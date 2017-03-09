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175 лет назад 2016
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«Ростов» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Настоящие мужики! «Ростов» играет вничью с «МЮ»

Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. «Ростов». Опять. Сделал. Это.
9 марта 2017, четверг. 23:00. Футбол
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2017, четверг. 21:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 – Мхитарян – 35, 1:1 – Бухаров – 53

Самое важное в истории «Ростова», который устраивает охоту за головами в российском футболе, побеждает «Баварию» и привозит своим болельщикам Моуринью с Ибрагимовичем – даже не чудо Курбана Бердыева, достигнутое через кропотливую работу. Даже не Тимофей Калачёв, подающий с фланга, как Халк, в свои 35, и даже не Владимир Гранат, перезапустивший карьеру в «Ростове», будучи списанным отовсюду. Важно, что маленькая русская команда учит нас, как обычный город может заболеть футболом.

Год назад это казалось фантасмагорией. На территории вокруг стадиона приятный, зелёный Ростов-на-Дону с симпатичной набережной превращался в советский райцентр – ворота стадиона сковывали наручниками, тренерам приходилось садиться на ржавые скамейки запасных, болельщикам – переживать атаку с голубиных гнёзд. Несовершенная билетная система, спекулянты, грязь вокруг стадиона, выцветшие флаги с Борисом Ротенбергом – всё это было в Ростове и в день, когда наш корреспондент Дмитрий Егоров привозил жёсткий материал, который вы точно видели, и спустя полгода, когда в город приезжал «Аякс».

Сейчас футбольный Ростов-на-Дону другой. Хорошо, газон там похож на плохой пляж, а с билетной системой по-прежнему беда, однако сотни болельщиков приходят к воротам резервного стадиона, чтобы одним глазком увидеть тренировку «Манчестер Юнайтед». В городе в цвета «Ростова» и «МЮ» раскрашивают скамейки. Английским фанатам, напуганным материалами с ВВС, вручали тёплые пледы, английским журналистам, пугавшимся от своих же репортажей – показали новый стадион на берегу Дона. Да даже флажки перед входом на стадион поменяли!

А болельщики «Ростова», которые два года назад заливались слезами от матчей со счетами 0:5, 0:6 и 3:7, встречают команду антуражной сине-жёлтой мозаикой со словом «Мужики».


Вместе с эволюцией города эволюционирует сам «Ростов», и для этого даже не нужны изменения в составе и тактике донской команды – достаточно понять план Жозе Моуринью на игру. Португальский прагматик подстроил игру под «Ростов»: Моуринью выставил ту же схему 3-5-2, чтобы создать численное преимущество сзади против двух нападающих, и отправил самого мозговитого защитника «Юнайтед» Дейли Блинда против Тимофея Калачёва, выдавшего мощный старт весны. Моуринью подстраивается под «Ростов». Этого мало?!

Вот и футбол был такой, как нынешний «Ростов». Мужицкий. Вылетающая из-под ног трава, примитивный, но по-своему притягательный волейбол с перекидыванием мяча от одних до других, локти, плечи, стыки. Генрих Мхитарян в таком кипящем котле невольно вырубил из игры Граната, а потом локтем вправил челюсть Кудряшову. Ибрагимович бился с Александром Гацканом, будто напротив него Тайрон Мингз, топтавшийся по голове Златана на прошлых выходных – то Гацкан вырывает мяч из его ног кровожадным подкатом, то они встречаются агрессивными взглядами на угловом.

Неизвестно, кому такой футбол был выгоднее – прагматику Бердыеву или прагматику Моуринью. Такой футбол тяжело смотреть, про него тяжело писать. Но для «Ростова» он тем и хорош – ростовские мужики приучили, что умеют перетерпеть, поймать, перемолоть любого. Даже «Манчестер Юнайтед», где смешанный состав тоже набит звёздами.

Логика торжествует, что главным героем такого мужицкого футбола, в который «Ростов» и «Юнайтед» повязали друг друга, стал Александр Бухаров. Для англичан, знакомых с Сердаром Азмуном по нарезкам и трансферным слухам, отсутствие Азмуна в старте – дикость, но Бухаров, рвавший всех подряд уже на сборах, заслужил своё место в составе. «Ростов» использовал Бухарова, как традиционного таргетмена, закидывал мяч то на Александра, то на Дмитрия Полоза, чтобы уже Полоз закидывал на Бухарова. Расчёт на верховые передачи сработал – Калачёв однажды освободился от опеки Блинда, сместившись в центр, подал к линии штрафной, а Бухаров открылся, принял мяч на грудь и точно пробил, будто сейчас на дворе 2009-й, Александр играет в Казани и забивает в каждом втором матче.

Мы повторяемся в который раз за европейский поход «Ростова», но для нашего футбола, где стыдливые договорняки, мутные схемы и еврокубковые провалы стали нормой, «Ростов» – чудо, сделанное невероятной работой и настоящим закалённым характером. Мужик Никита Медведев, вытащенный «Ростовом» из ижевского «Зенита», защищает ворота жёлто-синих так, будто Сослан Джанаев вовсе не травмирован, а просто надел чужой свитер. Мужик Тимофей Калачёв делает голевую передачу в 35, а потом обменивается жестами с Жозе Моуринью, предлагая португальцу замолчать. Мужик Фёдор Кудряшов уходит во время матча на неудобную позицию, но уверенно перестраивается. Мужик Александр Гацкан хватает очередную карточку, но потом выключает режим Винни Джонса и спокойно делает своё дело. Вся команда мужиков играет на равных с «Манчестер Юнайтед», заставляет отбиваться перед финальным свистком, а Сесар Навас – главный среди мужиков – заводит тысячи ростовских болельщиков, чтобы попытаться додавить именитого соперника.

Как бы ни закончился матч в Манчестере, где не сыграют Гацкан и Калачёв, вы, ростовчане, всё равно настоящие мужики. Вы допустили два удара в створ против команды Ибрагимовича, Погба и Мхитаряна. Вы привезли в Ростов-на-Дону третий топ-клуб за один сезон. Вы заразили свой город футболом. И вы заставили снова вами восхищаться.

Вашим характером просто нельзя не восхищаться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Ростов Лига Европы
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9 марта 2017, четверг
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