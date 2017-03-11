ЦСКА экспериментирует и громит «Томь»: 4:0 на «ВЭБ Арене»

По сравнению с дерби двух столиц в составе ЦСКА произошло сразу четыре замены. «Разыгрывающий» защитник с длинным пасом Сергей Игнашевич вернулся в центр обороны, заменив Василия Березуцкого. Вместо дисквалифицированного за первую красную карточку в карьере Понтуса Вернблума единственного опорника сыграл Бибрас Натхо, левым латералем стал Зоран Тошич, более нацеленный на атаку, чем Щенников, впервые после возвращения в команду в основе оказался Витиньо.
Бразилец открыл счёт уже на 30-й секунде: Дзагоев сделал точный пас в штрафную, Витиньо вторым касанием пробил вратаря «Томи». Трибуны «ВЭБ Арены» на гол не отреагировали: «армейцы» почтили память погибшего болельщика пятью минутами молчания.
После второго гола ЦСКА трибуны отреагировали эмоционально, тем более гол получился невероятно красивым. Видно, что Виктор Гончаренко большое внимание уделяет розыгрышу стандартов: Игнашевич «черпачком» забросил мяч на оставленного в одиночестве Дзагоева, тот без сопротивления пробил в дальний угол.
Закончили тайм «армейцы», ведя в три мяча. Алексей Ионов впервые забил за ЦСКА после разрезающего паса Александра Головина, покатив мяч в «домик» томскому вратарю.
После перерыва встреча всё больше напоминала товарищескую: «Томь» ничем, кроме неточно поданного углового у ворот ЦСКА, не запомнилась, а «армейцы» отрабатывали игровые связи прямо на поле, пытаясь забить как можно красивее. Дзагоев старался бить через себя, Витиньо накручивать пять футболистов «Томи» в штрафной, но «почувствовал кровь» только Ионов и оформил дубль из убойной позиции.
На замену у «армейцев» вышли Георги Миланов, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов. Молодой нападающий, главный любимец болельщиков ЦСКА, имел несколько хороших шансов забить, отдавал пасы пяткой в штрафной «Томи», но так и не сумел отметиться результативным действием.
ЦСКА победил 4:0 и, по крайней мере до 12 марта, поравнялся с «Зенитом», отставая от «Спартака» на пять очков.