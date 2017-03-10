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175 лет назад 2016
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Виталий Мутко
Фото: РИА Новости
Текст: Константин Столбовский

«Ноу ассоциэйшн». Как Мутко оказался лишним в ФИФА

В апреле 2015-го Россия лишилась членства в исполкоме УЕФА, в апреле 2017-го, вероятно, простится с исполкомом ФИФА. Что бы это значило?
10 марта 2017, пятница. 16:00. Футбол
Исполком ФИФА с недавних пор именуется советом, но хрен редьки не слаще: президент РФС Виталий Мутко фактически лишился права представлять Россию (так-то можно взять и шире – Европу) в высшем органе мировой футбольной власти.

Официальные источники информацию пока не подтверждают, но люди, которые в теме, её и не ждут. Расклад, к сожалению, давно понятен: 41-й конгресс УЕФА, который пройдёт 5 апреля в Хельсинки, не станет рекомендовать кандидатуру Виталия Мутко вышестоящим товарищам. Процедура примет формальный характер: четыре кандидата – четыре мандата. Виталий Мутко проверку не прошёл.

Пятый оказался лишним.

Почему это произошло?


Юридически всё достаточно просто: членство Виталия Мутко в совете ФИФА противоречит одному из фундаментальных принципов ФИФА. Любое вмешательство государственных структур в дела футбольные «большая контора» рассматривает как посягательство на собственные права и свободы.
Ни у кого нет права давить на футбол – будь ты хоть НАТО, хоть МОК, хоть сам Джордж Сорос. Такие же права и свободы дарованы, разумеется, национальным ассоциациям. В рамках этой нормы ФИФА действует максимально жёстко – вплоть до приостановления членства и отлучения от участия в официальных турнирах.

Когда общественную (по форме) организацию РФС в сентябре 2015 года возглавил действующий на тот момент министр спорта, ФИФА сделала брови домиком: вы серьёзно? В октябре 2016 года министром стал Павел Колобков, и это был бы шаг навстречу, если бы не одно «но»: Виталий Мутко ушёл на повышение, заняв пост вице-премьера правительства РФ. Нужно, согласитесь, очень постараться, чтобы не усмотреть в такой схеме прямой связи РФС с государством. Точнее сказать – прямой зависимости.

У ФИФА, в сущности, не осталось выбора – «конторе» брошен вызов, она просто обязана реагировать. Ну вот вам и реакция: футбольная Россия лишена права голоса при обсуждении ключевых вопросов современности. Пока так.
После 2018-го, когда государство опять потеряет интерес к футболу, властью можно будет поделиться. И даже нужно.

>>> Противники — противные? Кому не нравится вице-премьер Мутко

Зачем мы это делаем?


Вопрос, на который нет ответа. Но есть две версии.

Первая. Авторитет и влияние – два главных инструмента, которые снабжают членство в совете ФИФА и исполкоме УЕФА практическим смыслом. Последним авторитетным и влиятельным послом России в мире большой футбольной политики был Вячеслав Колосков, который действительно «решал вопросы». О Сергее Фурсенко в этой связи даже вспоминать не стоит, Виталию Мутко, ей-богу, не до этого – у него дома столько забот, что хоть на части разорвись.

Иными словами, членство России во всех этих советах-исполкомах давно обрело формальный характер, а чтобы вернуть былые позиции, нужно быть Колосковым и посвятить набору политического веса всю свою жизнь. России во власти нет давным-давно. Кресло и микрофон есть, а голоса – нет. Ну и какой тогда смысл вот именно сейчас париться? Жизнь – она одна, и если не можешь изменить ситуацию – измени отношение к ней.
России во власти нет давным-давно. Кресло и микрофон есть, а голоса – нет.

Вторая. Виталий Мутко долго думал, много советовался со старшими товарищами и сделал, конечно, осознанный выбор. Оставить пост президента РФС именно в это непростое время оказалось выше его сил и возможностей, ибо вход, как известно, стоит рубль, а выход – два и больше. Вот после 2018-го, когда государство опять потеряет интерес к футболу, властью можно будет поделиться. И даже нужно. Придёт, пожалуй, время посадить в РФС крепкого хозяйственника, сделать строгий вид и поставить задачу вернуться на оставленные позиции.

Россия – великая страна, негоже ей терять лицо.

Что дальше?


Прочь панику, но давайте будем начеку, потому что враг не дремлет. Враг разрабатывает в своих лабораториях самые коварные сценарии ущемления России. Вплоть до апокалиптических. Приостановление членства РФС в ФИФА в целях дальнейшего отъёма чемпионата мира – один из них, и далеко не факт, что мировое зло уже смирилось с неизбежным. Какой-никакой, но рычаг есть, раскачать ситуацию можно.
Не верите? Я тоже. Продолжаем наблюдение.

Какой будет публичная реакция?


А вот примерно такой.

— Никаких сложностей в этой связи не возникнет. Свой футбол нужно развивать самим – ни ФИФА, ни УЕФА здесь нам не помощники. А каких-то проблем с коммуникацией возникнуть не должно. Возможно, мне придётся больше ездить на исполкомы УЕФА, уделять этому больше внимания. Но, повторюсь, проблемы в этом я не вижу. Это исключительно вопрос времени.

Сказано давно, два года назад, когда нас выдавили из УЕФА. Виталий Мутко не склонен к рефлексии, он вам не мягкая игрушка, он умеет держать удар.

И вообще: война – фигня, главное – манёвры.

>>> Тест. Можете ли вы говорить по-английски, как Виталий Мутко?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Мутко РФС ФИФА
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