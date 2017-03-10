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175 лет назад 2016
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Александр Самедов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Иван Ковалёв

«Про тренера «Анжи» знаю только, что он из женского футбола»

Каррера, Самедов, Ребров – о ничьей с «Краснодаром», матче с «Анжи» и травме Глушакова и Адриано.
10 марта 2017, пятница. 14:15. Футбол
Первый после перерыва тур не повлиял на расклады в верхушке таблицы РФПЛ – «Спартак» по-прежнему опережает «Зенит» на пять очков. Однако теперь впереди красно-белых ожидает не 13, а 12 финалов. Ближайший состоится в Москве, а соперник – «Анжи», недавно вновь поменявший курс. Проблема матчей против таких оппонентов – никогда не знаешь, чего от них ждать, потому осторожность в высказываниях спартаковцев сегодня понять можно. Первым пообщаться с журналистами вышел новичок «Спартака» Александр Самедов.

«Верю в тёплый приём на «Открытии»


Первый вопрос к нему такой: насколько это правильно, когда футболист сразу же целует эмблему нового клуба?

— Это выбор каждого игрока, — спокойно начал Самедов. — Сам даже и не задумывался по этому поводу перед прошлым матчем. Игра с «Краснодаром» обещала быть сложной, потому думал только о том, как бы победить.

Самедов: Старков сказал: «Ты делаешь ошибку». Но было поздно

— У «Анжи» всё новое, в том числе тренер. Что о нём знаете?
— Только то, что он пришёл из женского футбола.

— Вам впервые после возвращения предстоит выйти в домашней игре. Какого приёма ждёте?
— Хочется верить, что приём будет тёплый, как в Краснодаре.

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— Кстати, в том матче вы вообще не выглядели как новичок. В чём секрет?
— Считаю, что мог сыграть лучше, но не всё получилось на сто процентов. В первую очередь старался сыграть дисциплинированно. Верю, что дальше буду только прибавлять.
Тигиев – человек новый, мы его пока не трогаем. Пусть осваивается, тренируется. Если понадобится что-то узнать, обязательно спросим – а он скажет.

— Роман Широков сказал «Чемпионату», что «Спартаку» сейчас может помешать только «Спартак».
— Сколько людей, столько и мнений. А нам лишь остаётся выходить на поле и стараться всегда достигать максимального результата.

— В чём секрет Луиса Адриано? Почему бразилец забивает в каждом матче?
— Его приобретали, чтобы забивал. Адриано – классный форвард, а его статистика – лишнее тому подтверждение.

— Главное ваше впечатление от возвращения в родной клуб?
— Оно, надеюсь, ждёт в конце сезона. Но встретили в команде просто потрясающе. Проблем с адаптацией возникнуть не могло.

«Анжи» выйдет против нас умирать»


Таким же сфокусированным на предстоящем сопернике выглядел и вице-капитан Артём Ребров.

– «Анжи» выйдет против нас не играть – умирать, — сразу же «рубанул» вице-капитан «Спартака».
ФК «Спартак»

ФК «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

— Согласны с Широковым относительно того, что «Спартак» сам себе конкурент?
— В словах Романа есть резон, отчасти согласен. Но, повторюсь, против нас все соперники будут умирать на поле.

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— Матч ЦСКА – «Зенит» вышел кошмарным. Как оцените силу главных конкурентов после той игры?
— Не хотелось бы вообще это обсуждать. Кошмарная игра, не кошмарная… Мы должны только о себе думать и о своей игре.

— В ней что понравилось по матчу с «Краснодаром»?
— Отношение ребят понравилось. Вышли и в первом же матче после зимнего перерыва, показали желание. Да, не всё получилось, игра вышла не идеальная, но и не плохая. Знаю, что приехавших болельщиков – которых было много – мы порадовали.
В «Спартаке» важен каждый игрок, и Глушаков не исключение. Но кто бы ни вышел на месте Дениса, мы всегда играем 11 на 11.

— Тигиев только недавно играл в «Анжи». Спрашивали у него, как противостоять махачкалинцам?
— Нет, Тигиев – человек новый, мы его пока не трогаем. Пусть осваивается, тренируется. Если понадобится что-то узнать, обязательно спросим – а он скажет.

Каррера: «Обид на Григоряна нет»


Массимо Каррера сначала спросили о Глушакове, который получил травму в матче с «Краснодаром».

— В «Спартаке» важен каждый игрок, и Глушаков не исключение, — сказал тренер. – Но кто бы ни вышел на месте Дениса, мы всегда играем 11 на 11, как я люблю говорить. Находимся в равных условиях с соперником.


— Что с Луисом Адриано?
— В матче с «Краснодаром» он получил сильный удар по икроножной мышце. Повреждение не очень серьёзное, но мы решили не рисковать.

— Бразилец точно не появится на поле в воскресенье?
— 80%, что не появится. Конечно, может случиться чудо, и он восстановится за оставшиеся два дня, но я не намерен рисковать здоровьем Адриано даже в этом случае. Лучше он пропустит один-два матча сейчас, чем месяц потом.
ФК «Спартак»

ФК «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

— В чём его секрет? Бразилец забивает в каждом матче…
— Какие секреты? Он – форвард, забивать голы – это его работа.

— Александр Григорян, наставник «Анжи», руководил хабаровским СКА, когда он выбил вас из Кубка. Осталась обида на него?
— Ни о каких обидах и речи не может быть. «Спартак» — уже другая команда, мы много работали с тех пор и изменились.
Его приобретали, чтобы забивал. Адриано – классный форвард, а его статистика – лишнее тому подтверждение.

— «Анжи» изменился ещё больше. Возможно такое в Италии?
— Нет. Не могу себе представить, чтобы итальянский клуб претерпел столь серьёзные изменения за такой короткий срок.

Артём Ребров недавно говорил, что обрадовался, когда капитаном стал Глушаков. Кто же выйдет с повязкой против «Анжи»?
— Пока не думал над этим вопросом.

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— А над чем думали?
— Мои мысли всегда заняты только каждым следующим матчем. В отличие от многих, кто считает «Анжи» проходным соперником для нас, уверен: если неправильно подойдём к воскресной игре, то всё может получиться сложнее, чем было с «Краснодаром» неделю назад.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Спартак Александр Самедов Артём Ребров Массимо Каррера
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