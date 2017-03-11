5 команд, которые переставали играть в футбол в течение сезона

«Тюмень», 1998 год

«Уралан», 2000 год

«Химки», 2009 год

«Анжи», 2014 год

«Томь», 2017 год

В середине 1990-х «Тюмень» была командой-лифтом, каждый год чередовавшей Первый дивизион и Высшую лигу. 1998 год стал последним для команды в элите российского футбола — «Тюмень» оказалась в глубоком кризисе и за сезон набрала всего восемь очков, пропустив 89 мячей. Через год тюменская команда вылетела во Вторую лигу, а в 2003-м клуб был лишён профессионального статуса и ненадолго пропал с российской футбольной карты. Сейчас «Тюмень» — снова крепкий середняк ФНЛ, в прошлом сезоне занявший восьмое место в таблице.В середине сезона-2000 в России появился первый иностранный тренер — серб Борис Буняк. По легенде, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов неправильно расслышал фамилию специалиста, подумав, что подписывает контракт с украинцем Леонидом Буряком. Сербский тренер привёл в «Уралан» толпу легионеров-земляков, никогда не игравших на серьёзном уровне и еле попадавших по мячу: Алемпиевич, Милекич, Чиркович, Стойкович. Ещё в «Уралане» было пять бразильцев, которые общались только между собой, не играли в пас на поле и гуляли по барам по ночам.В итоге Буняк, надеявшийся уехать из России в европейский топ-клуб, набрал всего два очка за 16 матчей. «Уралан» забил всего три гола, а также проиграл «Локомотиву» 0:9. Покидая Элисту, серб обвинял в неудачах российских судей, календарь, условия, отсутствие денег, но только не себя.Ещё в декабре 2008-го власти Московской области хотели объединить «Сатурн» и «Химки» в связи с «тяжёлым финансовым положением в регионе, которое вызвано экономическим кризисом». Однако деньги нашлись, и «Химки» продолжили играть в Премьер-Лиге. Год спустя команда всё же вылетела в Первый дивизион, набрав всего 10 очков и выиграв две игры — не помогла ни смена Сарсании на Чугайнова, ни трансферы в межсезонье.В начале сезона-2013/14 в «Анжи» была объявлена очередная смена курса: «Дорогостоящие футболисты результата не принесли, будем делать ставку на своих воспитанников». Команду покинули почти все лидеры: Шатов отправился в «Зенит», Жирков, Денисов и Кокорин ушли в «Динамо», Диарра подписал контракт с «Локо», зимой к этому списку добавились Траоре и Жусилей. В итоге с обновлённым составом «Анжи» победил всего в трёх матчах и без шансов на спасение покинул РФПЛ.Из-за проблем с финансами в это межсезонье «Томь» осталась всего с восемью игроками, имеющими опыт выступления в РФПЛ. Остальные футболисты команду покинули, а новичков томскому клубу регистрировать запрещено. Более того, на домашнем стадионе «Труд» играть команда Петракова не может. Отсюда результат: первый матч в 2017 году «Томь» проиграла «Ростову» со счётом 0:6. В Томске уже смирились, что Премьер-Лигу покинут и скорее всего уступят во всех оставшихся встречах в сезоне.