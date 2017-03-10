Шалимов: смена стиля? Нам вообще-то нужно побеждать

— Мне вообще не нравится это слово – «стиль», — сердится Шалимов. Мы разговариваем с ним ближе к полуночи, но вопрос об изменении игровой структуры вызывает у него такую же эмоциональную реакцию, как на пресс-конференции после поражения от «Сельты».— Но если вам удобно считать, что был какой-то стиль, то сейчас он поменялся, — с выдохом признаёт тренер «Краснодара». – Хотя для нас важно, что мы по-прежнему проводим время в позиционной атаке и делаем это чуть ли не продолжительнее всех в Премьер-Лиге. Но данный компонент игры очень сложен, потому что даже большие команды создают при нём очень мало моментов. А мы пытаемся, хотим. Всегда выдвигаемся вперёд, встречаем, а садимся на свою половину, только если соперник заставляет. «Спартак» и «Сельта», например, просто не дают играть в такой футбол, матчи с ними получаются открытыми, быстрыми.— Не просто очень опасно. Под организованным прессингом да ещё и в матчах против таких команд держать мяч на своей половине глупо. Если ты обрезаешь, привозишь голы — это вообще не футбол, не игра на результат. А нам вообще-то нужно побеждать.— Три было от «Урала», но об этом матче вообще говорить не хочу. Проблема в другом — мы вообще больше половины голов пропускаем со стандартов. А среди остальных 80 процентов как раз после обрезов при позиционных атаках. Но, повторю, мы продолжим использовать и улучшать этот компонент.— Не потряс. Просто обидно было. Но это тот случай, когда никто не виноват.— Обидно. Если бы мы ошиблись, был бы отдельный разговор, но «Сельта» забила тот редкий гол, когда никто не виноват. Подача, скоростное открывание, удар – всё было сделано идеально. Они, наверное, наиграли на победу. Хотя три-четыре минуты можно было продержаться… Хотя почему продержаться – мне казалось, что после гола «Краснодар» владел инициативой, а соперник чуть расстроился.— Ничего. Всё было логично. Мы понимали, что «Сельта» при своей публике будет действовать максимально активно в самом начале – и эти 15-30 минут нужно было выдержать. Мы перетерпели, где-то с везением, но не пропустили. А потом испанцы уже чуть подустали: невозможно играть в столь высоком темпе весь матч.— Я в этом не уверен. Обычно такие клубы с такой быстрой, хорошей игрой в пас получают кураж при своих трибунах. Я смотрел матч с «Шахтёром» в Украине. «Сельта» хоть и выиграла, но точно не владела инициативой и допустила много моментов у своих ворот.— Честно – да. Не знаю, что будет в «Краснодаре», но дома они сильно выступили. С «Шахтёром» и «Эспаньолом», повторю, всё было не так. Хотя, может, здесь и от нас многое зависело.— Единственной незапланированной потерей был Смолов. Калешин и Каборе пропускали матч из-за перебора жёлтых. Мы схему не меняем, определяя чёткие требования на каждую позицию, поэтому каждый игрок знает, что ему делать при обороне и атаке. В тех, кто вышел на поле, у меня сомнений не было. Тот же Жигулев хорошо себя показывал и заслужил место в составе. При этом вы сами понимаете, что в запасе было всего пять полевых игроков. Причём Мамаев, Петров и Жо только восстановились от травм и не готовы играть весь матч.— Но оба очень хорошо справились. Вообще, я не хотел бы заострять внимание на действиях отдельных игроков.— Что он молодец. Наверное, это правильный подход для мотивации футболистов. Но всё будет ясно только через неделю.— Все молодцы, сыграли нормально, из футболистов основы сильно никто не выпал, и замены, считаю, были произведены вовремя. Так что оставил бы всё как есть.