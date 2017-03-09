Сёмин: очень хочу, чтобы Ари сыграл с «Краснодаром»

А вот футболисты «Барселоны» вчера очень даже торопились. Забить четыре или, как оказалось, все шесть голов «ПСЖ». Это уникальное событие затронуло всех, кто хоть немного интересуется футболом. Игроки «Локомотива», ясное дело, тоже в курсе событий. Потому разминка у «железнодорожников» не только физическая. Но и разговорная: «Первый гол видели какой? Головооой! Да засудили их просто! «Барса» – лучшая!» — то и дело раздаются возгласы с поля.
Однако футболисты «Локо» быстро возвращаются с каталонских небес на черкизовскую землю. Вот уже во время разминки они хвалят друг друга. «Отлично, брат!» — обращение Чорлуки к Янбаеву. «Один, Кас, один, Тара!» — Михалик активно подсказывает Касаеву и Тарасову. «Точнее, точнее!» — Лоськов имеет право так говорить даже Ману Фернандешу с Ари.
Тем временем Джефферсон Фарфан незаметно отходит от партнёров по команде. Он их не страшится и не устраивает бунт, просто пришла пора индивидуальной программы. Именно по ней занимается перуанец.
Фарфан так рвётся в бой на русской земле, что даже слишком старается. Тренер по физподготовке «Локо» Сергей Алексеев пытается снизить темп бега Джефферсона: «Медленнее, спокойнее! Slowly!».
В игре на ограниченном участке поля, где главная цель – сохранить мяч у своей команды, довольно уверенно работает Ндинга. «Хорош, Дел, хорош!», «Да, Дел, вот так!», «Лучший, Дел!" — похвалы и от игроков, и от тренерского штаба во главе с Сёминым. «Локомотив» сумел выцепить несколько неплохих игроков на рынке, но опорную зону усиливать не стал. Тем важнее намечающийся прогресс африканца.
Важнейший пункт сегодняшней тренировки – отработка кроссов. Вернее, прострелов – большинство передач идёт именно низом. К воротам набегают два футболиста – обязательно на скорости, а потом тут же несутся к другой рамке. «Попадаем, попадаем!» — даёт нехитрую, но неоспоримую установку Сёмин. Удивительно, но точнее других завершают атаки… центральный полузащитник и опорник. Мануэл Фернандеш и Тарасов регулярно ввинчивают мяч в сетку. Хорош и Ари.
Мануэл продолжает шоу и в двусторонке на половину поля, исполняя изумительный «парашют». Даже Неймар бы такое оценил. Ари же делает ровно то же, что и в Самаре – быстрый дубль. Но если в матче 18-го тура против «Крыльев» (3:0) ему для этого понадобилось 8 минут, то сейчас всего 21 секунда.
Понятно, почему Юрий Сёмин позже скажет: «Я бы очень хотел, чтобы Ари сыграл против «Краснодара». А ведь для этого нужно «всего ничего» – заплатить клубу Галицкого 500 тыс. евро штрафа за участие арендованного форварда в матче. Но Сёмин действительно уговаривает руководство «Локомотива» заплатить эти деньги. Однако Геркус логично считает, что такая сумма – явный перебор. Ари, мягко говоря, не Месси, чтобы платить столько за 90 минут пребывания одного футболиста на поле.
А вот Игорь Денисов с «Краснодаром» наверняка сыграет. И «почти» бесплатно – ну, если забыть про зарплату футболиста. Денисов на тренировке в своём репертуаре – предельно заведён, сконцентрирован только на результате. «Почему мы снова уходим?! Две ничьи – и оба раза ушли!» — не согласен с правилами Игорь. Впрочем, здесь он прав – по крайней мере, капитан команды Чорлука выступает точно с таким же заявлением.
Сёмину тоже есть что сказать – в официальном пресс-подходе. Для начала Юрий Павлович вспоминает вчерашнее. Великое.
— Наверное, это был идеальный футбол. И к нему надо стремиться. Видели, какая радость была на «Камп Ноу», видели, сколько болельщиков, видели, какое шикарное поле?
Не могу сказать, верил ли я в «Барселону» при 1:3. Но такие матчи я всегда смотрю до конца — как иначе? Что тут сказать, произошло чудо!
— «ПСЖ» вам не жаль?
— Ну а что жаль… Первый тайм они сыграли совсем безвольно. Всё-таки парижане ведь обладают мощными, в плане мастерства, игроками! Но они просто отдали всю территорию «Барселоне», сопротивления не было практически никакого.
— За схемой с тремя защитниками – будущее?
— Сложный вопрос. На каком-то этапе эта схема помогает. Но не всегда. Тот же мадридский «Реал» играет совсем по другой схеме. Главное не схема, а футболисты, которые воплощают её в жизнь. Расстановка как раз зависит от набора игроков.
— Когда вы смотрите такие матчи, не скучаете по Лиге чемпионов? Понятно, что речь не о победе 6:1, но о том, чтобы быть частью турнира, прочувствовать все эти эмоции на себе…
— В своё время «Локомотив», кстати, достойно играл с «Барселоной», очень хорошо! Конечно, мы все жалеем, что сейчас не участвуем в Лиге чемпионов. Стараемся вернуть былые времена.
— Юрий Павлович, кто играет более изысканно – Неймар или Ману Фернандеш? Сравнения не уровня игры, а именно эстетства.
— Ману – высококлассный игрок. Техника у него на очень высоком уровне… Но Неймар лучше физически, у него выше скорость. А в современном футболе скорость – это главное.
Сёмин: «Много потусторонних вещей мешают молодым. Но Миранчук — молодец».
— Давайте вернёмся к российским реалиям: что подметили в игре «Краснодар» – «Спартак»?
— Подметил праздник, который был на стадионе. Такие матчи популяризируют российский футбол. Потрясающая арена, достаточно хорошая игра. А что я подметил в игре соперника – увидите 13 марта с трибун.
— У «Краснодара», возможно, не сыграет Фёдор Смолов…
— Я предпочитаю говорить о своих игроках. Например, очень хочу, чтобы сыграл Ари… Посмотрим, может, и получится. А так, выйдет Смолов – одна ситуация, не выйдет – другая. Заранее её всё равно предсказать невозможно.
— Получается, есть вероятность, что Ари всё-таки выйдет на поле в понедельник?
— Есть, конечно, почему нет? А вот Фарфан и Антон Миранчук не сыграют. Они работают по индивидуальной программе.
— Вы уже по одному матчу в Самаре поняли, что Ари подходит «Локомотиву»?
— Ему нужно и дальше работать так же. Эффективно, результативно. Надо поддерживать свой уровень. А так Ари мне всегда нравился – и в «Спартаке», и в «Краснодаре». Он квалифицированный футболист.
— Алексей Миранчук хорошо сыграл и на Кубок против «Тосно», и с «Краснодаром». Выходит, психологически он сейчас готов играть в футбол, сага с контрактом забыта?
Юрий Сёмин и Фарфан
Фото: fclm.ru
— Лёша – молодец. Он всё правильно понял. Всё, что не касается футбола, надо отбрасывать. Много потусторонних вещей мешает молодым игрокам. Да и тренеру. Если я на всё буду обращать внимание, то мне некогда будет тренировать.
Я об этом и сказал Миранчуку: «Отбрось всё лишнее. Хорошо тренируйся, хорошо играй официальные матчи. Тогда всё пойдёт». Пока у него всё получается. А дальше посмотрим.
Сёмин: «Интервью со Смородской? Не обращаю внимания на такое».
— Когда Лоськов наберёт форму, чтобы сыграть за «Локо»?
— Пускай поля получше станут, Дима как раз форму наберёт! Погода улучшится, народ пойдёт на трибуны… Тогда, может, осуществим мечту наших болельщиков.
— Есть идея: объявить о том, что Лоськов примет участие в матче, заранее. Так больше болельщиков придёт на стадион…
— Вполне возможно, вы правы! Не исключено, что так и поступим.
— Напоследок вопрос провокационный: вы читали интервью со Смородской? Вас оно тронуло?
— Я уже говорил, что пропускаю такое мимо себя. Зачем на всё обращать внимания? Чтобы было плохое настроение? В команду надо приходить с хорошим! В общем, я не обращаю никакого внимания на такие вещи.
Юрий Сёмин
Фото: fclm.ru