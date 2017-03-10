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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Василий Березуцкий
Фото: Reuters
Текст: Олег Лысенко

Здесь был Вася. Почему Березуцкий уходит из сборной

На полпути между Евро-2016 и Кубком конфедераций сборная теряет уже второго основного защитника – следом за Игнашевичем уходит Березуцкий.
10 марта 2017, пятница. 20:15. Футбол
Вот так, тихо и буднично, уходит эпоха. Игнашевич, Березуцкий – год назад без этих фамилий нельзя было представить сборную. Решительно невозможно. Они были таким же незыблемым символом российской обороны, как куранты для Спасской башни. Или Петропавловская крепость, воплощённая в камне надёжность, для Санкт-Петербурга. Менялись тренеры на скамейке, таблички на кабинетах Дома футбола и места в рейтинге ФИФА. Приходили-уходили футболисты, а эти трое оставались. Без малого полтора десятилетия терпеливо тянули две лямки, снося конструктивную критику и откровенные издёвки. И вдруг одну бросили.

Хотя, если вдуматься, так ли уж вдруг?

Это мы почему-то вообразили, что «армейские» ветераны будут служить сборной столько, сколько она скажет. Что по первому зову выйдут и сыграют, хоть больными, хоть хромыми, днём или ночью. На жилах, на морально-волевых, на опыте – но не пустят врага на порог штрафной площади.

Мы ни секунды не сомневались, что если не Игнашевич, то уж Березуцкие-то до домашнего «мира» непременно дотянут. А дальше… А кого сейчас волнует, что будет дальше, после 2018-го? Нет, ну реально?

Мы строили планы на людей, не справляясь об их здоровье и упорно не понимая прозрачных намёков. Хотя если бы внимательнее читали прежние интервью брата Василия (Алексей с прессой общается много реже), не оказались бы сейчас в замешательстве.

Вот что, к примеру, он говорил в гостях у «Чемпионата» два года назад, в мае 2015-го
Сборная России с братьями Березуцкими в составе

Сборная России с братьями Березуцкими в составе

Фото: Reuters

– Можете представить вашу пару с Игнашевичем на домашнем чемпионате мира?
– Я – нет. Может ли он, надо у Серёги спросить. Тяжёлый вопрос. Обычно футболисты заканчивают в одну секунду. Этот момент не длится долго: хуже, хуже… Я видел, как ребята заканчивали. Буквально щелчок пальцев – и всё. Ты уже не успеваешь, не можешь выполнять какие-то упражнения. Если я увижу, что не соответствую уровню, то какой смысл тешить себя иллюзиями?

Признание защитника могло показаться неожиданным, если не сказать – странным. В самом-то деле, какой чудак в трезвом уме и твёрдой памяти откажется от гарантированного участия в чемпионате мира? Гарантированного, подчёркиваю. Уклончивый ответ Березуцкого должен был навести на вполне определённые размышления. Ему просто не придали значения – мало ли какая муха Васю по дороге в редакцию укусила? Да и куда, в конце концов, он денется «с подводной лодки»?
Василий Березуцкий и Гус Хиддинк

Василий Березуцкий и Гус Хиддинк

Фото: Reuters

А вот делся. Ладно – девается. Что, в сущности, одно и то же. Игнашевич тоже мостов за собой не сжигал. На словах. Но всем понятно, что на деле он впрягаться в этот воз больше не планирует. Оно ему надо на 38-м году? Тулузская передряга ещё свежа в памяти…
Братья Березуцкие на тренировке сборной

Братья Березуцкие на тренировке сборной

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Воспринимать буквально сказанное Василием иногда мешает его имидж балагура и юмориста. Но есть вещи, к которым он относится максимально серьёзно. Главнейшие из них – семья и здоровье. Если за три года до Кубка мира Березуцкий заговорил о самочувствии, сомнения уже тогда терзали его душу. Последующие полтора-два года их не развеяли, а только усилили.
Василий Березуцкий

Василий Березуцкий

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Василий – мужчина взрослый, основательный и ответственный. Выйти на пять минут, поставить галочку напротив квадратика «ЧМ» и уйти под аплодисменты – это не для него. Ринуться в бой недолеченным или просто неготовым – тем более. Не та ситуация, чтобы рисковать самому и ставить под удар команду. В конце концов, и ЧМ, и ЧЕ в его жизни уже были. Ничего принципиально нового для себя на ещё одном турнире он, скорее всего, не откроет.
Василий Березуцкий: один из пяти мячей за сборную

Василий Березуцкий: один из пяти мячей за сборную

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

В сущности, у него оставался один серьёзный мотив отсрочить прощание со сборной. Одно незаконченное дельце — дойти до «сотки». Матчей. Закономерное и заслуженное желание человека, столько лет отдавшего сборной.

В сентябрьском матче с Ганой Василий достиг гроссмейстерского рубежа. А после услышанного-прочитанного по мотивам Коста-Рики, полагаю, только утвердился во мнении: пора уходить. Стимулов и дальше сносить гадости в свой адрес и работать на износ у капитана просто не осталось. Кто за это кинет в него ком грязи? (Впрочем, не сомневаюсь, найдутся и такие.)
Василий Березуцкий против Златана Ибрагимовича

Василий Березуцкий против Златана Ибрагимовича

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Людей благодарных, убеждён, вокруг всё-таки больше. А они, не сомневаюсь, скажут Березуцкому искреннее спасибо за всё, что он сделал для национальной команды. И за честность – перед собой и окружающими.

Отдельный респект за своевременность. У Станислава Черчесова есть больше года, чтобы подобрать Василию достойную замену на обоих постах – капитанском и оборонительном. А у нас – чтобы свыкнуться с новой реальностью.
Василий Березуцкий и Александр Кокорин

Василий Березуцкий и Александр Кокорин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Василий Березуцкий
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