«А после матча пропал кошелёк». Экс-игроки ЦСКА на «Камп Ноу»

Мнение

Быть первый раз в Барселоне и не пойти на «Камп Ноу»? Можно, почему нет. Но только не когда тебя приглашает на игру бывший игрок «ПСЖ» и сборной России. Билеты, которых уже за месяц не купишь в кассах (друзья, на 100-тысячный стадион) приехали к нам из самого Парижа, а курьером был бывший одноклубник Игоря француз с итальянскими корнямиНе пойти на «Камп Ноу» нельзя было ещё по одной причине. От футбола в этот день было не уйти и не скрыться. Город в едином порыве прощался с Лигой чемпионов.Уже с самого утра главная пешеходная улица города — Ла Рамбла — стала наполняться в большей своей массе ведущими себя надменно гостями из Парижа. Болельщики «ПСЖ» громко смеялись, ехидно хихикали и прыскали по каждому мало-мальски уместному поводу. Они приехали на гарантированный и, наверное, заслуженный отдых. Только не говорите, что вы верили в возможность камбэка после парижского унижения.100 тысяч разношёрстной каталонской публики в это точно не верили. Барселона, надо сказать, производит впечатление города, словно списанного из одного популярного интернет-ролика, где совсем разных в социальном, религиозном и прочих планах людей, всегда что-то, но связывает. Сегодня всех их связывает футбол. Спокойные болельщицкие ручейки от одной до другой станции метро наполнялись вновь прибывающей людской массой, и на выходе у стадиона уже бурлил настоящий гранатово-жёлтый поток. Который да, жаждал и даже требовал вендетты, но никак не продолжения лигочемпионской сказки.Но только мы зашли внутрь арены, как всё изменилось. Напряжение, висящее в воздухе, можно было потрогать руками. 100 тысяч людей, связанных одной целью, скажу я вам, вырабатывают в атмосферу нечто такое, с чем, наверное, не совладают материалисты, но что увлечёт философов. В итоговую победу, я уверен, не верили и игроки «Барселоны». Но этот энергетический посыл не мог раствориться, тут как раз встанут во весь рост материалисты и скажут нам про переход одной энергии в другую. Ну и понеслось. Гол на 3-й минуте, затяжки времени с 4-й и демонстративные валяния на газоне. Всё-таки футбольный бог существует. Такой футбол, такие эмоции — это действительно что-то не из этого мира. Это было божественно!Такое бывает раз в жизни. У меня было. И я счастлив. И даже кошелёк, который в счастливой толчее у меня вынули в метро через 10 минут после матча, не испортил настроения. У барселонских щипачей в этот вечер был отменный улов, наверное, шесть к одному по отношению с обычным матчем.Конечно, я болел за «Пари-Сен-Жермен» — всё-таки играл в этой команде. Но радость сорвалась. Смотрел матч вместе с бывшим одноклубником по «ПСЖ» Джимми Альжерино. Поражение восприняли спокойно. Это у болельщиков эмоции… А бывшие футболисты воспринимают такие вещи несколько по-иному. После игры поужинали и обсудили матч. Пришли к выводу, что на «Камп Ноу» «ПСЖ» оказался просто не готов к давлению, футболисты вышли на поле с дрожащими коленками. После матча в городе не было никаких масштабных празднований. Жители часик порадовались и разошлись по домам – завтра рабочий день, и это не финал…