Моуринью: что я сказал Калачёву? «Заткнись!»

– Результат положительный. Дома нам нужна только победа, хотя при определённых обстоятельствах устроит и ничья. Можно сказать, мы одной ногой в 1/4 финала. В то же время нельзя забывать, что «Ростов» – достаточно опытная команда. Для них не проблема сыграть на большом стадионе. К тому же в чемпионате России они будут играть в воскресенье против «Терека». У нас же матч в понедельник – и с «Челси». Соответственно, времени на восстановление у них будет больше.
– Сегодня «Ростов» отыгрался. Почему?
– Думаю, агрессивная игра «Ростова» во втором тайме связана с тем, что им было нечего терять — это не группа, а игры на вылет. В ответном матче у них не сыграют Гацкан и Калачёв. Учитывая это, «Ростов» пошёл в атаку. Повторюсь, 1:1 для нас – положительный результат.
– С чем связана замена Мхитаряна?
– Генрих пока не готов играть на 90 минут, поэтому мы еще до игры договорились, что он выйдет на час. Независимо от результата.
– Во втором тайме вы поругались с Тимофеем Калачёвым, но после игры, кажется, помирились. Что вы ему сказали?
– (Смеется.) Важно не то, что я ему сказал, а что мы поговорили и обнялись после матча. Мы выказали друг другу уважение, помирились. После матча я сказал ему: «Рад, что ты сыграешь на «Олд Траффорд». Во время – заткнись». (Смеётся.)
Перед матчем в западной прессе активно ходили разговоры об угрозах, которые могли исходить от болельщиков «Ростова» в России. В ответ на это ростовчане провели акцию: перед матчем болельщиками «Манчестера» были розданы красные пледы Gentlefan (фанаты-джентльмены).
Один такой плед болельщики попросили подарить на память Жозе Моуринью, что и сделала корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян. Португалец не растерялся, поблагодарил за подарок и поделился впечатлениями от акции и времени, проведённом в Ростове.
– Акция с пледами – отличная идея! Здесь всё было очень замечательно, начиная с прилёта и того, как болельщики сопровождали нас по всему городу, и заканчивая сегодняшней игрой. Все прошло образцово-показательно.
В смешанной зоне в общении с британскими журналистами Моуринью был куда более критичным по отношению к результату матча.
– Не самое качественное выступление, но вполне приемлемое. Мы понимали настроение игры, каждый был нацелен бороться до конца. Команда старалась не пропустить и забить гол – это, определённо, позитивный момент. Было тяжело играть из-за качества поля, особенно в защите. Но мы старались адаптироваться.
Недоволен результатом и полузащитник «Манчестера» Генрих Мхитарян.
– Мы не рады ничьей, но уже ничего нельзя изменить. Сейчас все, что мы можем, — это готовиться к ответному матчу. На данный момент поле не в самом лучшем состоянии, на нем было тяжело играть. Но в таком положении были обе команды, поэтому я бы не стал придавать этому значения. Мы не пропустили ещё один гол, забили один мяч на выезде — неплохой результат перед ответной игрой. Я рад вернуться, готов забивать ещё и ещё. Спасибо одноклубникам.
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил разницу в игре «Ростова» в двух таймах.
– В сегодняшнем матче мы провели два разных тайма. В первом – многое не удалось, мы были скованными и далеко от соперника: проигрывали борьбу и единоборства. Не получалось быть по-домашнему агрессивными. Потом раскрепостились, сделали поправки. Стало лучше видно нашу команду в той игре, в которой мы её привыкли видеть. Были живее, активнее, провели подавляющее время на территории соперника, забили гол.
– С кем «Ростову» было сложнее — с «Баварией» или «Манчестером»?
– Нелегко было в обеих встречах, просто состояние и готовность в матче с «Баварией» были иными. Мы были сразу готовы на борьбу и играли все 90 минут, а сегодня – только второй тайм.
– Бухаров сейчас в лучшей форме, чем в прошлом сезоне. Это результат форсированной подготовки?
– Он с первого дня был готов на хороший сезон, прошёл подготовку с командой и вошёл в сезон в хорошей форме. То, что он сейчас показывает, – результат серьезной работы над собой.
– Учитывая, как складывалась игра и что впереди матч в Манчестере, у «Ростова» есть основания быть недовольным этой ничьей?
– К этому двоякое отношение. С одной стороны, «МЮ и счёт 1:1 можно считать неплохим результатом. С другой — имея в виду двухматчевое противостояние, в Манчестере будет нелегко. Есть внутренняя неудовлетворённость, потому что сыграли только 45 минут. Нужно переварить этот матч, забыть и готовиться к следующей встрече. Надо бороться.
– Ибрагимович сегодня отдал голевую, но в целом провёл незаметный матч. Как вы настраивали ребят играть против него?
– Они посмотрели много его игр, знали его сильные стороны. Многое у него действительно не получалось, потому что ребята серьёзно отнеслись к единоборствам. Ничего сверхъестественного не рекомендовали, кроме сконцентрированной игры против него.
– Каково состояние Граната?
– Сразу после игры врачи сказали, что у Граната перелом ключицы со смещением. В понедельник ему будет сделана операция. Боюсь, мы потеряли его до конца сезона. Впереди нам будет очень сложно, мы не можем жертвовать. У нас не много футболистов, небольшой выбор, будем готовиться к матчу.
– Учитывая ничью и похожую ситуацию с «Андерлехтом», можно ли рассчитывать, что Ростов будет удивлять? Есть ли уже соображения, как команда будет играть в Манчестере?
– Мы едем с надеждой совершить чудо, которых было уже немало. Говорить, что такие чудеса привычны, нельзя. Надо готовиться, впереди очень непростой отрезок. У нас подряд идут четыре сложных матча: сегодняшний, 12-го — с «Тереком», 16-го — ответная встреча с «МЮ», а потом, 19-го — с «Крыльями». Всё это длинные перелёты, разница во времени. Посмотрим, насколько будем мобилизованны. Надо быть полностью сконцентрированными все три оставшиеся игры.
– После такого трудного матча что можете сказать ростовским болельщикам?
– Что и прежде — большое спасибо тем, кто в нас верил. Большинство чудес, которые мы совершали, — результат любви, доверия и веры в наших ребят.
– После матча в раздевалке был Виталий Мутко. Что он сказал футболистам?
– Ребят поблагодарили за хорошую игру, за то, что они достойно представляют Россию в таком престижном турнире. Это непросто, страна получает за это очки, которые позволяют иметь нашей стране определённую позицию в Европе.
Виталий Мутко не скупился на похвалу.
– «Ростов» – молодцы. Можем, когда хотим. Сегодня было всё — воля, характер. Жозе критиковал поле, но где-то оно и ростовчанам не давало играть быстро. Думаю, на выезде есть шансы.
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в смешанной зоне отметил, что счёт 1:1 усложняет задачу, но надежда есть.
– Мы, возможно, провели не самый лучший матч. Особенно не удался первый тайм. Игра упростилась из-за качества поля, потому и Манчестер не стал рисковать и играть в тот футбол, который привык показывать в Англии. Конечно, такой результат усложняет нам задачу, но мы поедем в Манчестер с надеждой.
Авторы: Полина Куимова и Алина Матинян.
Ростов-на-Дону.