«Про тренера «Анжи» знаю только, что он из женского футбола»

«Верю в тёплый приём на «Открытии»

Тигиев – человек новый, мы его пока не трогаем. Пусть осваивается, тренируется. Если понадобится что-то узнать, обязательно спросим – а он скажет.

«Анжи» выйдет против нас умирать»

ФК «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

В «Спартаке» важен каждый игрок, и Глушаков не исключение. Но кто бы ни вышел на месте Дениса, мы всегда играем 11 на 11.

Каррера: «Обид на Григоряна нет»

ФК «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Его приобретали, чтобы забивал. Адриано – классный форвард, а его статистика – лишнее тому подтверждение.

Первый после перерыва тур не повлиял на расклады в верхушке таблицы РФПЛ – «Спартак» по-прежнему опережает «Зенит» на пять очков. Однако теперь впереди красно-белых ожидает не 13, а 12 финалов. Ближайший состоится в Москве, а соперник – «Анжи», недавно вновь поменявший курс. Проблема матчей против таких оппонентов – никогда не знаешь, чего от них ждать, потому осторожность в высказываниях спартаковцев сегодня понять можно. Первым пообщаться с журналистами вышел новичок «Спартака»Первый вопрос к нему такой: насколько это правильно, когда футболист сразу же целует эмблему нового клуба?— Это выбор каждого игрока, — спокойно начал Самедов. — Сам даже и не задумывался по этому поводу перед прошлым матчем. Игра с «Краснодаром» обещала быть сложной, потому думал только о том, как бы победить.— Только то, что он пришёл из женского футбола.— Хочется верить, что приём будет тёплый, как в Краснодаре.— Считаю, что мог сыграть лучше, но не всё получилось на сто процентов. В первую очередь старался сыграть дисциплинированно. Верю, что дальше буду только прибавлять.— Сколько людей, столько и мнений. А нам лишь остаётся выходить на поле и стараться всегда достигать максимального результата.— Его приобретали, чтобы забивал. Адриано – классный форвард, а его статистика – лишнее тому подтверждение.— Оно, надеюсь, ждёт в конце сезона. Но встретили в команде просто потрясающе. Проблем с адаптацией возникнуть не могло.Таким же сфокусированным на предстоящем сопернике выглядел и вице-капитан– «Анжи» выйдет против нас не играть – умирать, — сразу же «рубанул» вице-капитан «Спартака».— В словах Романа есть резон, отчасти согласен. Но, повторюсь, против нас все соперники будут умирать на поле.— Не хотелось бы вообще это обсуждать. Кошмарная игра, не кошмарная… Мы должны только о себе думать и о своей игре.— Отношение ребят понравилось. Вышли и в первом же матче после зимнего перерыва, показали желание. Да, не всё получилось, игра вышла не идеальная, но и не плохая. Знаю, что приехавших болельщиков – которых было много – мы порадовали.— Нет, Тигиев – человек новый, мы его пока не трогаем. Пусть осваивается, тренируется. Если понадобится что-то узнать, обязательно спросим – а он скажет.сначала спросили о Глушакове, который получил травму в матче с «Краснодаром».— В «Спартаке» важен каждый игрок, и Глушаков не исключение, — сказал тренер. – Но кто бы ни вышел на месте Дениса, мы всегда играем 11 на 11, как я люблю говорить. Находимся в равных условиях с соперником.— В матче с «Краснодаром» он получил сильный удар по икроножной мышце. Повреждение не очень серьёзное, но мы решили не рисковать.— 80%, что не появится. Конечно, может случиться чудо, и он восстановится за оставшиеся два дня, но я не намерен рисковать здоровьем Адриано даже в этом случае. Лучше он пропустит один-два матча сейчас, чем месяц потом.— Какие секреты? Он – форвард, забивать голы – это его работа.— Ни о каких обидах и речи не может быть. «Спартак» — уже другая команда, мы много работали с тех пор и изменились.— Нет. Не могу себе представить, чтобы итальянский клуб претерпел столь серьёзные изменения за такой короткий срок.— Пока не думал над этим вопросом.— Мои мысли всегда заняты только каждым следующим матчем. В отличие от многих, кто считает «Анжи» проходным соперником для нас, уверен: если неправильно подойдём к воскресной игре, то всё может получиться сложнее, чем было с «Краснодаром» неделю назад.