«Эмери Поппинс, до свидания». Соцсети о матче «Барселона» — ПСЖ»

Болельщики «Барселоны» продолжают смаковать невероятный триумф своей команды:
«Итак, «Оскар» вручается… «ПСЖ»! Ой, подождите. Это «Барселона». Вы победили, ребята. Это не шутка».
Только «Барселона» может совершать подобные чудеса. Команда Луиса Энрике, казалось бы, свернула с дороги Лиги чемпионов – но не тут-то было.
Совершенно спокойная, размеренная реакция на победу «Барсы» от Гари Линекера, Рио Фердинанда, Стивена Джеррарда и Майкла Оуэна.
«После того как «ПСЖ» «поздравил» «Барселону» с днём Св. Валентина, «Барса» в Международный женский день показала, кто в этой паре мужик».
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«Пожалуйста, проверьте, всё ли в порядке с этим комментатором сейчас…»
Пользователи «Твиттера» напоминают: карма существует.
Троллинг болельщиков мадридского «Реала» при любом триумфе «Барсы» давно стал традицией: «Когда ты болельщик «Реала» и кто-то спросил, видел ли ты камбэк «Барселоны».
Иные утверждают, что игроки «Барсы» добыли победу не совсем честным путём и арбитр пал жертвой их актёрского таланта в штрафной площади.
Совместное фото Лейвина Курзава и Адриена Рабио в раздевалке после первого матча с «Барселоной» пригодилось троллям.
«Эмери Поппинс, до свидания». Болельщики прощаются с парижским клубом и его тренером в Лиге чемпионов.
Турецкий карикатурист Мехмет Оздемир нарисовал забавный жарж. В его рисунке за тренером Унаи Эмери в образе зомби гонится наставник «Барсы» Луис Энрике.