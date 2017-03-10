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«Ноу ассоциэйшн». Как Мутко оказался лишним в ФИФА

В апреле 2015-го Россия лишилась членства в исполкоме УЕФА, в апреле 2017-го, вероятно, простится с исполкомом ФИФА. Что бы это значило?