«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона

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Джан Пьеро Гасперини



Кто: главный тренер «Аталанты»

За кого играл: «Ювентус», «Палермо» и множество маленьких команд Италии

Кого тренировал: «Дженоа», «Интер», «Палермо»

«Фишка»: схема 3-4-3

Главная награда: третий тренер года в Серии А – 2008/09

Прозвище: Гасперсон – по аналогии с Алексом Фергюсоном

Главные слова: «Я – не мотиватор, даже не тренер, я – учитель». : главный тренер «Аталанты»: «Ювентус», «Палермо» и множество маленьких команд Италии: «Дженоа», «Интер», «Палермо»: схема 3-4-3: третий тренер года в Серии А – 2008/09: Гасперсон – по аналогии с Алексом Фергюсоном: «Я – не мотиватор, даже не тренер, я – учитель».

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Пятое место в Серии А. Снятые скальпы с «Наполи», «Ромы» и «Интера». Близость к еврокубкам, которой тренер даже опасается. Еженедельные колонки в итальянских изданиях. Всего этого «Аталанта» идобились за полгода. Удивительное дело, если учитывать два фактора. Первый – «Аталанта» всегда была вечным итальянским середняком, не думающим о высоких местах. Второй – летом в Бергамо расстались со своими лидерами, в первую очередь умным опорником, голландской версией Н'Голо Канте, и приготовились к новой изнурительной борьбе за выживание.никогда не тренировал идеальную команду. Он мечтал работать в «Ювентусе», даже получал контрактное предложение от, но вторая команда бьянконери и обкатка молодёжи – не то, что могло заинтересовать одного из самых бывалых лисов Серии А. Ближе всего к идеалу был «Дженоа» с, не дотянувший до Лиги чемпионов совсем немножко, но спустя год Милито выигрывал с «Интером» Лигу чемпионов и забивал в финале турнира, а генуэзцы, распродав всех лидеров, укатились в привычную обитель Гасперини, в середину таблицы.После «Интера», где на Джан Пьеро наклеили ярлык неудачника всего за пару месяцев, и средних результатов с «Дженоа» Гасперини внезапно построил свой проект в Бергамо. Карт-бланш от руководства, практически абсолютное влияние на трансферную политику, доверие молодёжи и её резкий прогресс – как оказалось, Гасперини хватило и этого, чтобы поднять уже второго середняка за карьеру в еврокубковую гонку. Летом Джан Пьеро не попадёт в топ-клуб, а его команду разберут на запчасти богачи и гранды, но сейчас ему нет никакого дела до этого.Идеальный чемпионат Италии для– это лига, где каждая команда идёт против глобализации мира, обретает национальную и городскую идентичность. «Я хотел бы, чтобы у каждого клуба был развитый питомник и люди, способные передавать опыт. В «Пескаре» должны играть парни из Пескары, в «Наполи» – ребята из Неаполя, как Лоренцо Инсинье, в «Бари» – футболисты из Бари», – считает Гасперини. Идеальная модель футбольной команды, по мнению Гасперини, «Атлетик» из Бильбао: баскская идентичность стала главным фактором уникальности клуба.В рамках современного футбола невозможно построить новый «Атлетик» с нуля, но переформатировать клуб так, чтобы он обрёл искомую идентичность и стал достоянием города, реально. Это Гасперини и пытается сделать в «Аталанте»: «У нас нет китайских денег, богатого правителя, а наш президент играл за «Аталанту» прежде, чем стать предпринимателем. Мы смиренны и хвастаемся этим».В нынешнем сезоне Гасперини не сразу решился на такой подход, но начал активно вводить в состав воспитанников, когда «Аталанта» проиграла четыре стартовых матча из пяти,заблудился в попытках забить свой 1000-й гол «ножницами», а изначал «сыпаться песок». В конце сентябрябыли брошены «под танки» в матче с «Наполи», Гальярдини выпала персональная опека, Кальдаре – игра против Милика. Перед той встречей Гасперини позвонил президенту клуба, косметическому гиганту, и рассказал, что под «Наполи» перелопатит всю тактику команды. «Ты сумасшедший», – услышал Гасперини.Но оба молодых так справились с задачей и получили такой толчок к развитию, что «Интер» уже в январе оформил 22-миллионную сделку по Гальярдини (2 млн сейчас, 20 – спустя полтора года), а «Ювентус» купил права на Кальдару и тут же отправил защитника «вариться» в «Аталанте» до лета-2018. Вместе с Гальярдини и Кальдарой раскрылся, выжигающий весь правый фланг, и начал чаще получать место в составе– «Наполи» уже проворачивал его трансфер за 8 млн евро, однако на первой тренировке в Неаполе Грасси получил травму, скис и был скинут обратно в Бергамо. «Ювентусу» в Кубке Италии забивал, против «Сампдории» из-за вороха проблем Гасперини выпустил 17-летнихВсё это – часть продуманной стратегии Гаспа и, мечтающего вернуть клубу славу главного питомника чемпионата Италии. Дзингония, академия «Аталанты», в 1990-х с подачи Перкасси и успешного скаутастала развиваться, обрела свой кодекс (снова привет «Аяксу» – например, в Дзингонии детей только с 14 лет накачивают физикой, с 16 – тактикой, вдобавок каждый ребёнок должен прилежно учиться в школе, неуспевающих смело отчисляют). Академия выпустила, но в последние годы эти три случая были исключением – «Аталанта» становилась пристанищем для толп аргентинцев и непонятных балканцев. Теперь всё иначе.Ещё одна деталь, выделяющая «Аталанту» из числа команд, делающих деньги на своих воспитанниках, – очень сильный «класс», одна возрастная группа. Кальдара, Гальярдини, Конти, Грасси, уже уехавший в «Фиорентину»– выходцы из «класса 94», они знакомы друг с другом с восьми лет, крепко дружат, вместе посещают рэп-концерты, рубятся в игровую приставку и шутят в раздевалке. Гасперини видит в этом ещё одно преимущество своей исключительной команды, получившей свой почерк за счёт случая и тренерского сумасшествия.Идеальные игроки для– честные и легко обучаемые. «Я не старший брат для своих подопечных, я не говорю с ними о домашних проблемах. Нас объединяет профессионализм. В таком регионе, как вежливый и лживый Пьемонт, много фальши. А я слишком люблю правду и ненавижу ложь, чтобы быть вежливым», – говорит Гасперини. У него есть своя футбольная философия, которая переходит в обычную жизнь: важнее всего — стремление учиться и мужество. Игроков, не готовых учиться, тренер «Аталанты» не держит.Нынешняя «Аталанта» набита футболистами, которых любит Гасперини. Дзингония со своей общеобразовательной школой внутри академии – место, где растят умных ребят. Один из них, Маттиа Кальдара, вместо PlayStation любит тратить время на чтение книг. Любимая – «Преступление и наказание» Достоевского, среди других прочитанных «Анна Каренина» и «Война и мир». За пределами поля Кальдара вообще выделяется взглядами нетипичного футболиста – когда-то он хотел перейти в лицей, чтобы улучшить багаж знаний, но не смог из-за расстояния от лицея до тренировочной базы, а теперь говорит: «Сделать какое-то открытие, изобрести лекарство намного важнее, чем пинать мяч. Не понимаю, почему мы так популярны».Или вот, за которым уже охотятся «Челси» и «Рома». До командыКессье играл за юношескую сборную Кот-д’Ивуара в центре защиты, тренер «Аталанты» на первом же занятии сказал Кессье: твоё место не здесь, а в середине поля. Африканец, приехавший в Италию ради тактического обучения, удивился решению Гасперини, но в первых трёх турах забил четыре мяча – и потенциал Кессье, который оказался невероятно техничным для бывшего центрального защитника, стал очевиден. Теперь Франку подучиться бы в быту – он живёт в одиночестве, умеет готовить только рис и курицу и больше ничего и тяжело осваивает язык.за счёт своей пахоты на тренировках выбился в «Аталанту» из второй словенской лиги, где подумывал о бухгалтерской работе, а теперь обещает взобраться на 700-метровую гору на горном велосипеде вместе с девушкой – даже после сезона он намерен пахать., лучший бомбардир «Аталанты», научился закрывать любую позицию в атаке. И так можно продолжать, про любого игрока банды Гасперини.Идеальная основа тактики– осторожность. Тренер «Аталанты» говорит, что осторожность преследовала его всё детство, потому что ему не хотелось расстраивать маму: «Когда я делал что-то хорошее, она откупоривала бутылку мускатного вина, чувствовала себя счастливой». Мама продавала рыбу на рынке, отец работал на заводе по производству якорей, а когда выходил вместе с Джан Пьеро поиграть в футбол, все вокруг болтали на непонятном пьемонтском диалекте, как полагается в богом забытом зелёном предместье Турина, и оценивали мальчишек по двум параметрам – «bon» или «non bon». Быть плохим игроком Гасперини никогда не хотел, всегда старался в первую очередь не пожарить, но, как «Тоттенхэм», до вершин не добрался. Он мечтал играть за «Ювентус», однако ему сказали: «Ты хорош, но только для «молодёжки».Многие тренеры и тактические гики обожают, как Гасперини вдохновляется схемой 3-4-3, которую Джан Пьеро придумал после стажировки в «Аяксе» в 1997-м. Однако главное в тактике Гасперини – именно осторожность, сохранность своих ворот. И играть на «сухарь» Гасперини предпочитает на чужой половине поля. Тренер активно использует персонально ориентированный прессинг, при котором футболисты играют не по мячу, а по конкретному сопернику – на отладку такого вида прессинга требуется гораздо больше времени, но он и эффективнее, чем другие. Идеальная персоналка получилась у «Аталанты» в Неаполе, где бергамаски сенсационно выиграли 2:0, после чего команду в аэропорту встречала 5-тысячная фанатская армия. Центр поля был съеден: все три полузащитника «Наполи», на которых держится игра, были персонально перекрыты (Куртич играл по Диавара, Кессье – по Гамшику, Фройлер – по Зелиньскому). Такая ориентировка прессинга приводила к регулярным ситуациям, когда кто-то из хавбеков «Наполи» получал мяч, чувствовал резкое включение соперника за спиной и отдавал назад. Часто, как в случае с Гамшиком на скриншоте, отдавал неточно.При этом прессинг «Аталанты» гибкий: если один из игроков чувствует, что не успевает закрыть соперника и неправильно выбрал позицию, он просит помочь товарища, максимально близкого к себе по позиционной структуре игры, и действует по мячу. Обратите внимание на подсказку– такая жестикуляция в нынешней «Аталанте» стандартна.Главное тактическое преимущество «Аталанты» – умение выстраивать прессинг под соперника и преодолевать чужое давление. Со своим всё понятно, нерадзурри из Бергамо стараются разбирать игроков и включаться в борьбу в момент приёма мяча. Разбить прессинг соперника «Аталанте» помогают два нехитрых хода: либо за счёт длинных передач кого-то из защитников, в первую очередь, либо при помощи умного паса, отрезающего линию прессинга соперника.Интересно, что при различных типах передач «Аталанта» использует разных таргетменов. Когда мяч грузится по воздуху, борьбу ведёт Ясмин Куртич – словенец, найденный скаутами «Палермо» после их восхищения словенским футболом в 2010-м (тогда же в Серию А приехал). За передачи низом чаще цепляется, ради которого Гасперини усадил в запас Пинилью и Палоски. Петанья забивает редко, за сезон форвард наскрёб всего пять мячей, однако Гасперини заставил игрока встряхнуться и даже помог отказаться от ухода из футбола – такие мысли у Петаньи были, когда он не закрепился в «Милане» и «Сампдории».Контратаки, начатые через длинный пас на Куртича или Петанью – главное оружие «Аталанты» в динамике. В паре скриншотов – традиционная атака «Аталанты» как раз из неаполитанского матча, которая не привела к голу, зато позволила бергамаскам использовать своё второе оружие. Через пару передач из центра мяч довели на фланг до, и латераль, будучи накрытым, в нужный момент кидает передачу на Петанью и отрезает пятёрку прессинга «Наполи».Через правый фланг, любимый для «Аталанты», Петанья разгоняет атаку и доводит мяч до Куртича, а когда словенец готовит передачу в штрафную, нерадзурри уже раскрывают свою пружину и максимально насыщают пространство перед чужими воротами. Сразу же открываются на ударных позициях два латераля, Спинаццола и Конти – благодаря таким включениям Конти забил уже четыре мяча за сезон. Под линию штрафной открываются оба центральных хавбека, Кессье и Фройлер – это тоже типично для «Аталанты»,забивал после таких включений в атаку.Второй тактический ключ «Аталанты» к успеху – стандарты. 16 из 42 мячей за чемпионат нерадзурри забили со штрафных, угловых и пенальти, анастрелял уже пять – столько же, сколько и ударный форвард. Ещё три добавил другой центральный защитник,. Движение в штрафной, отработанные перемещения, навесы в голову защитникам – всё, как Гасперини любит.Идеальный сценарий мира для– уничтожение всяческих сравнений. Исключительная самобытная «Аталанта» уже полгода слышит, что она с чего-то стала итальянским «Лестером».– новый– новый. Да хватит уже.– «Лестер», «Лестер», «Лестер», борьба за чемпионство – не стоит этого говорить. Вы же когда-нибудь катались на аттракционах? – вопрошает Гасперини. – Мы делаем круг на красивой карусели с завязанными глазами, мы летим вверх, не зная, когда наступит момент для спуска вниз. Цель уже достигнута, мы избежали вылета, наши молодые ребята — в центре внимания, а по дороге с нами случится ещё что-то хорошее. О чём-то ещё говорить преждевременно.Гасперини плохо спит после матчей нынешней «Аталанты» – ему намного легче засыпать, когда команда проигрывает, а не побеждает, он меньше нервничает и у него меньше адреналина. Но он привык: «Это уже форма наркомании, которая всегда со мной. Я не против тяжёлого сна». Плохой сон преследовал Гасперини, когда «Аталанта» дважды обыгрывала «Наполи», вырубая из игры, когда побеждала «Рому», выдавая шикарный по эмоциям второй тайм, когда в излюбленном стиле выиграла у «Интера» – гол с углового, гол с пенальти. В выходные молодняк Гасперини едет на «Джузеппе Меацца», повторять то, что «Аталанта» уже устроила в Неаполе пару недель назад. Все знают, как сыграет «Аталанта», но уже никто не предвосхитит её падение на своей карусели.Идеальная командаперед нами – здесь и сейчас.