Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова»

Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова».