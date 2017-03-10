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175 лет назад 2016
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«Сельта» — «Краснодар» — 2:1
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

«Сельта-тайм». «Краснодар» не удержал ничью в Испании

Не такой плохой для «Краснодара» результат достигнут сомнительной игрой, а решающий мяч «Сельта» забила в её время.
10 марта 2017, пятница. 01:45. Футбол
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2017, четверг. 23:05 МСК
Сельта
Виго, Испания
2 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 – Васс – 50, 1:1 – Классон – 56, 2:1 – Бове – 90

Первые 45 минут происходившего в Виго лучше всего опишут две цифры и два эпизода. Первая цифра — 0 ударов. Даже в сторону ворот «Краснодар» не пробил ни разу, при том что соперник пробил десять раз. «Сельта», которая обычно доводит подходы до ударов из пределов штрафной, на счастье «Краснодара» слегка суетилась, и фирменная атака с коротким прострелом во вратарскую прошла всего один раз. Вторая цифра — 24 паса. Лучшим по количеству передач в первом тайме у гостей стал вратарь Станислав Крицюк. Одного этого факта должно хватить, чтобы понять, что игра шла не по плану «быков». Но важно и другое. Точность передач Крицюка в первом тайме составила всего 25% — то есть давление, оказываемое даже на вратаря было таким, что он не мог спокойно сыграть в пас.

Первый из показательных эпизодов случился в середине тайма, когда после отскока в центре поля Илья Жигулев должен был спокойно брать подбор. Йон Гвидетти проигрывал молодому россиянину полтора метра, но тот увидел несущуюся на него лысую шведскую электричку и убрал ногу, проиграв мяч, который обязан был забирать. Момент вроде бы малозначительный, но всё же важный: «Краснодар» проигрывал центр поля почти без борьбы, и из этого складывалось удушающее преимущество хозяев. Радоя и Диас, не встречая сопротивления, начинали атаки «Сельты», а первый пас в системе Эдуардо Бериццо имеет важнейшее значение — он диктует темп. Второй эпизод должен закрепить понимание того, что происходило на поле: Пионе Систо, левый инсайд, получил мяч в позиции левого защитника, рванул в центр, три десятка метров бежал без опекуна и пробил в ближнюю девятку. Не попал. «Краснодару» повезло, как в целом везло и весь тайм.

Второй тайм начался с того, что хозяева забили. Один из лучших европейских исполнителей штрафных с расстояния 25+ метров Даниэль Васс пробил с любимой дистанции, мяч обошёл сначала стенку, затем ногу пытавшегося по-хоккейному подставиться Гвидетти и от штанги влетел в ворота. Вопросы к Крицюку были уместны. Открыв счёт, «Сельта» расслабилась и наконец начала играть в свой настоящий, слегка (на самом деле — не слегка) бешеный футбол с коллективной беготнёй за мячом и подкатами «с мясом».

И в этот момент «Краснодар» мог очень сильно облегчить себе жизнь. Классон сделал то, чего боятся многие российские футболисты: попытался нестандартно обыграть один в один, вышел из ситуации королем и забил мяч, который в первую очередь нужно назвать эффектным. Почти сразу швед мог обеспечить и второй гол для гостей, он неестественно выкрутил стопу, резко пробил по мячу, и получился идеальный пас на выход Рамиресу, но тому не хватило атакующих навыков, чтобы переиграть вратаря.

А дальше «Краснодар» перестал развивать своё весьма внезапное преимущество. Есть причины объективные: не все футболисты здоровы, Классон даже в чемпионате Швеции почти в каждом матче начинал уставать к 70-й минуте, вырубило в один момент Подберёзкина. Но есть и то, что объяснить сложно. Того менталитета, который есть у «Ростова», «быкам» не хватило (и в этом плане не зря Андреас Гранквист после гола Васса показывал своим игрокам: думайте, думайте!). Игорь Шалимов обязан знать, что, как бы ни говорили комментаторы матча, «Сельта» почти все свои матчи решает в последние 15 минут, доводя свое стремление не оставаться с ничьей до идеи фикс. «Краснодар» же именно в момент наступления «Сельта-тайм», с 75-й минуты, окончательно отдал сопернику мяч. И хозяева «Балаидоса» наказали за это неотвратимо: окончательно уставший Классон не побежал за Уго Мальо, тот подал без борьбы, и свежий Клаудио Бове перевисел оборону «Краснодара», не оставив шансов Крицюку.

1:2 — то, что по результату смотрится не так и плохо, на деле оставило весьма противоречивые впечатления. У «Краснодара» есть время на исправление ошибок (и выздоровление лидеров), но главное, чего нельзя делать в ответной встрече, если результат будет устраивать нас — отдавать «Сельте» мяч в ее самое комфортное время. Этот урок должен быть усвоен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сельта ФК Краснодар Лига Европы
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