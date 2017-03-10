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175 лет назад 2016
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Игорь Акинфеев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Вопрос дня. Кто должен стать новым капитаном сборной?

Кто должен стать новым капитаном сборной России? Мнениями делятся эксперты в рубрике «Вопрос дня».
10 марта 2017, пятница. 21:30. Футбол
Здесь был Вася. Почему Березуцкий уходит из сборной

Капитан сборной России Василий Березуцкий принял решение приостановить выступления за национальную команду. Кто следующим должен выводить сборную России на поле с капитанской повязкой? Отвечают эксперты и читатели.

Роман Широков, бывший полузащитник ЦСКА и сборной России:
— Акинфеев.

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР:
— Ему уже 34 года, а я закончил в 30 лет. Нет уже мотивации играть дальше. Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своём здоровье. Дальше игроки будут работать на аптеку, ездить лечиться в Австрию, Швейцарию… Виктор Васин – хороший защитник, играет в основном составе ЦСКА. Думаю, и в сборной он будет неплохо смотреться. Виктору по силам заменить Березуцкого в национальной команде. А что касается нового капитана, то им может стать Игорь Акинфеев.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России:
— Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он ещё передумает. Предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры.

Газзаев: пусть Березуцкий задвинет свои амбиции подальше и вернётся в сборную

Андрей Созин, футбольный эксперт:
— Если предположить, что это будет не наш звёздный голкипер Акинфеев, то повязки достоин Александр Самедов. Он настоящий лидер, но есть вопросы, как на нём скажется переход в «Спартак». Впрочем, если судить по последним матчам сборной России, он точно справится с ролью капитана.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Трудный вопрос, потому за последние пять игр я не понял, какой состав нашей сборной основной. Кроме Акинфеева, никто и не являлся твёрдым игроком основы. Поэтому, думаю, Игорь мог бы стать капитаном. Дзюба? Артём не подходит на роль капитана сборной.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:
— Думаю, что у Игоря Акинфеева все основания быть капитаном. Человек, который заслуживает этого. Ещё я склонен считать, что сегодня и Фёдор Смолов может стать капитаном — при том, какую положительную роль он сегодня несёт. Взоры обращаются именно к нему как к человеку, круто изменившему своё отношение к профессии.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:
— Если у Станислава Черчесова нет предрассудков по поводу капитана-вратаря, то это Игорь Акинфеев.

Никита Симонян, бывший нападающий сборной СССР:
— Капитаном должен быть человек, обладающий лидерскими качествами. Взгляните, например, на Тимофея Калачёва из «Ростова». Он всегда проявляет лидерские качества. Будем верить, что в нашей национальной команде лидер найдётся.

Наше мнение


Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:
— Мой голос – за Смолова. Во-первых, его преображение в отношении к делу – отличный пример для многих. Во-вторых, у него одинаково гладкие отношения с разными группами в сборной – ветеранами и молодёжью, тусовщиками и семейными. В-третьих, он игрок амбициозный, неравнодушный, мотивированный желанием играть за рубежом. Мы никогда не слышали о том, что Смолов «сливал» тренеров, возглавлял какие-то «революции» в коллективе. Всё это делает Фёдора, несмотря на молодой возраст, оптимальным кандидатом.

Мнения читателей


alexmclaud:
— Приостановить должность капитана.

fuckme:
— Эх, жаль Калачёва нельзя…

sting552:
— Кокорина нужно капитаном, он истинное лицо нашей сборной.

jinno:
— Мне кажется, в сборной капитаном должен быть полевой игрок. Так что не Акинфеев. Желательно с авторитетом и высоким уровнем игры. Либо Смолов, либо Березуцкий — это из тех, кто мог бы железно быть в старте. А так раньше выбор был богаче — Семак, Зырянов, Игнашевич… Достойных кандидатов было много. Сейчас таких мало.

final1:
— Самедову можно, но только не Акинфеев. Лучше пусть уходит из сборной, пора дать дорогу другим вратарям, хватит уже столько позора.

special-list:
— Не знаю даже! Хотя Самедов мне и нравится как игрок, но, как мне кажется, по своей ментальности он не очень подходит на роль капитана! Вот как раз Акинфеев или Глушаков с Денисовым по своему авторитету и роли в клубах больше подходят. Но у нас ведь в сборной и состав тот ещё, и даже костяк не сформировался, что тут гадать о роли капитана! Вот стабилизируется более-менее основной состав, тогда сама команда или Черчесов и выберут нужного кэпа!

graf-olenev:
— Не. Только Акинфеев. А в его отсутствие – Дзагоев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 10
Теги
Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Станислав Черчесов
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