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175 лет назад 2016
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Артём Ребров
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«Друзья – те, кто с тобой одного цвета». «Спартак» ждёт «Анжи»

Зе Луиш прыгает на одной ноге, Мельгарехо бегает с пластырем, а Самедов говорит о поцелуях – открытая тренировка «Спартака» в Тарасовке.
10 марта 2017, пятница. 15:30. Футбол
Тарасовская перестройка. И речь в кои-то веки не про сам «Спартак». У него-то всё достаточно стабильно. А вот на железнодорожной станции «Тарасовская» кипит работа. Местным жителям обещают новый перрон.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

А вот легендарной палатки со свежей выпечкой больше при станции нет. Именно здесь продавалась булочка «хрюшка с яблоками», которая была особенно популярна из-за близости базы лидеров РФПЛ. Долгие годы у коллег была традиция съедать по такой плюшке с мордой порося.

При входе на базу «Спартака» сразу понимаешь, как люди помешаны на цветах. Красным и белым выполнено практически всё – от забора базы до занавесок в корпусе.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Более того, даже телевизионщики приезжают с дорогущей камерой Red (красный – в переводе с английского).
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Ещё одна деталь. Чувствуется, что в «Спартаке» всегда хватало бразильцев. В Тарасовке вторым официальным языком можно считать именно португальский, а не английский. Вот такая табличке висит при входе в один из кабинетов.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Многие футболисты выходят на матчи и крестятся. Нападающий Зе Луиш пошёл дальше. Он даже перед обычной тренировкой крестится. А на поле португалец заходит, прыгая на левой ноге. Смотрится весьма забавно.


Сама тренировка открыта для журналистов лишь на 15 минут. Всё это время футболисты тренируются на дальнем конце поля. Разглядеть что-то существенное трудно. Разве что у Мельгарехо ещё не зажила рассеченная бровь. На занятие он выходит с пластырем над глазом. Главное, что надо знать о сегодняшнем занятии, – на нём отсутствовали Глушаков и Луис Адриано. Они с очень большой вероятностью не сыграют против «Анжи» в воскресенье. Глушакова так точно не будет по словам главного врача команды Михаила Вартапетова. «Должно случиться чудо, чтобы Луис Адриано сыграл против «Анжи», – так говорит после тренировки Каррера про второго отсутствующего футболиста.


Зато в состав наверняка вернётся Промес. В Краснодаре он не играл из-за дисквалификации. При отсутствии Луиса Адриано, судя по всему, почти наверняка сыграет Зе Луиш. Ему есть что доказывать, учитывая, что его прямой конкурент забивает в каждом матче.

>>> Зе Луиш: «Если кто-то предложит сдать матч, отвечу: «Пошёл к черту!»

После окончания тренировки к журналистам выходят два футболиста: вратарь Артём Ребров и полузащитник Александр Самедов. Хавбеку с ходу задают несколько вопросов про поцелуй ромбика. Могу только догадываться, насколько ему надоело об этом говорить, но футболист максимально корректен.

– В Краснодаре вы провели первый матч после возвращения в «Спартак». Не думали перед игрой о том, чтобы поцеловать ромбик на поле? Как к этому относитесь?
– Отношусь нормально, – ответил Самедов. – У каждого свой выбор. Мыслей о том, чтобы целовать, у меня не было. Главное, чтобы победили.

– Скоро матч с «Локомотивом». Для вас принципиально забить бывшей команде? В этой игре будете целовать ромбик, если забьёте? – не унимался бородатый репортер.
– Для меня принципиальна игра против «Анжи». Потом будем думать о «Локомотиве».

– В это воскресенье вас ждёт первая домашняя игра на «Открытие Арене». Какой встречи ждёте со стороны спартаковских болельщиков?
– Хочется верить, что будет хорошая встреча. Это всё, что я могу сказать по этому поводу.


Похоже, что Александру Самедову уже не так много чего осталось рассказать журналистам после мощной беседы в редакции «Чемпионата».

>>> Самедов: Старков сказал: «Ты делаешь ошибку». Но было поздно


Вслед за Самедовым к представителям СМИ приходит Ребров. Кажется, у этого человека не бывает плохого настроение. Хотя нет. Бывает, конечно. Но явно не сегодня, когда «Спартак» лидирует в чемпионате с отрывом в пять очков.

– «Анжи» уже просматривали?
– Конечно, разбирали соперника на теоретическом занятии. И завтра ещё будем изучать. Против нас все умирают, бьются.

– В «Анжи» много бывших спартаковцев.
– Мы можем с кем-то пообщаться из ребят, но со стартовым свистком всё это уходит на задний план. Друзья – только те, кто с тобой одного цвета. Остальные не враги, но соперники, которых нужно обыгрывать.


>>> Ребров: он с левой хлобысь – и всё! Я даже испугаться не успел
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи ФК Спартак Александр Самедов
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