Новосельцев: зная «Ростов», верю в положительный результат с «МЮ»

Конечно, буду болеть, так как «Ростов» — это российская команда, которая представляет нашу страну в Лиге Европы.

«Поехал во Францию с тренером по технике»

Я всегда поддерживаю свою физическую форму во время отпуска.

Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование.

любит разрушать стереотипы о футболистах. В свой отпуск он не пьёт шампанское в клубах и не гоняет на дорогих машинах. Вместо этого защитник сборной России занимается индивидуально во Франции и улучшает свою технику вместе с тренером. В последнее время Иван не часто появляется на поле в составе «Зенита». Почему так получается, Новосельцев рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату». Аккурат перед матчем своего бывшего (и пока главного в карьере) клуба против самого «МЮ».— Нет, это всего лишь слухи. Не больше.— Нет. Я когда прочитал, даже подумал: «Что это за новость?»— Конечно, буду болеть, так как «Ростов» — это российская команда, которая представляет нашу страну в Лиге Европы. Я и за «Краснодар» буду болеть. Понятно, что в «Ростове» у меня больше друзей и знакомых, с которыми я тесно общаюсь. Эта команда мне не чужая. Надеюсь, они справятся с «МЮ».— Никакого сожаления нет. Это мне не присуще. Любому спортсмену приходится принимать в своей карьере важные решения. Я приходил в «Зенит», куда меня звал лично главный тренер. Для меня это было важно, я рассчитывал на то, что буду играть, раз тренер меня позвал. «Зенит» — сильный клуб, и я принял решение перейти в него. Ни в коем случае не жалею об этом.— Против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси» или «Барселона», всегда хочется играть. Там все футболисты высокого уровня и хочется посмотреть, что ты можешь им противопоставить. Интересно проверить себя и узнать свои силы. Как справишься с тем или иным игроком. Естественно, выйти против Ибрагимовича мне хотелось бы. А справился бы я или нет, можно узнать только на поле.— Знаю хорошо эту команду и думаю, что дома у неё получится добиться положительного результата. Ничья, кстати, это тоже положительный результат. На выезде будет сложно, но всё будет зависеть от исхода первого матча.— Отпуск я провёл, занимаясь индивидуально с тренером во Франции, отрабатывал технику. Я хочу развиваться, расти и прогрессировать как футболист. С переходом в «Зенит» хочется постоянно повышать свой уровень мастерства, чтобы играть и быть в основном составе команды. Именно поэтому я и поехал во Францию — улучшить свои игровые навыки.— Он специализируется на технике. Весь тренировочный процесс он выстроил под мою позицию и мои игровые ситуации во время матчей. Многие вещи я для себя проанализировал и понял, как лучше действовать в том или ином эпизоде. Вообще, во время отпуска я всегда стараюсь поддерживать физическую форму — бегаю и хожу в тренажёрный зал. Когда приехал на сборы, то чувствовал себя замечательно. Это был первый раз, когда я занимался с тренером в межсезонье, и я могу записать это себе в актив. Я точно не потратил время впустую.— Я всегда поддерживаю свою физическую форму во время отпуска. Так делают все спортсмены. Если ты месяц ничего не делаешь, то растеряешь свои кондиции. Для организма это хуже, если будешь только лежать дома и ничего не делать. К сборам подъедешь разобранный, и будет намного тяжелее. Что касается травмы, то это дело случая. Никаких предпосылок к повреждению не было. Я себя чувствовал хорошо и был полон сил, тренировался на максимуме. Когда это случилось, я был в небольшом шоке.— Конкретных программ не было, здесь все профессионалы, и каждый знает, как поддерживать форму в отпуске.— Решение по составу на игру принимает главный тренер. Если смотреть с моей стороны, то, наверное, из-за того, что я пропустил большую часть сборов. Сейчас я полностью восстановился и готов играть. Проявляю себя на тренировках по максимуму, чтобы зарекомендовать себя и выходить в старте.— Нет. Он принимает решение, видит всех на тренировках и в матчах. Он выбирает состав на ту или иную игру. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы выходить на поле.— Я очень благодарен Станиславу Саламовичу, что он вызывает меня в национальную команду и верит в меня как в игрока. Я это очень ценю. Стараюсь выкладываться на тренировках и своей игрой и отношением показывать, что для меня это важно.— Когда был в расположении национальной команды. Каждый раз, когда меня вызывали, мы общались. По поводу моего перехода в «Зенит», естественно, тоже разговаривали.— Именно таких слов не было. Мы в целом на разные темы общались. Естественно, для меня важно играть. Тренеру тоже важно, чтобы я выходил на поле. Я спортсмен амбициозный, у меня большие планы на будущее. Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу как можно быстрее исправить ситуацию. Хочу приносить пользу и своему клубу, и сборной.— Да, Виктор Анатольевич прав, царство ему небесное. Когда я только-только поменял позицию в последний год перед выпуском из спортивной школы, естественно, я скучал. Хотелось вперёд пойти, забить или отдать передачу. Но со временем уже перестроился, привык и уверенно себя чувствую на позиции защитника.