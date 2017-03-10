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175 лет назад 2016
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Валерий Карпин и Артём Дзюба
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Дзюба: как Карпин в роли комментатора? Я выключил звук

«Зенит» провёл открытую тренировку перед матчем с «Амкаром», Дзюба и Кокорин вспомнили матч «Барселоны» с «ПСЖ», Шатов показал «тики-таку».
10 марта 2017, пятница. 13:18. Футбол
В день открытых тренировок «Зенита» в Петербурге почти всегда портится погода. Утром, 10 марта, после нескольких тёплых и солнечных дней, в Северной столице начался снегопад. Игроки сине-бело-голубых, вышедшие на поле, были не слишком рады такой весне. Юрий Лодыгин скривил лицо, когда ногами угодил в самую лужу, а вот Олега Шатова холод не смущал — полузащитник в шортах отправился на пробежку. Шатов вообще был в приподнятом настроении.
В углу поля Олег и Юрий Жирков играли в короткий пас, и Шатов воскликнул: «Так у нас настоящая «тики-така»!». Легендарную игру «Барселоны» будут вспоминать ещё долго.

Не до веселья было только Николасу Ломбертсу. Не прошло и 10 минут, как бельгийский защитник покинул тренировку. «Рука болит», — грустным голосом пояснил Николас.

Главный тренер «Зенита», появившись на поле, первым делом поздоровался с журналистами и поинтересовался, с кем бы корреспонденты хотели пообщаться сегодня. Коллективно выбрали Артёма Дзюбу и Александра Кокорина. Мирча Луческу громко подозвал подопечных.

«Дзюба лууууучший», — затянул по-русски Доменико Кришито. Артём пытался увильнуть от разговора. «Я же недавно с прессой общался», — предпринял попытку Дзюба. «Ты же наш капитан!» — парировал Мистер. На лице нападающего сразу появилась улыбка, и он подошёл к камерам и диктофонам.

«Привет клоунам, которые оскорбляли меня после матча в Париже»


— Артём, как вам погода для марта?
— Мы привыкли при любой погоде тренироваться.

— Для игры весной искусственный газон на стадионе в Перми — это хорошо?
— Лучше играть на плохих травяных полях, чем на искусственных. Но в принципе такое происходит каждый год, мы справимся с этой проблемой.

— Что делать с неприступной обороной «Амкара»?
— Увидим в выходные. Мы об этом говорим и думаем. Понимаем, какой матч нас ждёт. Но мы должны привезти три очка.

— Вашего друга Дмитрия Белорукова там уже нет. Попроще будет?
— Да там нового привезли.

— Как реагируете на слухи об отставке Луческу?
— Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался. Я, вообще, в первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что кто-то об этом говорит. Мне с ним очень комфортно работается. За всех говорить не могу, но у меня с Луческу очень хорошие отношения.
Все знают, что ЦСКА может победить в последних десяти матчей и выиграть чемпионат. Теперь у «армейцев» другой стиль игры.

— Какими были ваши первые эмоции после матча «Барселона» — «ПСЖ»?
— После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу». Хотя при счёте 3:1 уже не особо верилось, что она сможет отыграться. А вот когда стало 5:1, я говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдёт в историю. У меня была только улыбка на лице.

— А матчи Лиги Европы смотрели в четверг?
— Вчера, конечно же, болели за наших ребят. Результаты приемлемы. «Ростову» с «МЮ» без Гацкана, Калачёва и Граната будет очень тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.

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— А матч «Краснодара» по российскому телевидению смотрели?
— Да, конечно.

— И как вам Карпин в роли комментатора?
— Честно говоря, выключил звук (улыбается).

Кокорин: «Зенит» может догнать «Спартак»


Капитан отправился на пробежку, а пришла очередь отвечать на вопросы Кокорину.

— Мы едем в Пермь за тремя очками, надо побеждать, — начал Александр. — Хотя «Амкар» очень хорошо играет дома, отлично обороняется. Это его конёк.
После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет.

— «Зениту» давно не удаётся победить в гостях. В чём причина?
— Да, Мистер обращал внимание на то, что мы тяжело играем в гостях и нам давно не удаётся там побеждать. Но это было из-за большого количества игр, матчи Лиги Европы были. Сейчас остался только чемпионат России, концентрируемся только на нём.

— Вас напрягают новости про вашу езду на машине?
— Нет, ничего не напрягает, давайте на тему футбола общаться.

— Вы боялись, что все свои мячи забьёте на сборах. В первой игре отличиться не удалось. Сглазили?
— Ничего страшного, что пока мне не удалось забить. Главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак». Кто будет забивать — не важно.

— Сможет ли «Зенит» догнать такой «Спартак»?
— У нас игра с ними, потом у красно-белых много тяжёлых матчей. Так что конечно можем.

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— ЦСКА по-прежнему претендент на золото?
— Все знают, что ЦСКА может победить в последних 10 матчах и выиграть чемпионат. Теперь у «армейцев» другой стиль игры. Тяжело, вообще, говорить за ЦСКА. Наверное, у них какие-то проблемы, раз играют от обороны. Трудно сказать.

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— Дзюба нам сказал, что вы не верили в «Барселону», а только он верил. Правда?
— Артём врёт, он вообще за «Реал» болеет. Артём и «Барса» — это несовместимые вещи. Враньё это всё.

— Что скажете об игре «Ростова» и «Краснодара» в Лиге Европы?
— Болел вчера за «Ростов», но нашей команде тяжело будет в Манчестере. «МЮ» в Ростове-на-Дону на таком поле было непривычно играть. «Краснодару» будет полегче, но вчера тоже тяжёлая игра была.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Валерий Карпин
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