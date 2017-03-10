«Когда не дают играть в стиле «Краснодара», действуем иначе»

не выглядел разочарованным поражением от «Сельты» из-за гола на последних минутах.— Мы удовлетворены результатом. Обидно, что пропустили на 89-й минуте и проиграли. В первом тайме были под очень серьёзным прессом, но не пропустили гол. Может, нам везло, да, но выдержали. Это позитивный момент. Пропустили во втором тайме со штрафного, но после ответного гола выровняли игру, могли забить и второй мяч. «Сельта» заслужила победу, конечно, но этот результат мы можем отыграть. Поэтому все объективно не так плохо.— «Сельта» играет дома, у них техничные, сильные футболисты, они хорошо держали мяч, создавали моменты. Мы просто немного не успевали.— Зашивали ему голову после рассечения. Но, надеюсь, ничего серьёзного.— Ближайший матч Фёдор вряд ли сыграет, насчёт ответного с «Сельтой» пока неясно.— Что такое стиль?! Не понимаю. У «Краснодара» это мелкий и средний пас. Но давайте посмотрим, против кого мы играли, где мы играли и какой футбол исповедует соперник. В матчах, когда тебе не дают играть в твоем стиле, нужно действовать иначе. Иначе добиваться результата невозможно.— Я и сейчас так считаю. Нормальный счет, ответный матч мы играем дома. Такие команды, как «Сельта», ловят кураж именно дома, при поддержке трибун. Но ответный матч мы играем на своём стадионе и тоже будем исповедовать атакующий футбол. Пройти «Сельту» мы можем.Главный тренер «Сельты»был настроен не менее оптимистично.— Шансов и правда было много, особенно в первом тайме. Надо было прибавлять в начале второй половины, но мы упустили шансы, упустили время. К сожалению, «Краснодар» использовал один из немногих шансов. Думаю, мы заслуживали не только победы, но и большего. Рад, что отличился Бовю – он отличный игрок, и мяч придаст ему уверенность.— Да, считаю, что мы освежили атаку, поэтому забили гол. Конечно, счет 1:0 был бы более предпочтительным, но хочу напомнить, что мы отлично играем в гостях, поэтому минимальный отрыв не должен смущать.— Сложно сказать, плохо ли они сыграли. Может, мы им просто не дали выступить на высоком уровне. Верю, что мы просто были лучше «Краснодара» — быстрее, чётче. Сегодня мы победили, а проблемы соперника оставлю им.— Да. Если бы мы забили больше, повторю, то да, перед ответной игрой оставалось бы серьёзное преимущество. Но по счёту расслабляться нельзя. Тем не менее я уверен, что мы выйдем из этой пары победителями.