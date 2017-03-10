Шалимов: смена стиля? Нам вообще-то нужно побеждать

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— Мне вообще не нравится это слово – «стиль», — сердится Шалимов. Мы разговариваем с ним ближе к полуночи, но вопрос об изменении игровой структуры вызывает у него такую же эмоциональную реакцию, как на пресс-конференции после поражения от «Сельты».
— Но если вам удобно считать, что был какой-то стиль, то сейчас он поменялся, — с выдохом признаёт тренер «Краснодара». – Хотя для нас важно, что мы по-прежнему проводим время в позиционной атаке и делаем это чуть ли не продолжительнее всех в Премьер-Лиге. Но данный компонент игры очень сложен, потому что даже большие команды создают при нём очень мало моментов. А мы пытаемся, хотим. Всегда выдвигаемся вперёд, встречаем, а садимся на свою половину, только если соперник заставляет. «Спартак» и «Сельта», например, просто не дают играть в такой футбол, матчи с ними получаются открытыми, быстрыми.
— Постоянно держать мяч с ними очень опасно?
— Не просто очень опасно. Под организованным прессингом да ещё и в матчах против таких команд держать мяч на своей половине глупо. Если ты обрезаешь, привозишь голы — это вообще не футбол, не игра на результат. А нам вообще-то нужно побеждать.
— Тем не менее «Краснодар» пропускает семь голов в последних трёх матчах.
— Три было от «Урала», но об этом матче вообще говорить не хочу. Проблема в другом — мы вообще больше половины голов пропускаем со стандартов. А среди остальных 80 процентов как раз после обрезов при позиционных атаках. Но, повторю, мы продолжим использовать и улучшать этот компонент.
— Гол от «Сельты» на последней минуте не результат обреза. Он вас потряс?
— Не потряс. Просто обидно было. Но это тот случай, когда никто не виноват.
— Гол на 89-й минуте – потрясение?
— Обидно. Если бы мы ошиблись, был бы отдельный разговор, но «Сельта» забила тот редкий гол, когда никто не виноват. Подача, скоростное открывание, удар – всё было сделано идеально. Они, наверное, наиграли на победу. Хотя три-четыре минуты можно было продержаться… Хотя почему продержаться – мне казалось, что после гола «Краснодар» владел инициативой, а соперник чуть расстроился.
— Что вообще изменилось перед вторым таймом, который «Краснодар» провёл сильнее?
— Ничего. Всё было логично. Мы понимали, что «Сельта» при своей публике будет действовать максимально активно в самом начале – и эти 15-30 минут нужно было выдержать. Мы перетерпели, где-то с везением, но не пропустили. А потом испанцы уже чуть подустали: невозможно играть в столь высоком темпе весь матч.
— Тренер «Сельты» Бериццио сказал, что в гостях его команда играет не хуже, чем дома.
— Я в этом не уверен. Обычно такие клубы с такой быстрой, хорошей игрой в пас получают кураж при своих трибунах. Я смотрел матч с «Шахтёром» в Украине. «Сельта» хоть и выиграла, но точно не владела инициативой и допустила много моментов у своих ворот.
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— В целом соперник вас впечатлил?
— Честно – да. Не знаю, что будет в «Краснодаре», но дома они сильно выступили. С «Шахтёром» и «Эспаньолом», повторю, всё было не так. Хотя, может, здесь и от нас многое зависело.
— Казалось, что «Краснодар» вообще с трудом собрал состав, используя футболистов на несвойственных позициях.
— Единственной незапланированной потерей был Смолов. Калешин и Каборе пропускали матч из-за перебора жёлтых. Мы схему не меняем, определяя чёткие требования на каждую позицию, поэтому каждый игрок знает, что ему делать при обороне и атаке. В тех, кто вышел на поле, у меня сомнений не было. Тот же Жигулев хорошо себя показывал и заслужил место в составе. При этом вы сами понимаете, что в запасе было всего пять полевых игроков. Причём Мамаев, Петров и Жо только восстановились от травм и не готовы играть весь матч.
— Вы говорите об уверенности, но Вандерсон в последнее время чаще играл на фланге атаки, а не в центре, а Мартынович вряд ли кем-то рассматривался как крайний защитник.
— Но оба очень хорошо справились. Вообще, я не хотел бы заострять внимание на действиях отдельных игроков.
— Тренер «Сельты» громко заявил об уверенности в победе. Что ответите?
— Что он молодец. Наверное, это правильный подход для мотивации футболистов. Но всё будет ясно только через неделю.
— Вы бы вообще изменили что-то перед матчем с «Сельтой»?
— Все молодцы, сыграли нормально, из футболистов основы сильно никто не выпал, и замены, считаю, были произведены вовремя. Так что оставил бы всё как есть.
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