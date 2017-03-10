Нужно больше голов! Как развлекаются команды в Лиге Европы

«Лион» – «Рома» — 4:2

«Шальке» – «Боруссия» М — 1:1

«Гент» – «Генк» — 2:5

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«Ростов» — «МЮ», «Сельта» — «Краснодар»… вам вчера вечером было явно не до АПОЭЛа с «Олимпиакосом». Тем не менее прошли ещё шесть матчей, участники которых тоже пытались как-то заинтересовать зрителей. В очном поединке встретились бельгийские клубы, немецкие тоже выясняли, кто сильнее. Неплохо поживает до боли знакомый нам всем «Андерлехт». В общем, было на что посмотреть, в том числе и в матче в Копенгагене.«Копенгаген» ни разу не потерял мяч до того, как открыл счёт против «Аякса». Получилось очень эффектно, хотя защита «Аякса» вызывает вопросы. Расмус Фальк получил мяч в штрафной и нанёс удар по сложной траектории. Потом команды обменялись голами, и «Аякс» уехал из Копенгагена с поражением. Хотя наиграл ещё на гол как минмиум.Матч «Лиона» с «Ромой» по статусу команд мог претендовать на Лигу чемпионов. И, вероятно, они обе там и окажутся в следующем сезоне. Матч между ними получился классным и очень насыщенным. Главное действующее лицо первого тайма – Муктар Дьякаби. Защитник «Лиона» головой замкнул передачу Рафаэла уже на девятой минуте. А через 10 минут он решил проявить верх гостеприимства, подарив гол «Роме»: на ровном месте потерял мяч, тот подобрал Мохамед Салах и выскочил один на один с вратарём.После этого «Лион» отошёл к своей штрафной, ограничиваясь контратаками. Команды создали ещё несколько моментов в первом тайме, а забили гости. «Рома» подала угловой, «Лион» отбился, но пошла атака вторым темпом, и Фасио замкнул подачу. Закономерно: «Рома» ближе к концу тайма забрала мяч и территорию и прижала хозяев к воротам.Во втором тайме матч заслужил статус ультраволевого. После того как «Рома» сравняла счёт и вышла вперёд, наступила очередь «Лиона». На второй минуте второго тайма Корентен Толиссо получил разрезающую передачу от Ляказетта и, не сближаясь с вратарём, пробил с линии штрафной. Большая часть тайма прошла на встречных курсах, могли забить и те, и другие. Но сделали это хозяева. Набиль Фекир сопровождаемый восхищёнными взглядами четырёх защитников, которые и не думали ему мешать, побродил с мячом по штрафной и пробил в дальний угол. Красиво.Но это был не конец. «Рома» помчалась отыгрываться. Создала опасный момент и пропустила парочку у собственных ворот. А уже в добавленное время Ляказетт, который провёл отличный матч, получил пас от Вальбуэна и бахнул в девятку. Ещё красивее.Единственное, что смущает, – способ празднования. Да, Ляказетт метко выстрелил, и показать, как он стреляет из лука, было довольно остроумно. Но только чем он стрелял? Что это за жест? Вроде бы, в кино Робин Гуд так гладил любимую стрелу, а не собственную макушку?Обе команды застряли в середине таблицы в Бундеслиге и серьёзно разочаровывают своих болельщиков. Вряд ли они делают ставку на лигу Европы – в этом турнире хватает и более явных претендентов на победу. Тем не менее дома «Шальке» был намного агрессивнее гостей. В три раза больше ударов по воротам (13 против 4), в два раза больше точных. Правда, пришлось отыгрываться после гола Хофманна. Но «Шальке» быстро справился, и получилось довольно неоднозначно. Форвард «Боруссии» Раффаэл получил по ногам, поднялся, получил толчок в спину – а пока его партнёры по команде пытались адаптироваться к новым правилам, хозяева организовали контратаку. Бургшталлер ювелирно ударил под дальнюю штангу и сравнял счёт. Второй тайм оказался намного менее интенсивным, и счёт устоял. Впрочем, количество ударов тоже не слишком изменилось. Хотя в концовке игроки «Шальке» устроили навал.Главное – не перепутать. В чемпионате Бельгии эти команды расположились по соседству: на седьмом и восьмом местах. Видимо, равенство не распространяется на матчи еврокубков, так как «Генк» оказался на голову сильнее. Четыре гола гости забили в первом тайме, вроде бы сняв вопрос об исходе пары. Хотя после «Барселоны» лучше не загадывать. «Генк» ответил своим голом. А во втором тайме веселье продолжилось. Хозяева не реализовали пенальти, зато забили с игры. Отличился Калифа Кулибали (почти Калиду Кулибали – как будто сходства в названиях команд недостаточно, даже игроки похожи на других игроков). Гости ответили своим голом. Итого семь голов. Зрители довольны.Эстебан Камбьяссо снова забивает в еврокубках! 36-летний аргентинец головой замкнул подачу с фланга. Впрочем, его гол не стал победным: «Бешикташ» отыгрался усилиями ещё одного небезызвестного футболиста, Венсана Абубакара (экс-игрок «Порту»). Вообще, в обеих командах хватает знакомых имён. Это и Али Сиссоко, и Марко Марин у «Олимпиакоса», и Раян Бабел, Талиска, Куарежма и Инлер у «Бешикташа». Наконец, кипрский АПОЭЛ не сдержал дома «Андерлехт». Ачеампонг на этот раз ничем не отметился, а победный гол провёл Станчу. Бельгия отлично чувствует себя в лиге Европы.