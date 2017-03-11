Красота дня. Кто вдохновил Серхи Роберто на чудо

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоялся в среду, но до сих пор все обсуждают результативную игру на «Ноу Камп». Одни утверждают, что это был великий матч, другие настаивают, что это была чуть ли не гибель футбола. Нам уже надоели споры вокруг пенальти, поэтому мы предлагаем просто полюбоваться на Корал Симанович.
Корал – подруга Серхи Роберто. Сразу после того как полузащитник забил решающий гол французам на 95-й минуте, девушка выложила фотографию футболиста со словами «this is my hero» («это мой герой» – в переводе с английского).
Корал и Серхи встречаются три года. По одной из версий, их познакомила спортивная журналистка Мелисса Хименез – жена экс-защитника «Барселоны» Марка Бартры. В результате Корал и Милисса стали вместе ходить на футбол.
Другие СМИ утверждают, что Серхи Роберто случайно увидел фотографию девушки в «Инстаграме» в разделе «популярное» и написал ей. Так началось их общение, которое переросло в серьёзные отношения.
Корал Симанович – израильтянка, которая родилась в Нью-Йорке и жила там первые три года своей жизни. По её внешности не трудно догадаться, что она работает моделью.
Кроме того, Симанович училась в израильской школе дизайна Shenkar, которая считается одной из лучших в мире.
Кстати, иногда Серхи Роберто и Корал Симанович надевают одинаковые футболки. К примеру, на концерт группы Coldplay в Копенгагене.
Впрочем, на 25-летней девушке любая одежда смотрится хорошо. Хотя минимум одежды – ещё лучше.
Глядя на очаровательную улыбку, не подумаешь, что Корал когда-то служила в армии Израиля.
Но это было давно и недолго. На самом деле она милая и пушистая.
→ Красота дня. Девушка при Деле — кто вдохновляет Алли на подвиги