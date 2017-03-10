Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«После матча за гаражами». Что Моуринью сказал Калачёву

Что Моуринью сказал Калачёву? На что похож газон на стадионе в Ростове-на-Дону? Матч «Ростов» — «МЮ» — в обзоре соцсетей.