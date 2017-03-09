Новосельцев: зная «Ростов», верю в положительный результат с «МЮ»

— Зимой ходили слухи, что вы можете вернуться в «Ростов». Клуб обращался к вам?
— Нет, это всего лишь слухи. Не больше.
— Никаких намёков не было?
— Нет. Я когда прочитал, даже подумал: «Что это за новость?»
— «Ростову» предстоит важный матч с «Манчестер Юнайтед», будете болеть за бывшую команду?
— Конечно, буду болеть, так как «Ростов» — это российская команда, которая представляет нашу страну в Лиге Европы. Я и за «Краснодар» буду болеть. Понятно, что в «Ростове» у меня больше друзей и знакомых, с которыми я тесно общаюсь. Эта команда мне не чужая. Надеюсь, они справятся с «МЮ».
Конечно, буду болеть, так как «Ростов» — это российская команда, которая представляет нашу страну в Лиге Европы.
— «Ростов» играет с «МЮ», а вы в «Зените», который уже вылетел из Лиги Европы, да ещё и не играете. Не обидно?
— Никакого сожаления нет. Это мне не присуще. Любому спортсмену приходится принимать в своей карьере важные решения. Я приходил в «Зенит», куда меня звал лично главный тренер. Для меня это было важно, я рассчитывал на то, что буду играть, раз тренер меня позвал. «Зенит» — сильный клуб, и я принял решение перейти в него. Ни в коем случае не жалею об этом.
— Против кого из «Манчестер Юнайтед» вам бы хотелось сыграть? Кого закрыть на поле? Может, Златана Ибрагимовича?
— Против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси» или «Барселона», всегда хочется играть. Там все футболисты высокого уровня и хочется посмотреть, что ты можешь им противопоставить. Интересно проверить себя и узнать свои силы. Как справишься с тем или иным игроком. Естественно, выйти против Ибрагимовича мне хотелось бы. А справился бы я или нет, можно узнать только на поле.
— В домашнем матче «Ростов» сможет одержать победу?
— Знаю хорошо эту команду и думаю, что дома у неё получится добиться положительного результата. Ничья, кстати, это тоже положительный результат. На выезде будет сложно, но всё будет зависеть от исхода первого матча.
«Поехал во Францию с тренером по технике»
— Как вы провели отпуск перед возобновлением сезона?
— Отпуск я провёл, занимаясь индивидуально с тренером во Франции, отрабатывал технику. Я хочу развиваться, расти и прогрессировать как футболист. С переходом в «Зенит» хочется постоянно повышать свой уровень мастерства, чтобы играть и быть в основном составе команды. Именно поэтому я и поехал во Францию — улучшить свои игровые навыки.
— Что за тренер вам помогал?
— Он специализируется на технике. Весь тренировочный процесс он выстроил под мою позицию и мои игровые ситуации во время матчей. Многие вещи я для себя проанализировал и понял, как лучше действовать в том или ином эпизоде. Вообще, во время отпуска я всегда стараюсь поддерживать физическую форму — бегаю и хожу в тренажёрный зал. Когда приехал на сборы, то чувствовал себя замечательно. Это был первый раз, когда я занимался с тренером в межсезонье, и я могу записать это себе в актив. Я точно не потратил время впустую.
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— Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сказал, что индивидуальные занятия могли повлиять на то, что вы получили травму. Согласны?
— Я всегда поддерживаю свою физическую форму во время отпуска. Так делают все спортсмены. Если ты месяц ничего не делаешь, то растеряешь свои кондиции. Для организма это хуже, если будешь только лежать дома и ничего не делать. К сборам подъедешь разобранный, и будет намного тяжелее. Что касается травмы, то это дело случая. Никаких предпосылок к повреждению не было. Я себя чувствовал хорошо и был полон сил, тренировался на максимуме. Когда это случилось, я был в небольшом шоке.
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— Клуб предлагал альтернативные варианты по поддержанию формы во время отпуска?
— Конкретных программ не было, здесь все профессионалы, и каждый знает, как поддерживать форму в отпуске.
Я всегда поддерживаю свою физическую форму во время отпуска.
— Сейчас вы полностью восстановились, но не выходите на поле. У вас есть объяснение — почему?
— Решение по составу на игру принимает главный тренер. Если смотреть с моей стороны, то, наверное, из-за того, что я пропустил большую часть сборов. Сейчас я полностью восстановился и готов играть. Проявляю себя на тренировках по максимуму, чтобы зарекомендовать себя и выходить в старте.
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— Общались с главным тренером по этому поводу?
— Нет. Он принимает решение, видит всех на тренировках и в матчах. Он выбирает состав на ту или иную игру. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы выходить на поле.
— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что после перехода в «Зенит» «протянул вам руку помощи» и продолжал вызывать в сборную. Сейчас же он говорит, что поблажек не будет. Что вы думаете по этому поводу?
— Я очень благодарен Станиславу Саламовичу, что он вызывает меня в национальную команду и верит в меня как в игрока. Я это очень ценю. Стараюсь выкладываться на тренировках и своей игрой и отношением показывать, что для меня это важно.
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— Общались ли вы с главным тренером сборной России?
— Когда был в расположении национальной команды. Каждый раз, когда меня вызывали, мы общались. По поводу моего перехода в «Зенит», естественно, тоже разговаривали.
— Он говорил, что если вы не будете играть в «Зените», то он не будет вас вызывать?
— Именно таких слов не было. Мы в целом на разные темы общались. Естественно, для меня важно играть. Тренеру тоже важно, чтобы я выходил на поле. Я спортсмен амбициозный, у меня большие планы на будущее. Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу как можно быстрее исправить ситуацию. Хочу приносить пользу и своему клубу, и сборной.
Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование.
— Я недавно брал интервью у вашего первого тренера Виктора Захарова, и он сказал, что вы изначально были полузащитником и много забивали. Нет ли у вас желания вернуться в среднюю линию?
— Да, Виктор Анатольевич прав, царство ему небесное. Когда я только-только поменял позицию в последний год перед выпуском из спортивной школы, естественно, я скучал. Хотелось вперёд пойти, забить или отдать передачу. Но со временем уже перестроился, привык и уверенно себя чувствую на позиции защитника.
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