ЦСКА экспериментирует и громит «Томь»: 4:0 на «ВЭБ Арене»

Матч с «Томью» очень удачно дляоказался в «армейском» календаре. Сразу после нервной и важной встречи с «Зенитом» футболисты ЦСКА получили фактически разгрузочный матч и игровую практику, а белорусский тренер — возможность поэкспериментировать с составом.По сравнению с дерби двух столиц в составе ЦСКА произошло сразу четыре замены. «Разыгрывающий» защитник с длинным пасомвернулся в центр обороны, заменив. Вместо дисквалифицированного за первую красную карточку в карьереединственного опорника сыграл, левым латералем стал Зоран Тошич, более нацеленный на атаку, чем Щенников, впервые после возвращения в команду в основе оказался Витиньо.Бразилец открыл счёт уже на 30-й секунде: Дзагоев сделал точный пас в штрафную, Витиньо вторым касанием пробил вратаря «Томи». Трибуны «ВЭБ Арены» на гол не отреагировали: «армейцы» почтили память погибшего болельщика пятью минутами молчания.После второго гола ЦСКА трибуны отреагировали эмоционально, тем более гол получился невероятно красивым. Видно, что Виктор Гончаренко большое внимание уделяет розыгрышу стандартов: Игнашевич «черпачком» забросил мяч на оставленного в одиночестве Дзагоева, тот без сопротивления пробил в дальний угол.Закончили тайм «армейцы», ведя в три мяча. Алексей Ионов впервые забил за ЦСКА после разрезающего паса Александра Головина, покатив мяч в «домик» томскому вратарю.После перерыва встреча всё больше напоминала товарищескую: «Томь» ничем, кроме неточно поданного углового у ворот ЦСКА, не запомнилась, а «армейцы» отрабатывали игровые связи прямо на поле, пытаясь забить как можно красивее. Дзагоев старался бить через себя, Витиньо накручивать пять футболистов «Томи» в штрафной, но «почувствовал кровь» только Ионов и оформил дубль из убойной позиции.На замену у «армейцев» вышли Георги Миланов, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов. Молодой нападающий, главный любимец болельщиков ЦСКА, имел несколько хороших шансов забить, отдавал пасы пяткой в штрафной «Томи», но так и не сумел отметиться результативным действием.ЦСКА победил 4:0 и, по крайней мере до 12 марта, поравнялся с «Зенитом», отставая от «Спартака» на пять очков.