче против «ПСЖ». После 3:1 не ожидал, что „Барса“ совершит подобное. Потрясающе!

>>> Величайший момент или гибель футбола? Другой взгляд на «Барсу»

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— Наверное, это лучший матч, который я когда-либо видел. То, что сделала «Барселона», действительно было очень круто. Да, вратарь Кевин Трапп не очень выручал «ПСЖ», и судьи немного помогали хозяевам. Но парижане сами виноваты, что подошли неготовыми к такой сумасшедшей «Барсе». Каталонцы победили заслуженно, и это великая победа.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:
— Возможно, это был идеальный футбол. Посмотрите, сколько радости он принёс людям, какие эмоции. Не могу сказать, верил или нет в хозяев на 87-й минуте. Но смотрел до конца, такие матчи надо всегда смотреть до конца! В первом тайме «ПСЖ» играл совсем безвольно. Во втором лучше, но всё равно вылетел… Кстати, «Локомотив» в своё время неплохо играл с «Барселоной»! Надо стараться, чтобы вернуть те времена…

Фёдор Смолов, нападающий «Краснодара» и сборной России:
— Вы это видели??? Браво, «Барселона»


Игорь Яновский, бывший полузащитник «ПСЖ»:
— Был на стадионе, спасибо «ПСЖ» за то, что помогли с билетом. Смотрел матч вместе с бывшим одноклубником по «ПСЖ» Джимми Альджерино, болели, разумеется, за французов. Поражение восприняли спокойно, после игры поужинали и обсудили матч. Пришли к выводу, что на «Камп Ноу» «ПСЖ» оказался просто не готов к давлению, футболисты вышли на поле с дрожащими коленками. После матча в городе не было никаких масштабных празднований. Жители часик порадовались и разошлись по домам – завтра рабочий день, и это не финал.

Денис Мацуев, знаменитый пианист, болельщик «Барселоны»:
— Я не из тех болельщиков, которые бросают такие футбольные спектакли, чтобы ни происходило. Всегда жду чуда, но такие чудеса происходят очень редко. После 3:1 мне звонили друзья и говорили, что эра «Барселоны» закончилась. Но команда показала, что она великая. Всегда сравниваю матчи с музыкальными произведениями. Вчерашний матч – это «Болеро» Мориса Равеля. Матч подошёл к такой кульминации, казалось бы, из ничего.

Баста, известный рэп-исполнитель:
— Я видел этот матч. Я видел Бога… «ПСЖ», сорри — выше головы не прыгнешь.


Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:
— Смотрел матч полностью и даже пересматривал. Это уникальная игра. Не знаю, может ли такое повториться. Это войдёт в ряд шедевров Лиги чемпионов и футбольных событий в целом. Вот чем и хорош футбол.

>>> Величайший камбэк «Барсы» и ещё 9 невероятных чудес в футболе

Сергей Силкин, бывший главный тренер «Динамо»:
— Видел только первый тайм: всё-таки нужно ложиться раньше, заниматься своим здоровьем. Честно говоря, не верил, что «Барселона» может пройти дальше. Проснулся с утра и обалдел, пересмотрев матч полностью.

Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:
— Матч «Барселона» – «ПСЖ» смотрел полностью. Я смотрю на игру, а не на результат, хоть и болею за «Барселону». Команда Луиса Энрике выжала из себя всё, а «ПСЖ» развалился. Ну и кстати… Камбэк «Барселоны» похож на камбэк «Урала» в кубком матче с «Краснодаром». Они на своём уровне, а мы на своём. Но сравнить можно.

>>> Опрос. А вы смотрели матч «Барселона» — «ПСЖ»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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