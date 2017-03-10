Коэффициенты УЕФА: трёх команд в ЛЧ Россию лишит только чудо

Франция: «Барселона» отодвинула возвращение «большой пятёрки»
В последние годы клубы из Лиги 1 заметно сдали свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Италия, Англия, Испания и Германия оказались впереди с большим отрывом, а удел Франции – борьба с Португалией и Россией за пятую строчку.
В этом сезоне страна, некогда входившая в число сильнейших, начала возвращать свои позиции. На неделе французский результат текущего розыгрыша еврокубков перевалил за 12 баллов. Этот показатель для ассоциации стал лучшим за последние пять лет.
Всё могло быть и ещё лучше, если бы не одно обстоятельство, о котором вы прекрасно знаете. «Барселона» обыграла «ПСЖ» и, закрыв французскому клубу дорогу в четвертьфинал, лишила страну бонусного балла и возможных очков столичной команды в следующих стадиях.
«Лион», обыгравший в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рому» со счётом 4:2, остаётся одним из двух клубов из чемпионата Франции, которые продолжают борьбу на аренах Старого Света. Пока ещё сохраняет лигочемпионскую прописку «Монако», уступивший в первой половине двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити» — 3:5.
Португалия: ждать ли чуда от «драконов»?
Посчитать очки Португалии за прошедшую неделю в еврокубках с лёгкостью смог бы даже первоклассник. «Бенфика», победившая дома дортмундскую «Боруссию» со счётом 1:0, на выезде ожидаемо своё преимущество не удержала и благополучно распрощалась с турниром.
Теперь пиренейскую страну на европейской арене представляет одинокий «Порту», который, если кто-то вдруг забыл, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил дома «Ювентусу» — 0:2.
Многие начали поздравлять Россию с итоговой шестой строчкой по результатам сезона сразу же после вылета «Бенфики». Мы этого делать не будет. Просто скажем, что для того, чтобы обойти нашу страну, Португалии в лице «драконов» необходима выездная победа над итальянским грандом в три мяча или счёт 2:0 для перехода в дополнительное время. И две победы в последующих раундах, с учётом бонусных баллов за возможный выход в четвертьфинал и полуфинал. И это при том, что «Ростов» с «Краснодаром» свои ответные матчи проиграют.
Россия: пиррова победа?
Российские клубы с точки зрения математики выполнили свой недельный план лишь на четверть. Однако даже скромные две десятых балла, которые упали в таблицу после ничьей «Ростова» с «Манчестер Юнайтед», помогли увеличить отрыв от Португалии.
На данный момент в нашей копилке за сезон значатся 9,200 очка. Пока это худший результат за пять лет. Для того чтобы исправить эту ситуацию, в четвертьфинал Лиги Европы должен выйти хотя бы один из наших клубов.
И, даже несмотря на то что шестое место по итогам этого сезона у России практически в кармане, ценность еврокубковых баллов, добываемых «Ростовом» и «Краснодаром», никак не снижается. Ведь один футбольный год с не самым высоким общим результатом может стать тяжёлым грузом, который будет волочить за собой ассоциация на протяжении следующих четырёх лет.