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175 лет назад 2016
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Эдуардо Бериццо
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Ученик Сумасшедшего. Тренер, который сыграет с «Краснодаром»

Игорю Шалимову предстоит тренерская дуэль с Эдуардо Бериццо – ещё одним успешным учеником Марсело Бьельсы.
9 марта 2017, четверг. 20:00. Футбол
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История любого сильного аргентинского тренера должна начинаться с травмы, драматически разделившей карьеру надвое – кажется, такой сценарий заранее прописывают где-то сверху. У Эдуардо Бериццо, который сегодня выведет «Сельту» на матч с «Краснодаром», такая история есть. К февралю 2002-го Бериццо реанимировал свою карьеру после провала в «Марселе», получил от Марсело Бьельсы гарантию на поездку на чемпионат мира со сборной Аргентины, выдавал мощный сезон, а потом – выезд на Мальорку, падение, перелом малой берцовой кости. «Я услышал такой звук, будто внутри меня сломался карандаш», – вспоминает Бериццо. Про азиатский турнир пришлось забыть, про сборную Аргентины – тем более: провала на чемпионате мира Бьелсе не простили, а другим тренерам Эдуардо был неинтересен.

Всеми недооценённый Бериццо был ещё одним сыном для Бьельсы. Ещё не получив славу сумасшедшего, Эль Локо откопал защитника в одной из своих знаменитых поездок по юношеским турнирам в поисках талантов. «Даже в 13 лет Бериццо выделялся чтением игры, оценивал тактику во время матча», – вспоминал Луис Бонини, первый тренер парня, которого Бьельса захватил в юношескую команду «Ньюэллз Олд Бойз». Эдуардо Бериццо вообще очень любит читать – его мама учила детей литературе в школе, передала сыну любовь к чтению, и сейчас Бериццо читает всё подряд — от беллетристики до постов испанских блогеров о своей работе. «Она учила меня, что со стороны виднее, что ты делаешь не так», – говорит тренер «Сельты».

Он был медленным игроком, но здорово просчитывал ситуацию на два шага вперёд и совершенствовал чтение игры – Марсело Бьельса обожал именно таких защитников. «Когда я переехал в чемпионат Франции, то понял, насколько быстрее нужно понимать игру. Я оставался после тренировок, просчитывал в голове, как будет двигаться нападающий, и работал над выбором позиции. Я всегда играл матчи в своей голове», – уверяет Бериццо. Своим умом Эдуардо и восхищал Бьельсу – тренер ставил Бериццо в защиту «Ньюэллз» к Фернандо Гамбоа, тренирующему сейчас в чемпионате Аргентины, и Маурисио Почеттино, а потом покупал в мексиканский «Атлас», рассказывая журналистам: «Мне нужно 24 таких игрока, как Бериццо».

Судьбоносной вышла третья встреча. Бериццо отходил от окончания карьеры, когда Бьельса пришёл в сборную Чили и позвал бывшего подопечного за собой. На южноамериканский чемпионат мира Эдуардо не поехал, потому что схватил дисквалификацию в отборе за оскорбление судьи – а вместе с ним и Фабиан Орельяна, которого Бериццо недавно уверенно выставил из «Сельты», – но усвоил главную сторону тренировочного процесса Бьелсы: все ситуации, моделируемые Эль Локо на тренировках, случались и в матчах, заданий ради заданий у Бьельсы не было. «Когда мы работали вместе, я постоянно спрашивал его «почему?». Почему такая тактика, почему такие упражнения?» – говорит Бериццо.
«Фантазия, концентрация и оборона – вот три моих главных слова», – говорит Бериццо, объясняя манеру игры нынешней «Сельты».

Он несколько лет пропитывался философией Bielsismo, но ушёл от его ошибок, как и другой последователь идей Бьельсы – Хорхе Сампаоли. «В «О’Хиггинс» я использовал максимально прямую доставку мяча вперёд, избегая коротких перепасовок между защитниками из-за их низкого класса», – говорит Бериццо, вспоминая опыт с чилийской командой без имени, трофеев и даже собственного стадиона. «О’Хиггинс» был первым местом, где Бериццо воплощал свои идеи, и к урокам Бьельсы он добавил кое-что своё. Построил прочную защиту, отказался от любимой схемы Эль Локо с тремя центральными защитниками в пользу 4-3-3, вдобавок занялся организационной работой, отвечая даже за клубные костюмы. Результат превзошёл ожидания – «О’Хиггинс» спустя полтора года выиграл чилийский Торнео Клаусура, а спустя год добавил в скромный музей Суперкубок Чили.

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В «Сельту» Бериццо вернулся со слезами на глазах, как и покидал Виго, пытаясь скрыть капли солнцезащитными очками, и быстро сделал команду по образу и подобию лучших проектов Бьельсы. «Фантазия, концентрация и оборона – вот три моих главных слова», – говорит Бериццо, объясняя манеру игры нынешней «Сельты»: владея мячом, она максимально взвинчивает темп и без промедления переходит из обороны в атаку, а при игре без мяча каждый игрок небесно-голубых играет по сопернику. Бериццо ставит на бешеную физподготовку и концентрацию, которые помогают дожидаться момента для контратаки, и такая тактика в топ-матчах часто работает – в Виго «Сельта» дважды кряду обыгрывала «Барселону», забивая ей по четыре, и выбивала из Кубка Испании мадридский «Реал».
Эдуардо Бериццо

Эдуардо Бериццо

Фото: Reuters
«Система 4-3-3 – это не безальтернативный ключ к победе, но она мне нравится больше других. Самое важное – у тройки полузащитников есть свобода перемещения и создания игры», – отмечает Бериццо, ценящий в своих игроках в первую очередь универсализм. Середину поля он считает мозгом, который должен выполнять много функций, и его тренерскую философию воплощают сразу два полузащитника, Пабло Эрнандес и Даниэль Васс. Оба начинали карьеру на фланге обороны, позже перебрались в середину поля и развили навык начала атак, видения поляны и чтения игры, а Васс – и вовсе идеальный игрок футбола Бериццо: при 4-3-3 скандинав прессингует на одной линии с нападающим, перекрывает линии передач, разгоняет атаки и навязывает борьбу, а при 4-2-3-1 временами уходит на позицию правого полузащитника и становится для «Сельты» этаким Романом Зобниным, насыщающим фланг и активно помогающим защитнику. Универсализм игроков «Сельты» проявляется и по ходу матча – при построении атаки все три центральных полузащитника, а также футболисты на краях могут меняться местами, но позиционная структура игры останется той же.

«Сельта» живёт и тренируется по законам команды Бьельсы. Бериццо задолго до каждого матча строит тренировочный процесс, нагружая игроков заданиями на ограниченном и большом пространстве, устраивая мини-матч с ближайшим соперником, которого изображает второй состав. Вместе с помощниками, Эрнесто Маркусси и Роберто Бонано, Бериццо прорабатывает систему «канчита», взятую из методик Бьельсы – втроём они обсчитывают и смотрят все тактические схемы и всех игроков Примеры, а потом составляют 15-минутное видео для теоретических занятий.
«Сельта» может бежать намного быстрее, чем её тренер, но характер и ум у них одинаково сильны.

Но самое важное в работе Бериццо – его индивидуальный подход к каждому. Аргентинец не скрывает, что не хочет быть игрокам родным папой и говорить на одном языке, профессиональные отношения он ставит выше человеческих, но умудряется находить ключ к каждому. Секрет, вероятно, в принципе работы Бериццо, который выработался у него в Чили: «Главное – найти идеи, которые сделают всех игроков лучше».

Лучше всех принципы тренера подействовали на Нолито и Яго Аспаса. Первый, взятый во вторую команду «Барселоны» по счастливой случайности, благодаря «Сельте» и Бериццо дослужился до сборной Испании. Яго завалил карьеру в двух командах подряд – «Ливерпуле» и «Севилье», зато в родной «Сельте» стал звездой и лишь поднял свои акции словами: «Я никогда не влюбился бы в девушку из Ла-Коруньи», поливая город, где играет «Депортиво». В «Севилье» Яго Аспас почти не играл, зато помогал Унаи Эмери анализировать соперников, Бериццо вернул воспитаннику «Сельты» возможность заниматься прямыми обязанностями.

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Играя за «Сельту», Эдуардо Бериццо был для жителей Виго своим в доску. Он катался на машине, предоставленной клубом, посиживал в кафе «Огни Богемии». Галисия стала местом, где у Бериццо появился шанс перезагрузить карьеру – те самые тренировки, где аргентинец моделировал положение соперника и занимал правильную позицию, давали плоды. Проклятый перелом всё испортил – и для Бериццо, и для «Сельты», которую потом пришлось вытаскивать из Сегунды. Тогда аргентинец не покинул тонущий корабль, за что его зауважали ещё сильнее.

«С таким тренером «Сельта» просто не может играть трусливо», – говорит Хонни, один из ведущих защитников команды, на которого уже нацелилась «Барселона». «Сельта» может бежать намного быстрее, чем её тренер, но характер и ум у них одинаково сильны.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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