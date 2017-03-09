Настоящие мужики! «Ростов» играет вничью с «МЮ»

Самое важное в истории «Ростова», который устраивает охоту за головами в российском футболе, побеждает «Баварию» и привозит своим болельщикам Моуринью с Ибрагимовичем – даже не чудо Курбана Бердыева, достигнутое через кропотливую работу. Даже не Тимофей Калачёв, подающий с фланга, как Халк, в свои 35, и даже не Владимир Гранат, перезапустивший карьеру в «Ростове», будучи списанным отовсюду. Важно, что маленькая русская команда учит нас, как обычный город может заболеть футболом.Год назад это казалось фантасмагорией. На территории вокруг стадиона приятный, зелёный Ростов-на-Дону с симпатичной набережной превращался в советский райцентр – ворота стадиона сковывали наручниками, тренерам приходилось садиться на ржавые скамейки запасных, болельщикам – переживать атаку с голубиных гнёзд. Несовершенная билетная система, спекулянты, грязь вокруг стадиона, выцветшие флаги с Борисом Ротенбергом – всё это было в Ростове и в день, когда наш корреспондент Дмитрий Егоров привозил жёсткий материал, который вы точно видели, и спустя полгода, когда в город приезжал «Аякс».Сейчас футбольный Ростов-на-Дону другой. Хорошо, газон там похож на плохой пляж, а с билетной системой по-прежнему беда, однако сотни болельщиков приходят к воротам резервного стадиона, чтобы одним глазком увидеть тренировку «Манчестер Юнайтед». В городе в цвета «Ростова» и «МЮ» раскрашивают скамейки. Английским фанатам, напуганным материалами с ВВС, вручали тёплые пледы, английским журналистам, пугавшимся от своих же репортажей – показали новый стадион на берегу Дона. Да даже флажки перед входом на стадион поменяли!А болельщики «Ростова», которые два года назад заливались слезами от матчей со счетами 0:5, 0:6 и 3:7, встречают команду антуражной сине-жёлтой мозаикой со словом «Мужики».Вместе с эволюцией города эволюционирует сам «Ростов», и для этого даже не нужны изменения в составе и тактике донской команды – достаточно понять планна игру. Португальский прагматик подстроил игру под «Ростов»: Моуринью выставил ту же схему 3-5-2, чтобы создать численное преимущество сзади против двух нападающих, и отправил самого мозговитого защитника «Юнайтед»против, выдавшего мощный старт весны. Моуринью подстраивается под «Ростов». Этого мало?!Вот и футбол был такой, как нынешний «Ростов». Мужицкий. Вылетающая из-под ног трава, примитивный, но по-своему притягательный волейбол с перекидыванием мяча от одних до других, локти, плечи, стыки. Генрих Мхитарян в таком кипящем котле невольно вырубил из игры Граната, а потом локтем вправил челюсть Кудряшову. Ибрагимович бился с, будто напротив него Тайрон Мингз, топтавшийся по голове Златана на прошлых выходных – то Гацкан вырывает мяч из его ног кровожадным подкатом, то они встречаются агрессивными взглядами на угловом.Неизвестно, кому такой футбол был выгоднее – прагматику Бердыеву или прагматику Моуринью. Такой футбол тяжело смотреть, про него тяжело писать. Но для «Ростова» он тем и хорош – ростовские мужики приучили, что умеют перетерпеть, поймать, перемолоть любого. Даже «Манчестер Юнайтед», где смешанный состав тоже набит звёздами.Логика торжествует, что главным героем такого мужицкого футбола, в который «Ростов» и «Юнайтед» повязали друг друга, стал. Для англичан, знакомых спо нарезкам и трансферным слухам, отсутствие Азмуна в старте – дикость, но Бухаров, рвавший всех подряд уже на сборах, заслужил своё место в составе. «Ростов» использовал Бухарова, как традиционного таргетмена, закидывал мяч то на Александра, то на, чтобы уже Полоз закидывал на Бухарова. Расчёт на верховые передачи сработал – Калачёв однажды освободился от опеки Блинда, сместившись в центр, подал к линии штрафной, а Бухаров открылся, принял мяч на грудь и точно пробил, будто сейчас на дворе 2009-й, Александр играет в Казани и забивает в каждом втором матче.Мы повторяемся в который раз за европейский поход «Ростова», но для нашего футбола, где стыдливые договорняки, мутные схемы и еврокубковые провалы стали нормой, «Ростов» – чудо, сделанное невероятной работой и настоящим закалённым характером. Мужик, вытащенный «Ростовом» из ижевского «Зенита», защищает ворота жёлто-синих так, будто Сослан Джанаев вовсе не травмирован, а просто надел чужой свитер. Мужик Тимофей Калачёв делает голевую передачу в 35, а потом обменивается жестами с Жозе Моуринью, предлагая португальцу замолчать. Мужикуходит во время матча на неудобную позицию, но уверенно перестраивается. Мужикхватает очередную карточку, но потом выключает режими спокойно делает своё дело. Вся команда мужиков играет на равных с «Манчестер Юнайтед», заставляет отбиваться перед финальным свистком, а– главный среди мужиков – заводит тысячи ростовских болельщиков, чтобы попытаться додавить именитого соперника.Как бы ни закончился матч в Манчестере, где не сыграют Гацкан и Калачёв, вы, ростовчане, всё равно настоящие мужики. Вы допустили два удара в створ против команды Ибрагимовича, Погба и Мхитаряна. Вы привезли в Ростов-на-Дону третий топ-клуб за один сезон. Вы заразили свой город футболом. И вы заставили снова вами восхищаться.Вашим характером просто нельзя не восхищаться.