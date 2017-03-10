«Зенит» победит или умрёт. Прогнозы на 19-й тур РФПЛ

Владимир Пономарёв угадал счёт матча ЦСКА — «Зенит», разницу во встрече «Анжи» — «Рубин» и исходы встреч «Томь» — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Локомотив». Итого — 10 баллов.
Представитель «Чемпионата» Сергей Титов предсказал разницы в играх ЦСКА – «Зенит» и «Анжи» – «Рубин», а также исходы встреч «Томь» – «Ростов» и «Оренбург» – «Арсенал». Сумма — 8 очков.
А вот команда читателей неожиданно провалилась, показав один из худших результатов в сезоне. Neo13
сумел угадать только два исхода («Оренбург» — «Арсенал» и «Анжи» — «Рубин»).
Таблица худших результатов
Pavelind — 0 (4-й тур)
Марк Бессонов — 1 (4-й тур)
Кирилл Хаит — 1 (8-й тур)
Neo13 — 2 (18-й тур)
Никита Кузин — 2 (13-й тур)
Вячеслав Булавин — 2 (13-й тур)
Евгений Кустов — 2 (5-й тур)
filosof-23 — 3 (14-й тур)
valik87 — 4 (13-й тур)
Данила Игнатов — 4 (11-й тур)
Таблица после 18-го тура
Специалисты — 194
Читатели — 155
Журналисты — 145.
ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:
«Арсенал» – «Урал» – 0:0
Поставлю на ничью 0:0. Команды равны по силам. Нас ждёт напряжённая игра, в которой зрители голов не увидят.
«Уфа» – «Крылья Советов» – 1:0
Поставлю на победу «Уфы», потому что команда Сергея Семака удачно начала весенний период. Удача от них не отвернётся и в домашнем матче с «Крыльями Советов».
ЦСКА – «Томь» – 2:0
ЦСКА – явный фаворит в этой паре. Но такого разгрома, как был в Ростове-на-Дону, ждать не стоит. «Томь» более ответственно подойдёт к матчу, но всё равно проиграет.
«Рубин» – «Оренбург» – 2:1
По индивидуальным качествам «Рубин» сильнее «Оренбурга», к тому же играет дома. Победа казанцев – 2:1.
«Амкар» – «Зенит» – 0:2
«Зенит» победит, хотя у петербуржцев в Перми всегда получаются сложные матчи. Но сейчас команде Мирчи Луческу отступать некуда – нужно побеждать, чтобы не отпустить лидера далеко.
«Спартак» – «Анжи» – 2:0
У «Спартака» отличные шансы на чемпионство, и в таких условиях такие команды, как «Анжи», нужно побеждать. Красно-белые показали хорошую игру в Краснодаре. Думаю, махачкалинцев они победят.
«Ростов» – «Терек» – 1:1
Самый сложный матч для прогноза в этом туре. После Лиги Европы «Ростов» наверняка выйдет в смешанном составе, и «Терек» может этим воспользоваться. Поставлю на ничью.
«Локомотив» – «Краснодар» – 1:1
Команды равны по силам. «Локомотив» приложит максимум усилий для того, чтобы забраться как можно выше в таблице, но обыграть команду Игоря Шалимова «железнодорожникам» не удастся.
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ
Rezo1977 (Махачкала):
«Арсенал» — «Урал» — 0:1
Екатеринбуржцы класснее «Арсенала» и возьмут три очка на выезде.
«Уфа» — «Крылья Советов» — 1:1
«Уфа» очень хороша на выезде, что доказала в прошлом туре, но дома всё гораздо хуже. 2 победы, 4 ничьи, 2 поражения. Ставлю на самый популярный для уфимцев исход.
ЦСКА — «Томь» — 4:0
Здесь весь вопрос в том, сколько «армейцы» забьют.
«Рубин» — «Оренбург» — 1:0
У «Рубина» неплохие еврокубковые перспективы, более классный состав и преимущество своего поля.
«Амкар» — «Зенит» — 1:2
«Амкар» в этом сезоне очень хорош и может дать бой любому. Даст и сейчас «Зениту», но всё-таки уступит. Для питерцев потеря очков в этом матче может означать потерю шансов на чемпионство.
«Спартак» — «Анжи» — 2:1
«Спартак» сильнее по всем параметрам и должен брать три очка.
«Ростов» — «Терек» — 0:1
«Ростов» потратил слишком много сил в матче с «МЮ», а «Терек» очень зол после домашнего поражения.
«Локомотив» — «Краснодар» — 2:1
Команды разделяет всего три очка, хотя «Локомотив» 10-й, а «Краснодар» четвёртый. «Локо» поймал кураж и играет дома, а «быки» устали после трудного матча в Испании. Ставлю на «железнодорожников».
ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ
Самвел Авакян, главный редактор «Чемпионата»:
«Арсенал» — «Урал» — 1:0
Туляки провели серьёзную для своего уровня селекцию. Ставлю на минимальную победу хозяев.
«Уфа» — «Крылья Советов» — 2:0
И в этой паре фаворитом выглядят хозяева. «Крыльям» же, похоже, не избежать участи команды, борющейся за выживание.
ЦСКА — «Томь» — 3:0
То, что «Томь» обречена, сомнений нет даже в Томске. А для «армейцев» эта игра как никогда кстати: после блёклой игры в атаке против «Зенита» в предыдущем туре у подопечных Гончаренко появится возможность не только взять три лёгких очка, но и набраться уверенности в своих силах.
«Рубин» — «Оренбург» — 2:0
Ещё одна игра, в которой выиграют хозяева, — «Рубин» явно сильнее.
«Амкар» — «Зенит» — 1:1
Рискну поставить на ничью. Против «Амкара» непросто всем командам, даже таким мощным, как «Зенит».
«Спартак» — «Анжи» — 2:0
У красно-белых после дисквалификации должен вернуться в состав Промес, что ещё более усилит атакующую мощь «Спартака». А вот в обороне хозяева, думаю, сыграют без ошибок.
«Ростов» — «Терек» — 1:1
Ростовчане, думается, поберегут силы для ответной игры с «МЮ». Ничья, скорее всего, удовлетворит обе команды.
«Локомотив» — «Краснодар» — 0:1
Даже без Смолова краснодарцы представляют грозную силу. Что до «Локо», то в этом году команда вряд ли будет бороться за серьёзные задачи.