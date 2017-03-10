«Друзья – те, кто с тобой одного цвета». «Спартак» ждёт «Анжи»

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
А вот легендарной палатки со свежей выпечкой больше при станции нет. Именно здесь продавалась булочка «хрюшка с яблоками», которая была особенно популярна из-за близости базы лидеров РФПЛ. Долгие годы у коллег была традиция съедать по такой плюшке с мордой порося.
При входе на базу «Спартака» сразу понимаешь, как люди помешаны на цветах. Красным и белым выполнено практически всё – от забора базы до занавесок в корпусе.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
Более того, даже телевизионщики приезжают с дорогущей камерой Red (красный – в переводе с английского).
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
Ещё одна деталь. Чувствуется, что в «Спартаке» всегда хватало бразильцев. В Тарасовке вторым официальным языком можно считать именно португальский, а не английский. Вот такая табличке висит при входе в один из кабинетов.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"
Многие футболисты выходят на матчи и крестятся. Нападающий Зе Луиш пошёл дальше. Он даже перед обычной тренировкой крестится. А на поле португалец заходит, прыгая на левой ноге. Смотрится весьма забавно.
Сама тренировка открыта для журналистов лишь на 15 минут. Всё это время футболисты тренируются на дальнем конце поля. Разглядеть что-то существенное трудно. Разве что у Мельгарехо ещё не зажила рассеченная бровь. На занятие он выходит с пластырем над глазом. Главное, что надо знать о сегодняшнем занятии, – на нём отсутствовали Глушаков и Луис Адриано. Они с очень большой вероятностью не сыграют против «Анжи» в воскресенье. Глушакова так точно не будет по словам главного врача команды Михаила Вартапетова. «Должно случиться чудо, чтобы Луис Адриано сыграл против «Анжи», – так говорит после тренировки Каррера про второго отсутствующего футболиста.
Зато в состав наверняка вернётся Промес. В Краснодаре он не играл из-за дисквалификации. При отсутствии Луиса Адриано, судя по всему, почти наверняка сыграет Зе Луиш. Ему есть что доказывать, учитывая, что его прямой конкурент забивает в каждом матче.
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После окончания тренировки к журналистам выходят два футболиста: вратарь Артём Ребров и полузащитник Александр Самедов. Хавбеку с ходу задают несколько вопросов про поцелуй ромбика. Могу только догадываться, насколько ему надоело об этом говорить, но футболист максимально корректен.
– В Краснодаре вы провели первый матч после возвращения в «Спартак». Не думали перед игрой о том, чтобы поцеловать ромбик на поле? Как к этому относитесь?
– Отношусь нормально, – ответил Самедов. – У каждого свой выбор. Мыслей о том, чтобы целовать, у меня не было. Главное, чтобы победили.
– Скоро матч с «Локомотивом». Для вас принципиально забить бывшей команде? В этой игре будете целовать ромбик, если забьёте? – не унимался бородатый репортер.
– Для меня принципиальна игра против «Анжи». Потом будем думать о «Локомотиве».
– В это воскресенье вас ждёт первая домашняя игра на «Открытие Арене». Какой встречи ждёте со стороны спартаковских болельщиков?
– Хочется верить, что будет хорошая встреча. Это всё, что я могу сказать по этому поводу.
Похоже, что Александру Самедову уже не так много чего осталось рассказать журналистам после мощной беседы в редакции «Чемпионата».
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Вслед за Самедовым к представителям СМИ приходит Ребров. Кажется, у этого человека не бывает плохого настроение. Хотя нет. Бывает, конечно. Но явно не сегодня, когда «Спартак» лидирует в чемпионате с отрывом в пять очков.
– «Анжи» уже просматривали?
– Конечно, разбирали соперника на теоретическом занятии. И завтра ещё будем изучать. Против нас все умирают, бьются.
– В «Анжи» много бывших спартаковцев.
– Мы можем с кем-то пообщаться из ребят, но со стартовым свистком всё это уходит на задний план. Друзья – только те, кто с тобой одного цвета. Остальные не враги, но соперники, которых нужно обыгрывать.
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