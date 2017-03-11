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Болельщики «Зенита»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Пятая точка фаната «Зенита» и другие новости. Обзор дня

Итоги заседания КДК РФС, неожиданное решение Василия Березуцкого, Виталий Мутко выведен из совета ФИФА. Это и другое – в обзоре дня.
11 марта 2017, суббота. 00:00. Футбол

КДК оштрафовала «Зенит» на 200 тыс. рублей за демонстрацию фанатом пятой точки


Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты комитетом на очередном заседании КДК по матчу 18-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Зенит».

«По игре ЦСКА – «Зенит»: за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА на 60 тыс. рублей.

За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, а именно сожжение атрибутики «Зенита», ЦСКА оштрафован на 150 тыс. рублей.

У «Зенита» сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях), и нарушение общественных норм и морали путём обнажения интимных частей тела (болельщик «Зенита» показывал оголённую пятую точку). За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

В. Березуцкий приостановил выступления за сборную России


Российский футбольный союз сообщил, что защитник Василий Березуцкий на данном этапе приостановил выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

«Данное решение далось мне очень непросто. Всё-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создаётся отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — цитирует 34-летнего защитника официальный сайт РФС.

Бразилия и Германия в марте 2018 года встретятся впервые после 1:7 на ЧМ-2014


Сборные Бразилии и Германии договорились провести товарищеский матч впервые после сокрушительного поражения южноамериканской команды от немецкой сборной со счётом 1:7 на чемпионате мира 2014 года.

Как сообщает GloboEsporte, встреча запланирована на 27 марта 2018 года, а местом проведения выбран Олимпийский стадион в Берлине.

«Матч против команды такого высокого уровня, как Германия, станет ключевым испытанием для наших футболистов и тренерского штаба. Могу сказать даже больше, потому что эта игра пройдёт на поле соперника и будет очень важной для нашей команды», — сказал координатор бразильской команды Эду Гаспар.

Дубль Расича принёс тульскому «Арсеналу» победу над «Уралом»


В стартовом матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей оба гола на свой счёт записал аргентинский новичок команды Федерико Расич, который отличился в каждом из таймов. С 65-й минуты «Урал» играл вдесятером после того, как за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Грегор Балажиц.

Тульский «Арсенал» (15 очков) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» (17) находится на 12-й позиции.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
10 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Расич – 19 (пен), 2:0 – Расич – 62
Удаления: нет – Балажиц, 65




Посмотреть голы этой встречи также можно в «Твиттере» РФПЛ.

Матч «Томь» — «Амкар» состоится в Томске


На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей детальную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча 19-го тура «Томь» — «Амкар» в Томске. Напомним, что матч прошлого тура «Томь» — «Ростов» (0:6), который должен был пройти в Томске, был перенесён в Ростов-на-Дону из-за неготовности поля.

«До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч», — сообщается на официальном сайте «Томи».

Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА


Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко больше не будет входить в совет ФИФА, сообщает AP News. По данным источника, Мутко не прошёл проверку и не сможет баллотироваться в совет организации, выборы в который состоятся 5 апреля.

В ФИФА считают, что нахождение Мутко в совете нарушило бы законы, запрещающие вмешательство правительства в вопросы футбола. Источник в Международной федерации футбола отметил, что Мутко не прошёл проверку приемлемости, так как является вице-премьером РФ.

Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года и был одним из пяти человек, которые претендовали на четыре европейских места в совете.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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