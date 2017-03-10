«После матча за гаражами». Что Моуринью сказал Калачёву

Теории о том, что именно в концовке матча Моуринью сказал футболисту российской команды, становились всё интереснее:
В ход пошли даже шутки о том, как правильно пишется название родной страны Калачёва – «Беларусь» или «Белоруссия».
А ещё, похоже, Тимофей нравится Жозе гораздо больше, чем Месси.
Перед матчем в Ростове-на-Дону наставник «МЮ» жаловался на качество поля на стадионе «Олимп-2». Шутники сразу нашли, с чем сравнить газон на ростовской арене.
Те, кто не смог достать билет на матч с «МЮ» и увидеть именитого соперника вживую, довольствовались телетрансляцией. Но в креативности русскому человеку не откажешь, когда появляется желание посмотреть хороший матч на большом экране.
Златан Ибрагимович никому не отказывает в совместной фотографии и притягивает к себе таких колоритных болельщиков: