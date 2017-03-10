Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Друзья – те, кто с тобой одного цвета». «Спартак» ждёт «Анжи»

Зе Луиш прыгает на одной ноге, Мельгарехо бегает с пластырем, а Самедов говорит о поцелуях – открытая тренировка «Спартака» в Тарасовке.