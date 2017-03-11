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175 лет назад 2016
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Хаби Алонсо
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

7 причин, почему мы будем скучать по Хаби Алонсо

Последний настоящий скаузер завершит карьеру летом. Но скучать по нему будут не только в Ливерпуле, Мадриде или Мюнхене.
11 марта 2017, суббота. 12:30. Футбол
«Я жил футболом и любил его. Прощай, прекрасная игра», — написал Хаби Алонсо в своём «твиттере». Это значит, что футболист «Баварии» летом завершит карьеру. И мы будем очень скучать по испанцу…

Из-за идеальной карьеры


Как любой баск, играющий в футбол, Алонсо в 18 лет дебютировал в главном клубе своего региона — «Реале Сосьедад», стал здесь капитаном уже в 20, а затем играл в трёх лучших командах сильнейших чемпионатов в мире: «Ливерпуле», мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии». Только английское чемпионство не поддалось Хаби.

«Единственное, о чём сожалею – я не смог выиграть Премьер-лигу с «Ливерпулем». В 2009-м мы были близки к этому, как никогда. Теперь я не узнаю этих ощущений, реакции города, как это было после Стамбула. От этого больно, потому что я знаю: для болельщиков победа в АПЛ важнее всего остального», — рассказывал испанец The Guardian в откровенном интервью полгода назад. И добавлял: «С «Баварией» я хочу снова выиграть Бундеслигу. Хочу снова выиграть Кубок. Хочу выиграть ЛЧ с тремя разными клубами. Хочу выиграть всё, что возможно. И, может быть, тогда я остановлюсь».

В составе «красной фурии» Хаби тоже был одной из главных звёзд. Он капитанил на Евро-2008, сыграл все матчи на мундиале в 2010-м, чуть не выплюнув лёгкие после удара Найджела де Йонга в финале, а затем спас свою команду в четвертьфинале чемпионата Европы в Польше и Украине против французов, в 2014-м завершив карьеру в сборной.

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Из-за камбэка в Стамбуле


Даже после необъяснимого камбэка «Барсы» в игре с «ПСЖ» самым драматичным и красивым матчем в истории Лиги чемпионов остаётся стамбульский финал 2005-го. Без Хаби Алонсо «Ливерпуль» не выиграл бы свой главный трофей в XXI веке. Добиванием после нереализованного им же одиннадцатиметрового испанец сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время. К точке в серии пенальти Алонсо даже не пришлось подходить — «Ливерпуль» справился с «Миланом» за четыре удара.
Висенте Дель Боске: «Сложно делать свою работу лучше, чем Хаби Алонсо. Это большой профессионал».

Из-за радиоуправляемых передач


Алонсо превратил мастерство паса в искусство, противопоставляя его антисозидательному отбору. Тем не менее к жёсткому и мощному английскому футболу Хаби привыкал недолго, скорее классическим британцам-волнорезам пришлось справляться с ливерпульским художником из Испании. Точнейшие диагонали на 80 метров от лучшего в мире полузащитника «бокс-ту-бокс» приводили в недоумение соперников команды Алонсо в АПЛ, Примере и Бундеслиге. «Отборы Стиви Джи мне нравятся, но я больше всего кайфую от его голевых передач — это его лучшее качество», — вот фраза Хаби Алонсо, характеризующая его философию.

Из-за голов с центра поля


Но Хаби запомнился в «Ливерпуле» не только умопомрачительным пасом, но и мощнейшим дальним ударом. В Англии испанцу дважды удалось забить с центра поля: сначала пострадал скромный «Лутон», а потом любимец болельщиков «взорвал» «Энфилд», выставив голкипера Стивена Харпера из «Ньюкасла» полным неудачником.

«Я рисковал? Нет! — заявляет Алонсо. — Если бы я не забил с центра поля, ничего страшного не случилось бы, ведь никто не ждёт этого. В тех случаях дураками выглядели только вратари. Я никогда не занимаюсь тем, в чём буду выглядеть глупо. Вы когда-нибудь видели меня, накручивающего финтами защитников и врывающегося в штрафную?»
Флорентино Перес: «Как болельщик, я бы сказал, что Хаби — великий игрок. Думаю, это лучший распасовщик в Европе».

Из-за верности семье


C баскской красавицей по имени Нагоре Аранбуру молодой длинноволосый и ещё не бородатый Хаби познакомился в Сан-Себастьяне, где та работала стилистом на ТВ. Сейчас у пары трое красивых детей. Из-за рождения первенца, сына Йончу, Хаби Алонсо даже пропустил выездной матч Лиги чемпионов с «Интером», оставшись с женой в Ливерпуле.

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Из-за харизмы и характера


«Я счастливчик, мне удалось поработать с Бенитесом, Моуринью, Гвардиолой и Анчелотти», — говорит Алонсо. И ни с кем из этих тренеров у испанца не было серьёзных разногласий. Полузащитнику удалось сгладить отношения с «поплывшим» в «Ливерпуле» Рафой даже тогда, когда тренер хотел продать футболиста, чтобы заработать.

Абсолютно неконфликтный человек, Алонсо источал позитив и уверенность. «Только от одного присутствия этого парня остальные мои футболисты начинали играть лучше», — констатировал главный тренер баскского «Реала» Джон Тошак.
Стивен Джеррард: «Класс Алонсо стал понятен с первой же совместной тренировки в августе 2004-го. Насколько Рафа Бенитес был умён, когда покупал Хаби, настолько же он был глуп, когда продал его в «Реал» через пять лет».

Соседу по Сан-Себастьяну Микелю Артете баск посоветовал переехать в Ливерпуль, а одноклубнику Хуану Угарте перейти в валлийский «Рексем». Но ближе всех Хаби сдружился с другой легендой «Ливерпуля» — Стивеном Джеррардом. На поле это была сильнейшая связка центральных полузащитников в Европе, в жизни — пара неразлучных товарищей. «Я скучал по тебе каждый день с того момента, как ты ушёл», — написал Стиви в «инстаграме». Возможно, они смогут воссоединиться в «Ливерпуле» в качестве тренеров?

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Из-за преданности «Ливерпулю»


«Возвращение славы «Ливерпуля» уже близко», — Хаби Алонсо оптимистично настроен по поводу будущего своего второго дома при Юргене Клоппе. Испанец следит за игрой красных чуть ли не больше, чем за своей «Баварией», регулярно комментирует, общается с британскими журналистами, знает, что важно для болельщиков. Для баска это удивительно — любить другую страну так же сильно, как родину.

В Ливерпуле говорят: «Once Red — always Red». Сами Хююпя, Даниэль Аггер, Джейми Каррагер, Дирк Кюйт, Йорн Арне Риисе, Стивен Джеррард — все эти «навсегда красные» карьеру уже завершили. В нынешнем составе «Ливерпуля» много ярких звёзд, но настолько преданных клубу и харизматичных (пока) нет. Последний true scouser закончит карьеру летом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Ливерпуль Сборная Испании — Футбол Хаби Алонсо
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