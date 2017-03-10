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175 лет назад 2016
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ФК «Краснодар»
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Егоров

Ожидания – ваши проблемы. Почему глупо критиковать Шалимова

Дмитрий Егоров – о явлении Карпина в Виго и незаслуженных нападках на «Краснодар» после поражения от «Сельты».
10 марта 2017, пятница. 10:00. Футбол
>>> «Когда не дают играть в стиле «Краснодара», действуем иначе»

— Что такое стиль? Я не понимаю! – раздраженно отвечал Игорь Шалимов на пресс-конференции. – Может, лучше посмотрите, где и с кем мы играли?..

Проверяем: с «Сельтой» в «Виго». Уступили 1:2, показав осторожный футбол – совсем не тот, к которому сами же так долго приучали. Отдали инициативу, не держали мяч на своей половине, бросали диагонали на единственного форварда – в общем, выдумывали все, что можно, лишь бы не оправдывать ожидания. Но в конкретном случае это и впрямь только ваши проблемы.

Для уверенных же, что «Краснодар» все-таки обязан был играть иначе, есть всего два понятных слова.

Во-первых, это «Сельта».

Команда, умеющая играть в атаке настолько хорошо, чтобы положить 4 мяча «Барсе» в домашнем матче. Команда, форвард которой Яго Аспас забивает в Ла Лиге на 2 больше, чем Гризман и всего на 4 меньше, чем Роналду. Команда, впечатляющая даже Валерия Карпина, о чем тот прямо скажет руководству «Краснодара» во время совместного просмотра матча «Барсы» с ПСЖ. И, наконец, команда, которая ловит кураж именно на своем стадионе.


«Сельта», возможно, — главная достопримечательность Виго. Этот тот самый гордый испанский трехсотысячник, где жители носят футболки своего клуба, а не грандов. И если вы в любой день выйдете на одну из узких улиц и поднимите голову вверх, то обязательно найдете прикрепленные к окнам голубые эмблемы.


Простое упоминание о России вызовет здесь яркую эмоцию с неименным словами: «Карпин», «Мостовой», «Царь» — возраст, пол и статус собеседника не будет иметь значения.


Любовь к «Сельте» и ее легендам здесь передается по наследству поколениями. Дети носят футболки с «Мостовым», а идущего на сектор для комментаторов Карпина обгоняют и просят о фото совсем юные девушки.


Здесь любят Валеру, любят «Сельту» и любят футбол. Именно поэтому слова об особенном кураже – не пустые.


«Сельта» двигалась и наседала примерно так, как и предполагал Карпин. С начала матча – в давление и контроль. С пятьюстами передачами за игру – почти в раза больше, чем у «Краснодара». С двумя классными голами, забитыми не из-за ошибок, а благодаря мастерству. В первом случае после удара со штрафного Крицюк не мог видеть полет мяча, потому в эпизод вмешался Гвидетти. Перед вторым голом, забитым на последней минуте, проход, навес, открывание и кивок головой также сошлись в идеальной связке.

>>> «Сельта-тайм». «Краснодар» не удержал ничью в Испании

В остальных эпизодах «Краснодар» держался благодаря воле и дисциплине, не позволив хозяевам создать хорошего задела перед ответным матчем. И если вы вдруг считаете, что команда Шалимова уже сейчас должна раскатывать клубы уровня «Сельты» в гостевых матчах, то вы как немного переоцениваете российский футбола, так и не понимаете масштаба проблем с составом у краснодарцев.
Игорь Шалимов, ФК «Краснодар»

Игорь Шалимов, ФК «Краснодар»

Фото: Reuters

Ведь второй ответ на критику – это потери.

Вы должны были видеть взбудораженные лица испанских журналистов, которые подходили к нам с распечаткой прошлогодней заявки «Краснодара» и просили вычеркнуть отсутствующих игроков. Мы замазывали правого защитника Калешина, чистого лидера и опорника Каборе, атакующего хавбека Измайлова, снайпера Смолова, лучшего ассистента, пока не способного играть в основе Мамаева, а еще Ари, Куасси, Ахмедова (все – ушли), Шишкина, Окриашвили и Быстрова (не заявленных), не набравших форму Жоазиньо и Петрова.

— Как они вообще будут играть? – смеялся парень из газеты «Фаро».
— Да мы сами не понимаем.

Бедные испанские журналисты, попытавшиеся обойтись без нашей помощи – выдумывали состав «Краснодара» как могли. Например, раздваивали оставшегося в Краснодаре Шишкина на Шиськина и Чичкина. Расстановку других игроков даже бессмысленно комментировать.


Серьезная и уважаемая «Марка» считала, что к матчу все еще успеет восстановиться Измайлов, а Калешину обнулят дисквалификацию. О существовании же Ильи Жигулева здесь вовсе не знал никто. Еще три месяца назад парень «возил» пузатых мужиков в Молдавии, а сейчас дебютировал в основе на Лиге Европы.

Любое фото с Жигулевым


Предыдущие рассуждения не говорят о том, что вышедшие игроки не соответствуют позициям и хуже играют футбол – это просто доказательство того, как бессмысленно следовать стилю, если ты потерял почти половину (включая самые яркие) вещей из гардероба.

— Считаю, что держать мяч и перекатывать его на своей половине в таком матче и привозить обрезы – это глупость, это не имеет общего с футболом, — добавил Шалимов чуть позже. – И в этом контексте признаю, да – стиль поменялся. Но в домашней игре мы собираемся владеть мячом и позиционно атаковать. Больше нас этим в России, на мой взгляд, даже сейчас никто не занимается.


Тренер «Краснодара» прав – у вас будет шанс критиковать и разочаровываться им и игрой команды только после второго матча, к которому, при счете 1:2, именно российский клуб подходит фаворитом. И эта предыстория вряд ли напоминает провал.

P.S. О самобичевании


Мы очень хорошо умеем критиковать себя самих и возвышать Европу. И о Виго я тоже мог бы написать много чего приятного. Например, о том, как поют трибуны – у нас так не могут.

Или о предматчевой атмосфере: когда девушки, мальчики, дедушки кричат и пьют пиво, и им не мешает полиция и антиалкогольные законы.


Еще можно сравнить поле на стадионе «Сельты» с ростовским, но давайте в этой ситуации лучше вспомним о краснодарском. На ответном матче в России точно будет аншлаг, билеты уже раскуплены – в Испании этим и не пахло. Болельщики придут на современный стадион, а не на разваливающийся снаружи монумент начала 80-х годов прошлого века. Они смогут купить и прочитать программку, которые в Виго перестали делать еще в прошлом году. А у прессы будет свой пресс-центр, который «Сельта» до сих пор не оборудовала.

Так что весьма натужное и выстраданное поражение 1:2 в гостях – это совсем не позор. Осторожная тактика в конкретном матче – не измена стилю. Наши тренеры – не обязательно физруки. А российский футбол, особенно в отдельных его проявлениях, — не такое уж дно. Какими бы ваши запросы и ожидания не были.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сельта ФК Краснодар Игорь Шалимов
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