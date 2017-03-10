«Когда не дают играть в стиле «Краснодара», действуем иначе»

Игорь Шалимов не выглядел разочарованным поражением от «Сельты» из-за гола на последних минутах.
— Мы удовлетворены результатом. Обидно, что пропустили на 89-й минуте и проиграли. В первом тайме были под очень серьёзным прессом, но не пропустили гол. Может, нам везло, да, но выдержали. Это позитивный момент. Пропустили во втором тайме со штрафного, но после ответного гола выровняли игру, могли забить и второй мяч. «Сельта» заслужила победу, конечно, но этот результат мы можем отыграть. Поэтому все объективно не так плохо.
— Почему оказались под прессом?
— «Сельта» играет дома, у них техничные, сильные футболисты, они хорошо держали мяч, создавали моменты. Мы просто немного не успевали.
— Что с Газинским?
— Зашивали ему голову после рассечения. Но, надеюсь, ничего серьёзного.
— Что показало МРТ Фёдора Смолова?
— Ближайший матч Фёдор вряд ли сыграет, насчёт ответного с «Сельтой» пока неясно.
— По итогам матча нельзя не обратиться к вопросу болельщиков и специалистов: неужели «Краснодар» меняет свой стиль?
— Что такое стиль?! Не понимаю. У «Краснодара» это мелкий и средний пас. Но давайте посмотрим, против кого мы играли, где мы играли и какой футбол исповедует соперник. В матчах, когда тебе не дают играть в твоем стиле, нужно действовать иначе. Иначе добиваться результата невозможно.
— Перед матчем вы сказали, что шансы 50 на 50…
— Я и сейчас так считаю. Нормальный счет, ответный матч мы играем дома. Такие команды, как «Сельта», ловят кураж именно дома, при поддержке трибун. Но ответный матч мы играем на своём стадионе и тоже будем исповедовать атакующий футбол. Пройти «Сельту» мы можем.
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо был настроен не менее оптимистично.
— «Сельта» весь матч атаковала. Всего два забитых гола – разочарование?
— Шансов и правда было много, особенно в первом тайме. Надо было прибавлять в начале второй половины, но мы упустили шансы, упустили время. К сожалению, «Краснодар» использовал один из немногих шансов. Думаю, мы заслуживали не только победы, но и большего. Рад, что отличился Бовю – он отличный игрок, и мяч придаст ему уверенность.
— Считаете, что усилили игру заменами?
— Да, считаю, что мы освежили атаку, поэтому забили гол. Конечно, счет 1:0 был бы более предпочтительным, но хочу напомнить, что мы отлично играем в гостях, поэтому минимальный отрыв не должен смущать.
— В ответном матче у «Краснодара» должны восстановиться несколько игроков. Вы понимали, что соперник играл хуже, чем может?
— Сложно сказать, плохо ли они сыграли. Может, мы им просто не дали выступить на высоком уровне. Верю, что мы просто были лучше «Краснодара» — быстрее, чётче. Сегодня мы победили, а проблемы соперника оставлю им.
— До первого матча вы говорили, что в паре нет фаворитов. Сейчас думаете так же?
— Да. Если бы мы забили больше, повторю, то да, перед ответной игрой оставалось бы серьёзное преимущество. Но по счёту расслабляться нельзя. Тем не менее я уверен, что мы выйдем из этой пары победителями.