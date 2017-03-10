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175 лет назад 2016
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Болельщик «Манчестер Юнайтед»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

«Пили пиво с русскими». Фанаты «МЮ» в Ростове-на-Дону

Репортаж о том, как болельщики «Манчестер Юнайтед» вели себя в Ростове-на-Дону.
10 марта 2017, пятница. 23:00. Футбол
«Это что, водка?!» Один день англичан в Ростове с Лопырёвой

— Ростов стоит на ушах! – с улыбкой cказал таксист. – Город буквально сходит с ума каждый месяц.

Вот и этот четверг не стал исключением. С самого утра у отеля, где остановился «Манчестер Юнайтед», дежурили нетерпеливые болельщики.


В Ростов приехало около 250 болельщиков «МЮ»: 93 из Англии, 1 из Норвегии, 2 из Армении, 6 из Москвы, 2 из Беларуси, 1 из Финляндии… На улицах их заметить было практически невозможно – во время двухчасовой прогулки по городу нам встретилась всего пара человек в атрибутике «Юнайтед».


«МЮ» в официальном письме, разосланном болельщикам, собирающимся на матч в Ростов, предупредил, как следует себя вести, чтобы не попасть в неприятную историю. Среди правил — отсутствие атрибутики.


Совершенно случайно мы оказались в баре, где собрались болельщики «МЮ». Они пили пиво, беззаботно смеялись и бурно обсуждали предстоящий матч. Если бы не английская речь, то понять, что они приехали в Ростов только из-за «Юнайтед» было бы невозможно: ни футболок, ни шарфов, ни даже клубных цветов.

Шэй Миа – болельщик из Лондона. Он полюбил «МЮ», когда был совсем маленьким: увидел матч по телевизору и влюбился. Шэй рассказал про клубное письмо, реакцию на жеребьевку и, что совершенно удивительно, про друга, который бросил файер в Игоря Акинфеева в матче против сборной Черногории.

– «Манчестер Юнайтед» нам ничего на самом деле не сказал. Когда я ездил в Украину и Турцию, нам запрещали ездить туда, а сейчас никаких подобных запретов, — начал он. — Но, вы знаете… За неделю до жеребьёвки ВВС выпустил фильм про российских хулиганов. Его показали в прямом эфире по федеральному каналу, то есть буквально вся страна его посмотрела. А через неделю мы узнаём, что «МЮ» сыграет с «Ростовом» в следующей стадии Лиги Европы. «Ох, чёрт…» — вот такая была у нас реакция.

В понедельник Sky опубликовал это видео, плюс ко всему местные газеты написали кучу всего про Россию, предостерегая болельщиков от поездки на матч. То есть посыл был таким: если ты англичанин, то у тебя обязательно будут проблемы. Но я здесь второй день, и у нас не было никаких проблем. Мы пили с русскими пиво в баре, люди на улицах нам с удовольствием помогают. Когда я только прилетел, сотрудники полиции, узнав, что я болельщик, помогли мне сориентироваться. А когда я заказал такси и мне сказали, что поездка до моей гостиницы обойдётся мне в 500 рублей, они предупредили, что это немыслимая цена. «Максимум 320 рублей», — сказал один из них. Так что никаких проблем. Город отличный, намного чище, чем Лондон!

— Вам запретили носить атрибутику. Поэтому в баре нет ни одного человека в шарфе или футболке с символикой?
— На самом деле мы не носим атрибутику даже в Англии. Знаете, как отличить настоящего болельщика «МЮ», поддерживающего команду уже очень давно?

— Как?
— Он будет в кроссовках adidas. Мы не носим ничего, что связано с клубными цветами, поэтому нас называют «Man in black».

— Кстати, вы смотрели игру сборной России против Черногории? – внезапно спрашивает он. — Помните, как в вашего голкипера попал файер?

— Да… А почему вы спрашиваете?
— Это был мой друг! За это его посадили на четыре месяца. Он состоит в фанатской группировке Черногории, а его отец её возглавляет.

***


В четверг на «Олимпе-2» не летали файеры. Атмосфера в Ростове-на-Дону просто невероятная – город буквально дышал футболом. Никаких беспорядков. Наоборот, ростовчане тепло встретили гостей – в прямом и переносном смысле.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Болельщики — Футбол Лига Европы
Новости. Футбол
10 марта 2017, пятница
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