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175 лет назад 2016
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Виктория Лопырёва провела экскурсию по Ростову-на-Дону: фото
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Текст: Алина Матинян

«Это что, водка?!» Один день англичан в Ростове с Лопырёвой

Ростовская «вода», русский Уэйн Руни и «Ростов-Арена» – как английская пресса провела день с Лопырёвой.
9 марта 2017, четверг. 21:00. Футбол
«Билет на «МЮ»? Дешевле поехать в Англию». Что творится в Ростове

Накануне матча между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» посол FIFA Виктория Лопырёва обещала провести экскурсию по своему родному городу для зарубежных журналистов. И не обманула. Экскурсия началась у отеля «Европа», откуда акул пера забрал автобус. Сначала тур по городу проводила Юля, ученица одной из ростовских школ, записавшаяся на волонтёрскую программу чемпионата мира. Для неё это не первая экскурсия – ранее она уже показывала журналистам из России строящуюся арену в Саранске, однако перед англоязычной прессой она выступала впервые.

– Проведение экскурсии для иностранных гостей – это бесценный опыт, который останется со мной на всю жизнь, – призналась Юля уже после экскурсии. — Мне было интересно и очень страшно. Боялась ошибиться или запнуться, но потом расслабилась и начала получать удовольствие от всего происходящего. Надеюсь, когда-нибудь смогу это повторить.


Сама Виктория Лопырёва присоединилась к группе чуть позже. Поприветствовав английских журналистов и сделав несколько фото на память, она пригласила всех на ланч в ресторан «Онегин Дача». Стоило всем занять свои места, как в зал вынесли поднос с рюмками и закусками.

– Это что, водка?! – предположили журналисты.
– Нет, ростовская вода. Просто вас очень много и стаканов не хватило, – с абсолютно серьёзным лицом отвечали организаторы.
– А почему на вкус ростовская вода как водка?!

Но отказываться от традиционного напитка, конечно же, никто не стал. Познакомившись с русской кухней и выпивкой, молчаливые до этого англичане стали более разговорчивыми. Они заваливали Лопырёву вопросами о «Ростове» и российском футболе, расспрашивали про чемпионат мира, много смеялись и фотографировались. С таким же удовольствием гости Ростова общались и с российскими журналистами.

– В России нам оказали очень тёплый приём, – повторяли все английские корреспонденты. — Мы не встретили никакого насилия, о котором так много пишут и говорят. Все очень дружелюбные, и мы рады, что приехали к вам на матч.


Из ресторана уже сдружившаяся компания из русских и британских журналистов отправилась на строящийся стадион «Ростов Арена», расположенный на левом берегу Дона, на котором будут проходить матчи чемпионата мира 2018 года. Эта остановка стала кульминацией всей экскурсии.


– Мы находимся на строящемся стадионе в Ростове, который по контракту должен быть готов к 25 декабря 2017 года, – начала рассказывать Лопырёва. — Очень важно видеть, что стройка идёт по графику.

После предматчевой пресс-конференции на «Олимпе-2» внешний и внутренний облик «Ростов Арены», пусть даже и недостроенной, впечатлял. И пусть на месте трибун и футбольного поля здесь пока только бетон, масштаб производил впечатление. К тому же при выходе с арены открывается красивейший вид на город и Дон.

На обратном пути британские журналисты хвалили Ростов, новую арену и экскурсовода. «Хороший стадион!». «Виктория, спасибо!». «Водка – супер», — то и дело слышалось в автобусе.

На этом экскурсия не закончилась. В волонтёрском центре, расположенном на территории ДГТУ, журналистов ждала главная звезда последних нескольких дней – ростовский Уэйн Руни.

– Я мечтал, чтобы «Манчестер» встретился с «Ростовом». Была доля расстройства в том, что Руни не приедет, но потом я решил, что смогу его достойно заменить. Мне вчера об этом же сказал Жозе Моуринью возле гостиницы.


После небольшой экскурсии по волонтёрскому центру Виктории было предложено сыграть в «Крокодила» и угадать города, которые загадывали ей добровольцы. Она справилась с этим на отлично, ни разу не ошиблась и даже не просила подсказок. В завершение вечера Лопырёва сыграла с ростовским Руни в настольный футбол. Выбор команд был очевиден: Виктория играла синими за «Ростов», двойник Руни – красными за «Манчестер». В итоге встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан.

– Это поражение я беру на себя, а «Ростов» сегодня должен победить, – не смутилась Лопырёва.
– Пусть сегодня забьёт Руни. Ведь он не приехал и не выйдет на поле, – поддержал её двойник известного нападающего.


После экскурсии журналисты сразу отправились на стадион. За несколько часов до матча пресс-центр «Олимпа-2» до отказа заполнился журналистами, а территория вокруг – болельщиками. Сегодня весь город не спит. Сегодня «Ростов» пишет новую главу в своей истории.

Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Лига Европы
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