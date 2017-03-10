Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Коэффициенты УЕФА: трёх команд в ЛЧ Россию лишит только чудо

Отрыв от Португалии увеличился ещё на две десятых балла. Разбираемся, кто, как и сколько очков принёс нашей стране и её конкурентам.